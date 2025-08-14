DJI Osmo 360 Ne Getiriyor?

DJI, ilk 360 derece kamerası olan Osmo 360’ı tanıttı. 1 inç 360° görüntüleme ve Native 8K 360° video gibi özellikleriyle 360 kamera pazarında ilgi gören Osmo 360, 8K/30fps çözünürlükte 100 dakika kesintisiz çekim yapabilen tek kamera olma özelliğine de sahip.

1 İnçlik 360° Görüntü Kalitesi ve Native 8K Video

DJI’nin yaratıcı kamera teknolojilerindeki uzun geçmişinden faydalanarak geliştirilen Osmo 360, panoramik inovasyonu yeniden tanımlıyor. 360° çekim için özel olarak tasarlanan Osmo 360’ın sektörde ilk olan kare HDR görüntü sensörü; geleneksel dikdörtgen sensörlerin kullanılmayan alanlarını ortadan kaldırarak %25 daha fazla sensör verimliliği, daha düşük güç tüketimi ve mükemmel görüntü kalitesi sağlıyor. Ayrıca, 2.4μm piksel boyutuna sahip 8K/30fps native 360° video desteği sunan ilk kamera olan Osmo 360, bu çözünürlükte 100 dakika kesintisiz çekim yapabilen tek kamera olarak da dikkat çekiyor. Büyük piksel boyutu sayesinde düşük ışıklı ortamlarda ya da gün doğumu/batımı gibi yüksek kontrastlı sahnelerde bile her ayrıntıda canlı ve net görüntüler elde edebilen kamera, daha iyi düşük ışık performansı ile parazit oluşumunu aza indiriyor. 13.5 durak dinamik aralık ve f/1.9 diyafram açıklığı sağlarken, 8K/50fps ultra yüksek çözünürlüklü video desteği de mevcut.

Tek lens modunda aksiyon kamerası işlevi görüyor

Kayıt sırasında ön ve arka lensler arasında geçiş imkanı sağlayan Osmo 360 ile vlog çekimlerinde kesintisiz kayıt yapılabiliyor. Tek lens modunda 5K/60fps çözünürlük ve 155° ultra geniş açı sunan Boost Video modu ile 170° görüş açısı ve 4K/120fps pürüzsüz video elde ediliyor.

Taşınabilir ve Uzun Pil Ömrü

Yalnızca 183 gr ağırlığında olan Osmo 360, iki büyük 1 inçlik lens modülünü kompakt bir tasarıma sığdırıyor. 105 GB dahili depolama kapasitesi ile hareket halindeki içerik üreticileri için kolaylık sağlıyor. Batarya tarafında ise 8K/30fps çözünürlükte 100 dakika kesintisiz kayıt sunarken, Osmo 360 Batarya Uzatma Çubuğu ile bu süre 180 dakika daha artırılabiliyor. Ayrıca, -20°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda bile 1.5 saatten fazla kayıt yapabilen Osmo 360, 12 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşıyor.

DJI Ekosisteminin Avantajları

Osmo 360’ın manyetik hızlı tak-çıkar tasarımı, Osmo Action serisi aksesuarlarıyla uyum sağlıyor. Ayrıca geleneksel aksesuarlarla uyumlu 1/4” vida yuvası da bulunuyor. OsmoAudio™ doğrudan mikrofon bağlantısı sayesinde DJI mikrofon vericileri alıcıya ihtiyaç olmadan doğrudan kameraya bağlanabiliyor.