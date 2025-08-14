İnceleme: Trexo Converta 400

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Video prodüksiyonlarınızda daha sinematik, daha akıcı ve tekrarlanabilir hareketlere ihtiyacınız varsa bu ürün tam sizin ihtiyacınız olabilir. Bu yazımızda Trexo İnovasyon’un geliştirdiği yerli üretim motorlu slider olan Trexo Converta 400’ü inceleyeceğiz.

Görüntü sabitleyiciler, video ve sinema ekipmanları üzerine çözümler üretmek için kurulan yerli bir girişim olan Trexo İnovasyon, 2015 yılında kurulmuş. Firma yurt içi ve yurt dışında pek çok farklı ekipman satıyor.

Hareket alanı 40cm

İncelediğimiz ekipman Converta ürün ailesinde yer alan C400 modeli. Bu video sliderın hareket alanı 40cm. Bunun bir de 60cm’lik olan modeli var. Onun adı da C600 diye geçiyor. Her iki modeli de dilerseniz pan – tilt modülleri ile birlikte de satın alabiliyorsunuz. Tabi her iki modeli taşıma çantası ve telefon tutucu gibi aksesuarlarıyla da satın alabilirsiniz.

Esasında yeni Converta 400’de harici bir pan modülü olmadan da kolayca bu hareketleri yapmanız mümkün. Slider’ın içerisindeki kanal hareketli olduğu için çekim planınıza göre ayarlayarak pan hareketlerini kolayca yaptırabilirsiniz. Bunun için istediğiniz açıda ayarlamaları yaptıktan sonra sliderın altındaki iki sabitleme vidasını sıkıştırmanız gerekiyor. Kamera önceden ayarladığınız açılarda dönüşünü sorunsuz yapabiliyor böylece.

Pan-Tilt Modülleri de takılabiliyor

Benim incelediğim C400’de pan ve tilt modülleri yoktu. Ancak geçen sene incelediğim Prokit V2’de kullanılan pan ve tilt modülleri bu modelde de sorunsuz kullanılabiliyor. Tabi bu modüllerle çok daha fazla sinematik hareket yapabiliyorsunuz. C400 hem boyutu hem de kullanım imkanı düşünüldüğünde kolay taşınabilir bir yapıya sahip. C400’ü çekim için hazırlamak sadece birkaç saniye sürüyor.

Kompakt yapısı ile her yere taşınabilir

Trexo Converta 400, sağlam bir alüminyum gövdeye sahip. Az önce de söylediğim gibi kompakt denebilecek yapısıyla farklı ortamlarda da kullanabileceğiniz bir slider. İster bir masa üzerinde isterseniz de sağlam bir tripodla kullanmak mümkün. Yatay kullanımlarda 10kg’a kadar yük kapasitesi olduğu söyleniyor. Ancak tabi böyle bir slidera o kadar yük bindirmek çok mantıklı olmayabilir. Ama şu anda piyasada olan aynasız, DSLR veya kompakt sinema kameralarıyla kullanılabilir.

Bu model, 40cm’lik bir çalışma mesafesi sunuyor. Motor sistemi son derece sessiz ve titreşimsiz çalışıyor. Converta 400’ün üzerinde tüm kontrolleri yapabileceğiniz son derece kolay kullanımlı bir menü sistemi yer alıyor. Buradan öğrenme modu da dahil sliderın ayarlarını yapabilirsiniz.

Öğrenme modu

Öğrenme modunu kullanmak gerçekten çok basit. Bu modu seçtikten sonra motordaki torku serbest bırakarak hareketlerin başlangıç ve bitiş noktalarını, ayrıca hızı da seçebiliyorsunuz. Çekim esnasında baktınız ki hızınız çok yüksek ya da tam tersi hemen kolayca tekrar hız ayarını artırıp azaltabilmeniz mümkün.

Gelişmiş uygulamasıyla tam kontrol

Dilerseniz iOS ve Android uygulamasıyla da yine tüm ayarları tablet ve telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Trexo’nun uygulaması oldukça sezgisel. Time-lapse, loop ve stop motion gibi modlar sadece birkaç dokunuşla ayarlanabiliyor. Time lapse ve stop motion için kameranıza uygun bir kablo almanız gerekiyor tabi… Menü ve kontrol tuşlarının yer aldığı uçta bu kabloyu takabileceğiniz 2.5mm’lik bir giriş bulunuyor. Bunun hemen yanında da type-C şarj portu yer alıyor.

Uygulama içerisinde kullanışlı bir de kamera modu bulunuyor. Burada otomatik yüz takibi özelliği kullanılabiliyor. Yüz takibi özelliği vlog çekenler için oldukça kullanışlı olmuş. Yetenekli bir video içerik üreticisi bu modelle her türlü dinamik ve şaşırtıcı çekimler yapabilir. Uygulama ya da Apple Watch üzerinden AI sesli komutlar özelliği hareket kontrolünü bir üst seviyeye taşıyor.

Bu slider özellikle farklı hareketleri barındıran video çekimlerinin tekrarlanması gerektiğinde çok işe yarıyor. Aynı sahnenin farklı versiyonlarını da böylece kolayca çekebiliyorsunuz. Ayrıca bu sliderı eğimli ya da dik olarak da kullanmak mümkün. Bunun için menüden eğim modunu açmanız yeterli oluyor. Masa üstü kullanımlar çok daha stabil olacaktır diye düşünüyorum. Eğer sliderı bir tripoda bağlayıp kullanacaksanız, tripodunuzun sağlam bir şey olması gerekir.

C400 tek başına alıp kullanabileceğiniz ürün dedik. Ancak yine de bazı ekipman ve aksesuarlarınızın olması işinizi kolaylaştıracaktır. Pek çok farklı çekimde bir tripod kafası, telefon tutacağı ve farklı birkaç aksesuar gerekebilir. Bu birazda ne tür çekimler yapmak istediğinizle ilgili tabi… Hatta farklı ekipmanları kullanabilmeniz için cihazın üzerinde 4 tane bağlantı noktası yer alıyor. Sliderın 4 tane ayarlanabilir ayağı var. Zemindeki eğimler için bu vidalı ayaklarla düzeltmeler yapılabiliyor. Ürün üzerinde bir de su terazisi yer alıyor.

Dahili döner tabla bulunuyor

Bu modelde yapılan bir diğer yenilikte dahili döner tabla… Sliderın uç kısmında bulunan bu döner tabla ile özellikle ürün çekimlerini hızlıca planlayabilirsiniz. Bu döner tabla sliderın hareketiyle çalışıyor. Yani sadece bu döner tablayı tek başına çalıştıramıyorsunuz. Çünkü aynı mekanizmaya bağlı. 360 derece dönebilen bu tablanın 5kg’a kadar yük taşıyabildiği söyleniyor. Slider yaklaşık 5-6 saatlik bir kullanım süresi sunabiliyor. Dilerseniz bir powerbank ile kullanım süresini uzatmak mümkün.

Taşınabilir, sessiz, kompakt boyutlu olan Converta 400 motorlu video slider, özellikle tek başına çalışan içerik üreticileri için ciddi bir avantaj sağlıyor. Üstelik yerli üretim olması sayesinde hem fiyat/performans açısından avantajlı hem de satış sonrası destek konusunda güven veriyor. Eğer siz de video içeriklerinizde sinematik hareketlere yer vermek istiyorsanız, bu cihazla yapabileceklerinizin sınırı hayal gücünüz olacaktır.

Trexo Converta 400 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.