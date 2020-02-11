Nikon Coolpix P950

Nikon, etkileyici bridge fotoğraf makineleri serisine 83x optik zoom’lu COOLPIX P950 ile bir yenisini daha ekliyor. Bu güçlü süper zoom fotoğraf makinesi, çarpıcı yakın çekim fotoğraflarda ve 4K filmlerde uzak konuları sıra dışı detaylarla yakalamayı son derece kolay hale getiren bir dizi özellikle COOLPIX P900’ün yerini alıyor.

Kapsamlı menzili ile COOLPIX P950, kuşları veya yaban hayatını çekmek isteyen fotoğrafçılar veya uçak gözlemciliği tutkunlarına eşlik eden ideal fotoğraf makinesi. 83x optik zoom, 24-2000 mm’lik bir odak uzaklığı aralığı sunarken 166x Dynamic Fine Zoom, üst limiti dijital olarak 4000 mm gibi inanılmaz bir seviyeye çıkarıyor.

Günün ilk ışıklarında veya alacakaranlıkta çekim yapan yaban hayatı fotoğrafçıları veya kuş gözlemcileri, f/2,8’lik geniş maksimum diyafram açıklığına sahip güçlü NIKKOR objektif sayesinde harika sonuçlar elde ediyor. Yüksek zoom ile çekim yaparken bile keskin bir görüntü kalitesi sunuyor. Videograflar, ender rastlanan konuların nefes kesen 4K filmlerini kaydedebilir ve kullanıcılar film kaydı sırasında, değişen ışık koşulları için önemli pozlama ayarlarını yapabiliyor. COOLPIX P950’nin RAW (NRW) görüntü yakalama desteği ile kullanıcılar gelişmiş işleme/düzenleme programlarından en iyi şekilde faydalanabiliyor. Standart flaş yuvası, mikrofon veya dürbün gibi Nikon aksesuarlarının kullanılmasına olanak tanır.

Temel özelliklerin özeti:

İnanılmaz zoom. 83x optik zoom (24 – 2000 mm) ve 166x Dynamic Fine Zoom (4000 mm).

Güçlü NIKKOR objektif. f/2,8’lik maksimum diyafram açıklığı ve yüksek zoom’da bozulmayı azaltmaya yardımcı Süper ED cam mercek.

Çarpıcı kareler. 16 MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör, hızlı EXPEED görüntü işlemcisi ve Çift Algılamalı Optik Titreşim Azaltma sistemi.

RAW desteği. Sıkıştırılmamış RAW (NRW) görüntüler kaydedin ve görüntü işleme/düzenleme programlarına aktarın.

4K filmler. Stereo 4K/UHD 30p hareketli görüntüleri veya 60p’ye varan kare hızlarında Full HD (1080p) videoları kolayca kaydedin. Stereo sesle kayıt yapın ve çekim yaparken önemli pozlama ayarlarını manuel olarak yapın.

Fotoğraf makinesi ile zaman aralıklı çekim. Yaklaşık 10’ar saniye süreli zaman aralıklı filmler kaydedin ve 25 fps veya 30 fps hızında oynatın.

Çok açılı LCD ekran. Parlak 8,1 cm (3,2 inç) 921 k-nokta LCD monitör, hemen her yöne eğilebilir ve döndürülebilir.

Net elektronik vizör. Göz sensörlü 1 cm’ (0,39 inç) büyüklüğünde 2360 k-nokta OLED elektronik vizör.

Akıcı zoom kontrolü. Geniş kavrama yüzeyi, yan zoom kontrolü ve geri adımlı zoom düğmesi kararlı tutuş sağlar.

SnapBridge. Fotoğrafları akıllı cihazınızla eşitleyebilir veya uzaktan çekim yapmak için akıllı cihazınızı kullanabilirsiniz.

Tam boy flaş yuvası. Speedlight Flaş Birimi ve mikrofon gibi Nikon aksesuarları takın. Dilerseniz, Nikon DF-M1 Nokta Görüşü deneyin. Bu katlanabilir dürbün, seri uçan kuşların bile izini sürmenize ve onları kadrajda ortalamanıza yardımcı olur.

SnapBridge uyumluluğu: SnapBridge’in bu fotoğraf makinesiyle birlikte kullanılabilmesi için, Nikon’un iOS ve Android için SnapBridge uygulamasının uyumlu bir akıllı cihaza yüklenmiş olması gerekir.