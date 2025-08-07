HUAWEI XMAGE 2025 Mobil Fotoğrafçılık Yarışması

Huawei, fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet ediyor. Şirketin 2020’de başlattığı ve büyük ilgi gören mobil fotoğrafçılık yarışmaları geleneği, bu yıl da Huawei’nin üst düzey görüntüleme teknolojisi markası olan XMAGE adıyla devam ediyor.

11 Temmuz’da başlayan ve 15 Eylül 2025’e kadar sürecek olan XMAGE 2025 Ödüllü Mobil Fotoğrafçılık Yarışması, dünyanın dört bir yanından fotoğraf severlere hem yerel hem de küresel ölçekte yeteneklerini sergileme ve birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı sunuyor.

Katılım süreci, Huawei Topluluğu web sitesi üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Fotoğraf tutkunlarının yapması gereken tek şey, Huawei Kimlikleri ile giriş yaparak yarışma sayfasına ulaşmak, eserlerini yüklemek ve gönderilerini #xmageawards2025 etiketiyle paylaşmak.

Yarışma, katılımcıları farklı vizyonları keşfetmeye teşvik eden geniş bir kategori yelpazesi sunuyor. Yarışma kategorileri:

“Telefoto” ile uzaktaki detayları yakalayın. “Renk ve Gölge” ile sanatsal anlatımlar oluşturun. “Geceden Kareler” kategorisi ile gecenin gizemini aydınlatın. “Suretler” ve “Hayattan Kesitler” ile insan ve yaşam odaklı anları ölümsüzleştirin. “Sıra Dışı Açılar”, ile yaratıcılığın sınırlarını zorlayın. “Hikâye Anlatıcılığı” kategorisinde3 ila 9 karelik görsel anlatımlar yapın. Bu yıl ilk kez eklenen “Aksiyon” kategorisiyle 10 dakikalık video formatını destekleyen içeriklerle katılın.

Eserler hem yerel hem de küresel düzeyde uzman jüriler tarafından değerlendirilecek. Türkiye ayağında HUAWEI Pazarlama Ekibi ve fotoğraf sanatçısı Hürdoğan Keskin’in yer aldığı jüri, yerel kazananları belirleyecek.

Yarışmanın kazananlarını ise teknoloji harikası ödüller bekliyor. Genel kategorinin birincisi en yeni katlanabilir telefon HUAWEI Mate X6’nın sahibi olurken, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sırasıyla HUAWEI Pura 70 Ultra ve HUAWEI Pura 70 Pro olacak. Diğer kategorilerde dereceye girenler ise HUAWEI nova 13 Pro, HUAWEI nova 13 ve HUAWEI x GENTLE MONSTER Eyewear II gibi çeşitli teknolojik ürünlerle ödüllendirilecek.

Huawei, tüm fotoğraf tutkunlarını bu heyecan verici yarışmaya katılmaya ve mobil fotoğrafçılığın gücünü tüm dünyaya göstermeye davet ediyor. Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım sağlamak için Huawei Topluluğu sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://consumer.huawei.com/tr/community/activity/activityNo-AC25071022511162431/