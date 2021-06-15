Şahane Renklere Sahip Mutfak Dolabı Boyaları Nelerdir?

Mutfak dolabı boyası, özellikle ev dekorasyonu için dolaplarını değiştirmek istemeyen ya da farklı tasarımlara sahip olması nedeniyle kullanmak isteyen kişiler için özel olarak üretilmiştir.

Günlük yaşantımızda en fazla zaman geçirdiğimiz bölgelerin başında mutfaklar gelmektedir. Bu nedenle mutfakların dekorasyonları ve tasarımları son derece önemlidir. Ayrıca dekorasyon ve tasarımı kadar önemli olan bir konu da mutfakta kullanılan dekorasyon ürünlerinin kalitesidir. Mutfaklarda en ön planda olan ve tasarımın baş dizaynı olarak kabul edilen mutfak dolapları, sürekli olarak değiştirilme durumları olmadığı için mutfak dolapları için özel olarak boyalar üretilmektedir.

Mutfak dolabı boyası, özellikle ev dekorasyonu için dolaplarını değiştirmek istemeyen ya da farklı tasarımlara sahip olması nedeniyle kullanmak isteyen kişiler için özel olarak üretilmiştir. Bu nedenle farklı renklere ve kalitelere sahip birbirinden farklı mutfak dolabı bulunmaktadır. Elbette bu boyaların kullanış şekilleri arasında da büyük farklılıklar görülmektedir.

Mutfak Dolabı Boyası

Mutfak dolabı boyası, mutfak dolaplarının değiştirmek istemeyen ya da dolaplarını değiştirecek durumda olmayan kişiler için gelişen teknoloji sayesinde özel olarak üretilen boyadır. Ancak mutfak dolaplarını boyamak için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. Mutfak dolabı boyalarının farklı kullanım özellikleri bulunduğu için bu işi ustalara bırakmanızda fayda var. Mutfak dolaplarınızı değiştirmek yerine daha kolay ve daha maliyetli bir şekilde boyatarak mutfağınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

Mutfak dolaplarını boyamak için farklı malzemeler gerekmektedir. Mutfak dolabı boyamak isteyenler için gerekli olan malzemeler ise rulo fırça, başka bölgelere boyaların akmaması ya da taşmaması için maskeleme bandı, ahşap koruyucu, zımpara, maske ve eldiven gerekmektedir.

Mutfak dolabı boyası arasında çatlama özelliği bulunmayan ve özellikle kokudan rahatsız olanlar için tercih edebileceği en iyi mutfak dolabı boyası su bazlı olanıdır. Oldukça çabuk bir şekilde kuruma özelliğine sahip, kolay bir şekilde silinebilir, kullanılan bölgenin parlak olmasını sağlamasının yanında kapatıcı özelliği bulunmaktadır. Diğer boyalar gibi astar yapmanıza gerek duymadan kullanılabilmektedir. Ancak eğer dolaplarınız oldukça eskimiş ya da yıpranmış ise bölgenin daha iyi görünmesi için astar vurabilirsiniz. Farklı markalara tarafından üretilen su bazlı mutfak dolabı boyalarının arasında fiyat farklılıkları görülmektedir.

Su bazlı boyanın yanı sıra ahşap boyası da mutfaklarınızda bulunan dolapların farklı renklerle boyanarak farklı tasarım oluşturmak isteyen kişiler tarafından uygulanmaktadır. Ancak su bazlı boyaya göre uygulanması oldukça zor bir boya çeşididir. Ahşap boyasının uygulanması için uygulanacak olan bölgenin daha pürüzsüz ve temiz bir alan olması için ilk olarak zımpara yardımı ile bölgenin pürüzsüz bir hale getirilmesi gerekmektedir. Eğer kapaklar üstünde herhangi bir boşluk ya da alınan darbeler sonucunda kırılma ya da çatlamalar mevcut ise o bölgenin doldurulduktan sonra zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra ahşap boyasını kullanabilirsiniz.

Su bazlı boyalarda olduğu gibi ahşap boyalarında da birbirinden farklı renklere sahip boyalar bulunmaktadır. Tamamen kendi zevkinize ve tercihinize göre boya rengini seçerek daha ekonomik bir şekilde mutfak dolaplarınızı yenileyebilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken en önemli konu ise bu boya işlemlerinin profesyonel bir usta tarafından yapılmasıdır. Aksi durumlarda dolaplarınızı yenilemek isterken daha kötü bir hale getirebilirsiniz.

Mutfak Dolabı Boyasının Fiyatları Nelerdir?

Mutfak dolabı boyasının birbirinden farklı markalar tarafından üretimi olduğu için fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra su bazlı ve ahşap boyaları arasında da fiyat farklılıkları görülür. Mutfak dolabı fiyatları arasında kullanılacak bölgenin metrekaresi, kullanılacak boya ve seçeceğiniz renge göre fiyat farklılıkları olacağı için net bir fiyat vermek mümkün değildir.

Mutfak Boyası Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diğer ürünlerde olduğu gibi mutfak dolabı boyası satın alırken bilmeniz gereken farklı kriterler bulunmaktadır. Bu nedenle zamanınızın büyük çoğunluğunu geçirdiğiniz mutfaklarda seçeceğiniz renk gün boyu sizin daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Mutfak dolabı boyası seçerken dikkat edilecek en önemli nokta mutfak dolaplarında bulunan ahşap kapaklarının boyanması için ahşap boyaların tercih edilmesi gerekmektedir. Diğer bölgeler içinse su bazlı boyaları tercih etmeniz son derece önemlidir.

Mutfak dolabı boyası satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu rutubet önleyici boya olup olmadığıdır. Mutfaklar oldukça nemli ve su kullanılan bölge olduğu için boya seçerken rutubete ve neme karşı dayanıklı olan boya modellerini seçmeye özen gösterin. Mutfak dolaplarınızda kullanacağınız boya renginin duvarlarınızda kullanılan boya rengi ya da duvar kağıtlarıyla daha uyumlu olmasına da dikkat edin.