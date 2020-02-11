İnceleme: Joby GripTight PRO Video Mount

Gerek fotoğraf makineleri gerekse de mobil fotoğrafçılık için çeşitli aksesuarlar üreten Joby firmasının GripTight PRO Video bağlantı aparatını inceledik.

GripTight PRO Video, akıllı telefonlarınızla ustalıkla ve profesyonelce videolar çekebilmenizi sağlayan bir tripod kafası. Bu bağlantı aparatı, akıllı telefonlarınızı istediğiniz herhangi bir tripod ile kullanmanıza imkan veriyor. Hem küçük hem de büyük boy akıllı telefonlarla uyumlu olan GripTight PRO Video, sadece video çekimlerinde değil, sarsıntısız fotoğraf çekimlerinde de kullanılabilecek ideal bir aksesuar. Günümüzde akıllı cep telefonlarının hem fotoğraf hem de video çekim özellikleri oldukça yüksek bir seviyede. Özellikle kaliteli 4K video çekimi yapabilen pek çok akıllı telefon modeli mevcut.

GripTight PRO Video, piyasada bulunan tüm marka/model telefonları hızlıca bağlayabileceğiniz bir tripod kafası. Bu esnek ve kolay kullanımlı kafa, hem GorillaPod hem de piyasada satılan diğer tripod modelleri ile uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Bu akıllı telefon bağlantı aparatının adından da anlaşılacağı gibi özellikle video çekimi konusunda bir kolaylık sağladığını söylememiz gerekiyor. Hassas hareketler için alüminyum kaydırma kolu kullanılıyor. Video çekimlerindeki hareketleri sarsıntısız yapabilmeniz için bu kontrol kolunun boyu oldukça uzun. Böylece telefona veya tripoda dokunmadan çekim yapılabiliyor. Yine bu kol sayesinde tıpkı profesyonel video kafalarındaki gibi hem yatay hem de dikey hareketler takılmadan ve pürüzsüzce yapılabiliyor.

Bu modelle akıllı telefonlarınızı hem dikey hem de yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Üründe kullanılan tüm materyaller oldukça sağlam ve uzun süreli kullanım için tasarlanmış. Malzeme olarak ABS plastik ve paslanmaz çelik kullanılmış. Aksesuarın ağırlığı ise yaklaşık 142 gram.

Profesyonel video çekim kafalarındaki gibi pürüzsüz bir şekilde mobil videolar çekme şansı veren GripTight PRO Video, kişisel videolar, canlı yayınlar, Youtube içerikleri ve diğer tüm çekimler için sorunsuzca kullanılabilir.

GripTight PRO Video, Türkiye’de yurt dışından çok daha uygun bir fiyata ikili kit olarak satılmaya başlandı. GripTight PRO Video ve GripTight GorillaPod Stand ürünleri pek çok yerde birlikte satılıyor. GripTight GorillaPod Stand ürününde küçük boy tabletleri taşımak için bağlantı aparatı ve küçük bir GorillaPod tripod bulunuyor. Küçük boy tabletleri bağlayabileceğiniz bu aksesuar içerisinde yer alan GorillaPod tripoda GripTight PRO Video bağlantı aparatı takıp akıllı cep telefonlarınızla her ortamda videolar çekebilirsiniz.