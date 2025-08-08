İnceleme: Kioxia Exceria Plus G2 Taşınabilir SSD 

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu inceleme yazımızda sizlere ödüllü bir taşınabilir harici SSD’den bahsedeceğim. Hafıza kartlarını ve SSD’lerini yıllardır kullandığım Kioxia markasının EXCERIA PLUS G2 Taşınabilir SSD’sini konuşacağız.

Harici SSD’ler fotoğrafçılar, içerik üreticileri ve mobil çalışan profesyoneller için oldukça önemli bir ekipman haline geldi. Yıllar içerisinde bu ürünlerin hem kapasiteleri hem de yazma-okuma hızları oldukça arttı. İster stüdyoda olun ister sahada, büyük dosyalarla çalışıyorsanız hem hızlı hem güvenilir bir depolama çözümüne ihtiyacınız var demektir.

Peki, bu küçük canavar beklentileri ne kadar karşılıyor? Gelin buna detaylıca bakalım. İlk olarak cihazın tasarımından başlayalım. Bu SSD gerçekten cep boyutunda olmuş. Taşıma konusunda hiçbir sıkıntı duymayacağınız kesin. Alüminyum gövdesi sadece şık görünmekle kalmıyor. Darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor ve SSD’nin çalışması sırasında oluşan ısıyı dağıtmada fayda sağlıyor.

Harici SSD’nin ağırlığı yaklaşık 42 gram. Ürünü cebinize, çantanıza ya da kamera çantanıza attığınızda neredeyse hissetmeyeceksiniz. Ancak hep söylediğim bir şey var. Böyle küçük ürünleri sağa sola atıştırmayın sakın… Örneğin çantanızın ya da çekmecenizin hep aynı yerinde saklamaya gayret gösterin.

Sağlam ve dayanıklı kasa

Ürünün kasası oldukça sağlam, IP55 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da var. Böylece hafif yağmur, tozlu ortamlar ya da sıvı kazaları problem olmayacaktır. Harici SSD’lerin kullanımı arttıkça piyasada markasız ürünler de görmeye başladım. Özellikle yurt dışı alış veriş sitelerinde marka taklitleri ve sahte ürünlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var tabi…

Bilgisayar, telefon, tablet ve oyun konsollarında kullanılabilir

Böyle bir ürün tercih edilmesindeki en önemli faktörlerden biri yüksek performansı olacaktır. Cihazın kutusundan iki tane kablo çıkıyor. Hem klasik USB-A hem de USB 3.2 Gen 2 arayüzü ile kullanmak mümkün. Sadece bilgisayarlarda değil, telefon, tablet ve oyun konsollarında da sorunsuz kullanabilirsiniz. Evet, oyun konsolu deyince gençlerin gözleri açılmış olabilir. PS4, PS5 veya Xbox serilerinde de kullanabilirsiniz.

Harici SSD, 1050 MB/s okuma ve 1000 MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Gerçek senaryolarda da bu değerlere yakın sonuçlar alınıyor. En yüksek hız değerleri için orijinal kabloları kullanmak ve bilgisayarınızın portlarının da güncel olması gerekiyor tabi…

Peki, bu hızlar ne demek?

20-30 GB’lık bir 4K video dosyasını birkaç saniyede aktarmak, büyük Lightroom kataloglarını dışarı almak ya da Premiere Pro projelerinizi harici olarak çalıştırmak için uzun uzadıya beklemenize gerek kalmayacak. Bu harici SSD içerisinde NVMe SSD teknolojisi bulunuyor. Kabaca baktığınızda bile klasik taşınabilir disklerden 10 kata kadar daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi birkaç örnek senaryo düşünelim. Diyelim bir düğün çekiminden döndünüz. 3000’e yakın RAW fotoğraf var elinizde… Bunları hem yedeklemek hem de düzenlemeye başlamak istiyorsunuz. Bu SSD’ye aktardığınızda işin yarısını halletmiş olabilirsiniz. Ya da içerik üreticisisiniz. Kamera kayıtlarını sahada tablet ya da dizüstü bilgisayarınıza aktarıp hemen bir sosyal medya videosu hazırlamak istiyorsunuz. Bu SSD size hız ve güvenlik sağlıyor. Video kurgusu sırasında bazı kullanıcılar bu SSD üzerinden doğrudan Premiere Pro veya Final Cut ile çalışabiliyor. Bu da düzenleme sürecini çok daha akıcı hale getiriyor.

Sürekli artan fotoğraf ve video boyutları ile artık daha fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz. Hard diskler dolup taşıyor. Eminim sizin de öyledir. Ancak bu tarz harici SSD’leri bir yedekleme çözümü olarak pek önermiyorum. Çünkü bu tür güncel ürünler her an yanınızda olup, sürekli veri aktarımı ve kullanım için daha uygun olacaktır. Hem zaten kapasiteleri gereği şimdilik tüm arşivinizi saklamak için pek yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Ancak özellikle fotoğrafçılar için 2TB kapasite aktif çalışma dosyaları için yeterli alan sunuyor. Yüksek çözünürlüklü RAW çekimler yapan kullanıcılar için bu alan çok kıymetli olacaktır. Örneğin bir seyahattesiniz ve yanınızdaki hafıza kartları doldu. İşte bu noktada böyle bir harici SSD kurtarıcınız olabilir.

Her an yanınızda…

İçerik üreticileri içinse bu cihaz, projeleri yanlarında taşıyabilmek ve hızlıca aktarabilmek anlamına geliyor. Özellikle YouTube, TikTok ya da Instagram gibi platformlara düzenli içerik üreten kişiler için zaman her şey demek. Ve bu SSD size tam da bunu kazandırıyor. Üstelik taşınabilir olduğu için farklı cihazlar arasında geçiş yaparken dosya taşımakta kolaylaşıyor. Kameradan laptopa, laptoptan masaüstüne ya da tablete… Her yere hızlı geçiş yapabilirsiniz.

SSD Utility yazılımı ile şifre koyabilir, cihazın durumunu izleyebiliyor, güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Özellikle uzun vadeli kullanımlarda bu tarz yazılımlar, SSD sağlığını takip etmek için oldukça önemli… Ayrıca şunu da unutmayın. Bu ve benzeri harici SSD’ler, klasik hard disklere göre mekanik parça içermediğinden çok daha sağlam. Taşıma sırasındaki sarsıntılara, düşme ve çarpmalara karşı daha dayanıklı…

Özetleyecek olursak; Kioxia Exceria Plus G2, kompakt yapısı, yüksek aktarım hızı ve dayanıklı tasarımıyla içerik üreticileri ve fotoğrafçılar için son derece uygun bir harici SSD çözümü… Çektiğimiz fotoğraflar, özel anılar hepimiz için çok önemli… O yüzden depolama ve yedekleme konusuna özen göstermekte fayda var.

Kioxia Exceria Plus G2 taşınabilir SSD incelemesini aşağıdaki linkten Youtube hesabımızda da izleyebilirsiniz.