Samsung Galaxy S20 Ultra 108MP’lik Kamera ile Çıktı!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi, yapay zekâ ile Samsung’un gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yepyeni kamera sistemiyle görüntüleri ve önemli anlarınızı çok iyi yakalıyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor. Kullanıcılar 100x’e varan zoom özelliği ve Süper Çözünürlük teknolojisi sayesinde çok net görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

Samsung Electronics, dünyamızı algılama ve deneyimleme biçimimizi değiştirecek yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S20’yi tanıttı. Galaxy S20 serisi, yapay zekâ (AI) ile Samsung’un gelmiş geçmiş en geniş görüntü sensörünü bir araya getirerek çarpıcı bir görüntü kalitesi sağlayan yepyeni bir kamera teknolojisi sunuyor. Bu telefon serisi ile günün her anında kişiselleştirilmiş müziğin keyfini çıkarabilecek, videoları tam da görülmesi gereken şekilde izleyebilecek, konsol tarzı oyunları kaliteden ödün vermeden oynayabileceksiniz.

Hayatımızdan kareleri çekerken ve hikâyelerimizi anlatırken akıllı telefonları artık her zamankinden daha fazla kullanıyoruz; bu nedenle kamera, kullanıcıların yeni bir akıllı telefonda en çok önem verdikleri özelliklerin başında geliyor. Hayat tarzımıza uygun şekilde tasarlanan Galaxy S20 serisi, yapay zekâ ile Samsung’un gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yepyeni kamera sistemiyle her görüntüyü ve her anı en iyi şekilde yakalıyor.

Tüm Detaylarda Çarpıcı Netlik: Galaxy S20 serisinin daha büyük görüntü sensörü sayesinde kamera çözünürlüğü ciddi seviyede artıyor; düzenleme, kesme ve zoom için eklenen özelliklerle detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’ta 64MP, Galaxy S20 Ultra’da ise 108MP kamera bulunuyor. Daha büyük sensörler sayesinde çok fazla ışık yakalanabiliyor ve böylelikle düşük ışık şartlarında dahi zengin görüntü kalitesi sağlanıyor. Galaxy S20 Ultra, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanarak, yüksek çözünürlüklü 108MP mod ve 12MP mod arasında dinamik geçişe izin verme seçeneği ile daha da ileriye gidiyor.

Çığır Açan Zoom Özelliği : Galaxy S20’de Hibrit Optik Zoom ve yapay zekâdan güç alan Dijital Zoom’u içeren Super Çözünürlüklü Zoom’u bir arada kullanan Space Zoom teknolojisi sayesinde, çok uzaktayken bile yakın plan zoom yapılabiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor ve yapay zekâ ile güçlendirilmiş, yüksek zoom seviyesinde görüntü kalitesindeki kaybı azaltan çoklu-görüntü işlem ile kullanıcılar 100x’e varan Süper Çözünürlük sayesinde çok net görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

Tek Tuşla Çoklu Çekim : Tek Tuşla Çoklu Çekim (Single Take) özelliği, bir yandan anın fotoğrafını çekerken diğer yandan da o anı rahatça yaşamanızı sağlıyor. Yapay zekâ ile güçlendirilmiş kamera teknolojileri sayesinde Galaxy S20 serisi yaşadığınız anı en iyi şekilde yakalamanız için siz tek bir çekim yapsanız da o sizin için canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi çok sayıda farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.

Profesyonel Seviyede Video Çekme: Galaxy S20, gerçek dünyadaki renkleri ve görüntü kalitesini yakalayabilmeniz için çarpıcı 8K video çekimleri yapmanızı sağlıyor. Çekiminiz bittiğinde videonuzu Samsung QLED 8K TV’ye aktararak izleyebiliyor ve sınıfının en iyi izleme deneyiminin keyfini yaşayabiliyor veya bir 8K videodan bir kareyi alarak onu yüksek çözünürlükte bir fotoğrafa dönüştürebiliyorsunuz. Süper Dengeli Çekim, hiza sabitleme ve yapay zekâ hareket analizi sayesinde, en engebeli ortamlarda çekilmiş videolar bile aksiyon kamerası kullanılarak çekilmiş gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra Kamera Özellikleri:

Ön kamera: 40MP, PDAF, f/2.2

Arka kamera: Dörtlü kamera

Ultra Geniş Açılı: 12MP, f/2,2

Geniş Açılı: 108MP, f/1,8, PDAF, OIS

Telefoto: 48MP, PDAF, f/3,5, OIS

Derin Görüş Kamerası