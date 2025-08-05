İnceleme: Canon EOS R50 V

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde Canon’un aynasız fotoğraf makinelerinden EOS R50 V modeline yakından bakacağız. Bu kamerayı yaklaşık 1 hafta boyunca farklı çekimlerde deneme fırsatı buldum. Kameranın performansını özellikle video alanında denemiş oldum ki zaten bu model daha çok video için tasarlanmış. Bu modelin incelemesini ve video örneklerini “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımda izleyebilirsiniz.

En başta şunu rahatlıkla söyleyebilirim: EOS R50 V, kompakt ama şaşırtıcı derecede yetenekli bir makine olmuş. Giriş seviyesinde güçlü rakipleri olsa da Canon bu modelle farklı bir alternatif sunmuş gibi…

İlk başta bu modelin öne çıkan birkaç özelliğini kısaca belirtmek istiyorum.

* Değiştirilebilir RF ve RF-S objektifler kullanabiliyor.

* 24 MP’lik APS-C sensöre sahip.

* Kroplu 4K 60p, kropsuz 4K 30p video kaydı yapabiliyor.

* Full HD 120p video kaydı da var.

* Canon Log3 kullanılabiliyor ve Dual Piksel CMOS Otomatik Odaklama mevcut.

Tasarım ve dikey kullanım…

Bunları da söyledikten sonra lafı fazla uzatmadan şimdi bazı detaylara birlikte bakalım. İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. EOS R50 V, özellikle vlog çekenler ve içerik üreticileri için düşünülmüş kompakt ve hafif bir gövdeye sahip. Ağırlığı sadece 375 gram. Küçük ama ele oturan yapısıyla elde taşımak kolay… Ancak tüm çekimleri elde yapmak mümkün olmayacaktır ve bir tripodla da kullanmak isteyebilirsiniz. Her zamanki gibi makinenin altında bir tripod bağlantı yuvası bulunuyor. Ancak bu modelde benim çok hoşuma giden bir bağlantı yuvası daha yer alıyor. O da makineyi dikey çekimler için kullanabilmenize imkan veren dikey tripod soketi. Günümüzde pek çok içeriği artık dikey çekip paylaşıyoruz. Bu basit ama kullanışlı bağlantı yuvası, ekstra bir aparata gerek kalmadan size müthiş bir esneklik sağlayacaktır.

Makinenin gövdesi kullanışlı ve basit düşünülmüş. Profesyonel olmayan kullanıcıların bile birkaç denemeden sonra alışabileceklerini çok net söyleyebilirim. Ancak gövdede kullanılan malzeme kalitesi üst düzey diyemem. Bu model özellikle video çeken içerik üreticileri düşünülerek tasarlanmış. Makine gövdesinde konumlandırılan düğmelerin çoğu ve işlevleri bu yönde…

Çift kayıt düğmesi

R50 V’de sevdiğim bir diğer özellikte çift kayıt düğmesi oldu. Makinenin üzerinde alışık olduğumuz yerde bir deklanşör düğmesi bulunuyor. Bir kayıt düğmesi de makinenin ön tarafında bulunuyor. Bu kayıt düğmesi çok mu gerekli derseniz, çoğu zaman orada olduğunu unutabiliyorsunuz. Sanırım biraz alışmak lazım. Ancak özellikle dik video çektiğinizde ön yüzdeki kayıt düğmesi sol işaret parmağınıza denk geliyor ve işte o zaman oldukça işe yarıyor. İki kayıt düğmesi de oldukça hassas ve yumuşak dokunuşlu onu da belirtmeliyim.

Makinenin her yöne dönebilen LCD’si hem kendinizi çekerken hem de zor açılardan çekim yapacağınız zaman büyük avantaj sağlıyor. Dokunmatik LCD’nin büyüklüğü 3 inç. Bu modelde bir vizör bulunmuyor. O yüzden her türlü ayarı ve tüm çekimlerinizi bu ekranda kontrol etmeniz gerekiyor. Sürekli LCD kullanmak özellikle güneşli ortamlarda biraz zor olabilir. Tabi ki daha büyük harici bir monitör de takabilirsiniz. Ancak bu tarz kompakt bir makineyle çekebileceklerinizin bir sınırı bulunuyor. Ciddi bir prodüksiyonda bu makineyi değil de daha büyük abilerini kullanmak yerinde olur. Gövdenin sol üst kısmında bir kayıt lambası var. Tek başınıza yaptığınız çekimlerde kayıtta olduğunuzu daha kolay görebilirsiniz.

Yeni RF-S 14-30mm

Deklanşörün hemen önünde bir zoom ayar düğmesi bulunuyor. Buradan kullandığınız objektif tipine göre yumuşak zoom geçişleri yapabilirsiniz. Bu modeli yeni çıkan RF-S 14-30mm objektifle birlikte kullandım. Bazı çekimler için biraz kısa kalsa da genel çekimler için bu makineyle birlikte güzel bir ikili olduğunu düşünüyorum. Bu objektifte dahili zoom kontrol düğmesi de yer alıyor. Böylece hem makineden hem de objektif üzerinden yumuşak zoom geçişleri yapılabiliyor.

