İnceleme: Huawei Watch Fit 4 Pro – Öne Çıkan 10 Özellik!

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bu incelemede yaz başından beri kullandığım Huawei Watch Fit 4 Pro‘nun öne çıkan 10 özelliğinden bahsedeceğim sizlere…

Youtube kanalımı takip edenler bilecektir. Huawei akıllı saatlerin pek çok modelini inceleme fırsatı buldum. En son yeni duyurulan üst segment bir akıllı saat olan Watch 5 modelini de incelemiştim. Onun videosunu da buradan izleyebilirsiniz.

Bugünkü konumuz ise Fit 4 Pro olacak. Huawei Fit serisinde ilk kez bir Pro modeline yer vermiş oldu. Açıkçası daha ilk başta hemen şunu söyleyebilirim. Bu akıllı saati gözünüz kapalı alabilirsiniz. Hafif gövde, şık tasarım, parlak ekran, uzun pil ömrü, sağlık ve spor özellikleri Pro eklentisini hak edecek cinsten… Şimdi gelin bu yeni akıllı saatin dikkat çekici özelliklerine hızlıca göz atalım.

Benim test ettiğim model yeşil sportif örgü kayışlı olanıydı. Bence bu serideki en dikkat çeken modelde zaten buydu. Watch Fit 4 Pro, safir cam ekranı, titanyum çerçevesi ve alüminyum gövdesiyle hem hafif hem son derece sağlam bir yapı sunuyor.

1.82 inç, 480×408 AMOLED ekranı 3000 nit parlaklığa ulaşarak gün ışığında bile mükemmel okunabilirlik sağlıyor. 400 mAh bataryasıyla tipik kullanımda 7, maksimumda 10 güne kadar dayanıyor. Üstelik 10 dakikada 1 gün, 60 dakikada ise pili tam şarj olabiliyor.

Çok bölgeli optik sensör tasarımı, ileri optik mimari, hassas cam karartma teknolojisi ve yeni nesil algoritmalarla donatılan saat, hayati belirtilerinizi hızlı ve doğrulukla takip edebiliyor. Kısaca gelişmiş sağlık sensörleri ve TrueSense sağlığınızı çok yönlü izliyor. Yeni geliştirilmiş EKG ölçümü artık çok daha hızlı ve hassas yapılabiliyor.

Sertifikalı dalış modu ve gövdeye entegre derinlik sensörü ile serbest dalışta 40 m’ye kadar güvenli kullanım sunuyor. Dalış konusunda profesyonel özellikler yine Fit 4 Pro’da sizlere sunuluyor. Bu modelin öne çıkan bir diğer spor modu da golf. Türkiye’den de golf sahalarının olduğu detaylı haritalar, 3D perspektif, dijital skor kartı ve mesafe ölçümü sunuluyor. Rüzgar, bunker ve yeşil koordinatlar gibi verilerle oyun analizleri sağlanıyor.

Çift bant GPS ve HUAWEI Sunflower anteni sayesinde patika koşusu ve yürüyüşte hassas rotalama, internet olmadan offline harita gösterimi yapılabiliyor. Özellikle doğa ile iç içe oluyorsanız bu özelliklere bayılacaksınız.

Tabi Huawei akıllı saatlerin en güçlü olduğu alanlardan birisi olan egzersiz modları. Bu saatte 100’den fazla egzersiz modu sunuluyor ve detaylı koşu analizi yapılabiliyor. Tüm detaylar sağlık verilerinde olduğu gibi bilimsel şekilde analiz ediliyor ve formunuzu geliştirmeniz için öneriler de sunuluyor.

Bir de akıllı yaşam arayüzleri var. Tabi ki akıllı saat kullanımının artık vazgeçilmezlerinden olan bluetooth arama, mesaj yanıtı, uzaktan deklanşör, sesli notlar, NFC ödeme gibi günlük kullanım kolaylıkları da yer alıyor bu modelde… Bu saydığım özellikler ilk başta dikkatimi çeken ve Pro versiyonda öne çıkan detaylardan sadece bazıları…

Sonuç olarak Huawei Watch Fit 4 Pro, gündelik hayatta ince, şık, hafif ve sağlam bir akıllı saat arayan kullanıcılar için etkileyici bir model olmuş. Gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleri de bu modelde göz dolduruyor açıkçası. Özellikle su sporları, yüzme, dalış, golf ve açık hava yürüyüşleri ile ilgileniyorsanız bunların detaylarına mutlaka göz atmanızı öneririm.

Huawei Watch Fit 4 Pro incelemesini Youtube kanalımızda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.