OPPO Reno14 Serisi

OPPO, yapay zekâ destekli gelişmiş fotoğrafçılık teknolojileri, güçlü donanımı ve dikkat çekici Parlak Denizkızı tasarımıyla öne çıkan yeni Reno14 Serisi’ni Türkiye’de kullanıcılarla tanıştırdı. Stil ve teknolojiyi buluşturan Reno14 Serisi partilerden seyahatlere, iş yaşamından gündelik koşuşturmaya, hayatın her alanında kullanıcıların yeni zarif yol arkadaşı olacak.

Kaliteli gece çekim performansı, gelişmiş AI Flash teknolojisi ve zarif tasarımıyla akıllı telefon dünyasında trendleri yeniden belirleyen Reno14 Serisi Türkiye’de kullanıcılarla buluşuyor. Günün ışıltılı moda trendlerinden ilham alınarak tasarlanan Parlak Denizkızı konseptiyle öne çıkan Reno14 Serisi, yalnızca gelişmiş teknolojisiyle değil, stil sahibi tasarımıyla da dikkat çekiyor. OPPO’nun genç ve dinamik tasarım yaklaşımını yansıtan seri, şıklığı teknolojiyle buluşturuyor. Seride yer alan Reno14 Pro 5G ve Reno14 5G modelleri üçlü flaş sistemi sayesinde karanlık ortamlarda dahi net ve parlak kareler sunarken; Reno14 F 5G modeli, çift flaş teknolojisiyle yakın plan çekimlerde doğal cilt tonlarını koruyarak dengeli bir ışık sağlıyor.

Yarattığın anı sakla: AI destekli fotoğrafçılık deneyimi

Yeni Reno14 Serisi, yapay zekâ destekli gelişmiş fotoğrafçılık özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz AI Livephoto 2.0 özelliği sayesinde aynı anda kısa ve uzun pozlamalar alarak hem netliği hem de ışığı bir araya getiriyor. Böylece hareketli sahnelerde bile anılar gerçek zamanlı olarak yakalanabiliyor. Cihaz AI Mükemmel Çekim, AI Yeniden Düzenleme, AI Silgi, AI Netlik Artırıcı ve AI Yansıma Giderici gibi gelişmiş düzenleme araçlarıyla kullanıcıların fotoğraflarını profesyonelce düzenlemelerini sağlıyor. Kullanıcılar AI destekli 4K HDR video özelliği ile de sinematik içerikler üretme olanağı buluyor. AI Live fotoğraflar Instagram’da doğrudan paylaşılabiliyor Reno14 Pro 5G, su altında 4K video çekim yeteneği ile de dikkat çekiyor.

AI Süper Araç Kutusu ile üretkenlik elinizin altında

Reno14 Serisi eğlence ve seyahatlerde ideal bir arkadaş olmanın yanında gelişmiş üretkenlik özellikleriyle iş yaşamında da hayatı kolaylaştırıyor. Yeni ColorOS 15 ile birlikte gelen AI Süper Araç Kutusu seyahatlerde anlık çeviri gibi özelliklerle öne çıkarken; AI VoiceScribe sayesinde telefon görüşmeleri, toplantılar ve hatta video içerikler kolaylıkla kaydedilip özetlenebiliyor. OPPO, beş büyük ColorOS güncelleme garantisi ile kullanıcılarına uzun vadeli bir deneyim sunma sözü veriyor. Ayrıca Google ile yapılan özel iş birliği kapsamında cihazda bulunan tek tuşla Gemini özel asistanı devreye girerek kişisel takvim ve tüm özellikler üzerinden istenen tüm düzenlemeyi yapabiliyor.

Oyun tutkunları için güç ve dayanıklılık

Oyun performansında da dikkat çeken Reno14 Serisi, takılma ve donma yaşamadan dinamik bir oyun deneyimi sunuyor. Gelişmiş AI HyperBoost 2.0 teknolojisi sıcaklık kontrolü ve kare hızı stabilizasyonu sağlarken, AI çift sürücü soğutma sistemi de uzun süreli kullanımda ısınmayı minimuma indiriyor. Reno14 Pro, yalnızca 79 dakikada tam şarj olarak 2 günü aşan pil ömrü ile oda sıcaklığında 10 saate kadar oyun oynama imkânı sağlıyor.

Reno14 Serisi 15 Ağustos’ta Türkiye’de

Reno14 Serisi 15 Ağustos itibarıyla Türkiye’de seçili satış noktalarında lansmana özel “Değiş Tokuş” kampanyası ile satışa çıkacak. MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Hepsiburada, Trendyol ve Amazon gibi satış kanallarında geçerli olacak kampanya kapsamında eski cihazlarını getiren kullanıcılar belirli koşulları sağlamaları durumunda Reno14 ailesine indirimli fiyatlarla sahip olabilecek.

Reno 14 modellerinin tavsiye edilen satış fiyatları şöyle:

Reno14 Pro 12 GB + 512 GB: 49.999 TL

Reno14 12 GB + 256 GB: 39.999 TL

Reno14 F 12 GB + 256 GB: 26.999 TL