Gövdenin sol tarafında mikrofon, kulaklık, uzaktan kumanda, mikro HDMI ve USB-C bağlantı girişi yer alıyor. Böylece istediğiniz tür harici mikrofonları da kullanabilirsiniz. USB-C bağlantı noktasıyla hareket halindeyken pili şarj edebilirsiniz. Dosyaları bilgisayarınıza aktarabilir veya fotoğraf makinenizi yüksek kaliteli bir web kamerası olarak kullanabilirsiniz.

Makinenin üzerindeki mod kadranında bir tane fotoğraf modu yer alırken diğer 7 ayar video için ayrılmış. Bu video modlarında otomatik, sahne modları, yavaş veya hızlı çekim modlarıyla özelleştirebileceğiniz çekim ayarları yapılabiliyor.

24MP’lik APS-C sensör

R50 V’de 24MP’lik APS-C sensör kullanılmış. Gövde üzerinde herhangi bir görüntü sabitleyici bulunmuyor. Ancak dijital görüntü sabitleyici yer alıyor tabi… Burada seçtiğiniz moda göre bir kırpma yapılıyor. Gövde bayonet yapısı RF ve RF-S lensleri destekliyor. Dual Piksel CMOS AF II ile gayet hızlı ve dinamik bir otomatik odaklama yapılabiliyor. Çekim konunuza bağlı olarak AF için pek çok ayar da bulunuyor.

EOS R50 V video özellikleri

Bu model video özelinde öne çıkan giriş seviyesinde bir kompakt kamera dedik. Peki, bu kamera kimler için uygun diye soracak olursanız… Günlük vlog çeken içerik üreticileri, Instagram, TikTok ve Youtube için dikey video çeken sosyal medya kullanıcıları, seyahat eden, hafif, taşınabilir ama kaliteli bir sistem isteyenler, sosyal medya içerik üretimine yeni giriş yapan ve fazla bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar için uygun olacaktır. Tabi bildiğiniz gibi ekipmanlar bir yere kadar önemli… Profesyonel bir kullanıcı bu kamerayla da çarpıcı işler üretebilir. Canon objektif ailesinden çekim konunuza ve ihtiyacınıza göre çok güzel lensler bulabileceğinizi söylemeliyim.

R50 V, daha fazla sinematik etki için görüntü stilleri, renk filtreleri, yavaş ve hızlı çekim modlarıyla da içeriklerinize katkı sunabiliyor. 4K 60 ve 50p çekimde krop oluyor. Tam kadraj video kaydı 4K 30 ve 25p’de yapılabiliyor. Çekimlerini daha da ileri taşımak isteyen içerik üreticiler için Canon Log 3 ve özel renk profilleri de kullanılabiliyor. Böylece daha fazla yaratıcı kontrol için post prodüksiyonda hassas renk tonlamaları yapılabiliyor.

Makineyi kullanırken aralıksız çok uzun bir çekim yapmadım. Hep aralıklı ve kısa çekimlerde kullandım. Bu durumda bir ısınma ve kapanma olmadı tabi… Ancak R50V ile uzun süre video kaydı da alabilirsiniz. Tabi burada kullandığınız hafıza kartı ve çekim modunuz da önemli… Menüden ısındığında otomatik kapanma ayarını standarttan yükseğe çıkarabilirsiniz. Böylece az önce söylediğim gibi uzun video çekimlerinde sorun yaşamazsınız.

Küçük bir pil kullansa da denediğim süre boyunca pil performansını da gayet iyi buldum. Kullandığı pil lityum iyon LP-E17. Bu modelde dahili bir görüntü sabitleyici yer almıyor. Bu durum pek çok kullanıcı için biraz sorun olabilir. Dijital bir görüntü sabitleyici var. Ancak orada da standart modun üzerine çıkmamak gerekiyor. Yoksa hep krop yapılıyor hem de görüntü bozulmaya başlıyor.

EOS R50 V, Wi-Fi, Bluetooth veya USB aracılığıyla akıllı telefona, tablet ve bilgisayara hızlı içerik aktarımı sunuyor. Ayrıca üst kısımda yer alan Live düğmesi canlı yayın seçeneklerine hızla erişim sağlayarak kullanım rahatlığını artırıyor.

Özetleyecek olursak R50 V daha çok sabit ya da az hareketli çekimler yapan içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek giriş seviyesi bir model olmuş. Piyasaya baktığımızda bu modele rakip olabilecek birçok alternatif görebilirsiniz. Ancak Canon objektif serilerinin kalitesi ve çeşitliği, kullanıcı dostu arayüzü, hızlı AF sistemi, hafif ve kompakt yapısı R50 V’yi öne çıkarıyor.

