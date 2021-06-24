İnceleme: Canon RF 70-200mm f/4L IS USM

Kompakt boyutlu ve hafif olması sayesinde seyahat, spor ve vahşi yaşam çekimleri için ideal bir objektif olan Canon RF 70-200mm f/4L IS USM inceleme konuklarından biri oldu.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kompakt boyutlu ve hafif olması sayesinde seyahat, spor ve vahşi yaşam çekimleri için ideal bir objektif olan Canon RF 70-200mm f/4L IS USM inceleme konuklarından biri oldu.

Canon RF 70-200mm f/4L IS USM oldukça küçük boyutlarda olmasına rağmen profesyonel kalitede sonuçlar veren bir objektif. Özellikle seyahatler ve uzun yürüyüşlerde çantanıza koyacağınız her bir ekipmanın ağırlığını ince ince hesaplarken bu objektifi elinize aldığınız andan itibaren çok seveceğinize eminim.

Objektifin küçük ve hafif olması elde daha rahat çekimler yapabilmenizi sağlıyor. Objektifin en yakın netlik mesafesi 0,6 metre. Aynı zamanda çok hızlı otomatik odaklamaya sahip olan objektif, beş kademeli Optik Görüntü Sabitleyici özelliğe sahip.

RF 70-200mm f/4L IS USM, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara, vahşi yaşamdan spor çekimlerine, seyahat çekimlerinden portrelere kadar tüm fotoğrafçılık türlerinde yüksek performans, esneklik ve kompakt tasarım sunuyor. RF lens ailesine yeni eklenen bu kompakt modeli Canon’un tüm full frame aynasız modelleri ile kullanabilirsiniz. Biz de yeni 70-200mm’yi incelerken EOS R5 modeliyle birlikte kullandık. Objektifin EOS R5 ile tam bir uyum içerisinde çalıştığını, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanıcıya müthiş bir esneklik sağladığını söylemeliyiz.

Kompakt ve hafif yapı

RF 70-200mm f/4L IS USM, 695 gram ağırlığa ve 11,9 cm uzunluğa sahip. Pek çok fotoğraf severin hayalinin 70-200mm “f/2.8” olduğunu biliyorum. Ancak bu objektifi kullandıktan sonra ve sonuçları görünce fikirlerinin değişebileceğine inanıyorum. EF eş değeriyle kıyaslandığında %32 gibi ciddi oranda küçülen ve hafifleyen bu objektif, uzun çekimlerde sizi yormayacak bir ekipman…

RF 70-200mm f/4L IS USM, Hava Küresi Kaplama (Air Sphere Coating), dört Ultra Düşük Dispersiyonlu (UD) lens ve 1 m’den 0,6 m’ye indirilerek kısaltılmış olan netleme mesafesi özellikleriyle öne çıkıyor. Tam zoomlama aralığında dahi uygun bokeh sunan 9 ağızlı iris ve sabit f/4 diyaframıyla fotoğrafçılara yüksek detaylar sunuyor. Tüm zoomlama aralıklarında iyileştirilmiş görüntü kalitesi, net kenardan kenara fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.

Düşük ışıkta elde çekim…

RF 70-200mm f/4L IS USM’de bulunan 5 stop’lu Optik Görüntü Sabitleyicisi, fotoğrafçıların sınırlarını zorlamalarını sağlarken, yüksek kalitede görüntüler elde etmek için gerek duyulan tripod ihtiyacını da nispeten ortadan kaldırıyor. Bu yeni objektif EOS R5 ve EOS R6 ile kullanıldığında, Dual Nano USM ve 7,5 stop’a kadar görüntü sabitleme kapasitesi sayesinde düşük ışık koşullarında bile yüksek hızda net görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor. Dual Nano USM ile RF 70-200mm f/4L IS USM, yüksek hızlı sürekli odaklanma seviyeleri ile videografların oldukça sessiz çekim yapmalarının önünü açıyor.

Her koşula uygun…

Florin kaplamalı, toz ve darbe direncine sahip olan RF 70-200mm f/4L IS USM, açık alanda kullanımda maksimum rahatlık sunuyor. Canon’un L serisi lenslerinde görülen standart sağlamlık ve dayanıklılık özelliklerine sahip olan yeni objektif, sıcak ve soğuk iklimlerde pratik bir kullanım sağlıyor. Zorlu iklim şartları altında hayat kurtaran ısı kalkanı kaplaması, aynı zamanda, olası toz girişlerini engelliyor ve cihaza darbelere karşı dirençli bir yapı sağlıyor.

Canon RF 70-200mm f/4L IS USM Temel Özellikler: