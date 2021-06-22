Siirt foto safari yarışması sona erdi

Siirt’in sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle doğal güzelliklerini yansıtmak amacıyla düzenlenen ‘Mezopotamya’nın Gizemli Kenti Siirt 1. Foto Safari Etkinliği’ ve Fotoğraf Yarışması sona erdi.

Siirt’in sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle doğal güzelliklerini yansıtmak amacıyla düzenlenen ‘Mezopotamya’nın Gizemli Kenti Siirt 1. Foto Safari Etkinliği’ ve Fotoğraf Yarışması sona erdi.

Valilik koordinesinde “Mezopotamya’nın Gizemli Kenti Siirt” sloganıyla gerçekleştirilen ve 43 fotoğraf sanatçısının katıldığı 3 gün süren yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda program düzenlendi.

Foto safariye katılan 43 fotoğraf sanatçısının yarışmaya gönderdiği fotoğraflar, Fuat Kozluklu, Bünyamin Aygün, Murat Gür, Erol Doğaner, Ömer Serkan Bakır, Tanin Helvacı ile Siirt’i temsilen gazeteci Ayhan Mergen’in yer aldığı jüri toplantısında değerlendirildi.

Jüri adına konuşan fotoğraf sanatçısı Murat Gür gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Coşkun Aral yaptığı konuşmada; Siirt’in binlerce yıllık tarihi ve tarihin bize aktardığı bütün değerleri ile üzerindeki insan sevgisinin adeta bir nakış gibi işlediği bütün yerel kültürü görme fırsatı bulduklarını belirterek, Siirt’te yapılan kazılarda çıkarılan buluntuların da Batman Müzesi’nde sergilendiğini belirtti.

Çalışmaya Batman Müzesi’nden başladıklarını belirten Aral, “Siirt bu güne kadar turizmde hak ettiği yeri almadı. Ancak bu gibi etkinliklerle hak ettiği yeri alacaktır. Bu ortak bir çabadır. Yazın başlangıcında sıcak bir dönemde çalışmaya başladık. İnşallah sonbaharda da tekrar geleceğiz. Batman’da başladı yolculuğumuz. Tarihin bize on beş yıl öncesinden bıraktığı eserleri çok önemli değerleri tanımakla başladık. Bu eserler Batman müzesinde koruma altındadırlar” dedi.

Dicle Kalkanıma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da yaptığı konuşmada bölgenin kalkınması için tarım ve turizm alanlarında çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Alanlı üç kalkınma ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Mezopotamya Bölgesini tanıtmaya yönelik top yekûn bir çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da konuşmasında Siirt’in gerçekten Mezopotamya’nın gizemli bir kent olduğunu belirterek, tarihi doğal ve kültürel değerlerini tespit etmek, fotoğraflamak ve bunları görselleştirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Siirt’in kalkınması için turizmin çok önemli bir alan olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Bunun içinde sahip olduğumuz bütün tarihi ve kültürel değerleri üretimimizi, yemeklerimizi değerlendirerek, tanıtarak bütün Türkiye’den, bütün dünyadan insanların gelmesini istiyoruz.” dedi.

Yarışmada, Tarhan İrtem’in “Sürü Çobanı” isimli eseri birinci, Mehmet Şah Deniz’in “Pervari’de Gece” isimli eseri ikinci, Mehmet Subaşı’nın “Botan Vadisi’nde Yamaç Paraşütü” isimli eseri üçüncü oldu.

34 eserin sergilenme ödülüne layık görüldüğü programda 3 fotoğraf da mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Mansiyon alan eserlerin sahipleri ise Orhan Kartal, Ahmet Denizer ve Mehmet Şah Deniz olarak belirlendi.

Program, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilerin dereceye girenlere ödül takdimi ve jüri üyelerine plaket vermesinin ardından sona erdi.

Ödül törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, jüri üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı.