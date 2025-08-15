İnceleme: K&F Concept Tripod (T254A8+BH-28L)

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bir fotoğrafçı için en gerekli ekipmanların başında şüphesiz tripodlar geliyor. Tripod seçimi çok önemli bir konu olmasına rağmen çoğu fotoğraf sever maalesef kendi kullanımlarına pekte uygun olmayan modelleri tercih edebiliyor. Çoğu zaman da tripodun özelliklerini incelemek yerine sadece satış fiyatının uygunluğuyla karar verildiğini de görebiliyoruz. Günümüzde hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabilecek onlarca farklı tripod modeli bulabilirsiniz. Temel olarak bir tripod seçiminde bazı kriterlere dikkat etmek gerekir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Taşıma kapasitesi, ağırlık-taşınabilirlik, malzeme yapısı, maksimum yükseklik, kafa çeşidi, ayak tipi, zemin tutuşu, kurulum, pratiklik… Bu saydığımız özelliklerin bazıları sizin ihtiyaçlarınıza göre daha ön plana çıkacaktır. Örneğin bir seyahatte tripoda ihtiyacınız olacaksa daha hafif modelleri tercih edebilirsiniz. Ya da sadece video çekimi yapacaksanız kafa kısmını ona göre seçmeniz uygun olacaktır.

Piyasada pek çok farklı markanın onlarca çeşidini görmüşsünüzdür. Bizim incelediğimiz model ise K&F Concept markasının en çok satan tripodlarından biri… Bu seride markanın birçok modeli bulunuyor. Modellerin çoğunun aralarında uzunluk ve bazı farklar bulunuyor. İncelediğimiz tripodun model adı ise T254A8+BH-28L.

Bu model en fazla 238cm yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Bu yüksekliğe çıkabilmesi pek çok fotoğrafçının oldukça işine yarayacaktır. Tripod, sağlam alüminyum malzemeden yapılmış. En üst seviyeye çıktığında bile stabil durabiliyor. Tripodun bir ayağını, vidalı işaretli yerinden çıkarıp, orta kısmı da yerinden çıkararak birleştirip yine uzun ve sağlam bir monopod olarak kullanılabiliyor. Monopodun maksimum uzunluğu 250cm olabiliyor. Bu da pek çok farklı çekim senaryosunda kullanılabilmesini sağlıyor.

Tripodun en fazla yük taşıma kapasitesi 10kg. Ancak yine de bu kadar ağır yük bağlamanız çok uygun olmayabilir. Piyasada kullanılan aynasız, DSLR ya da kompakt sinema kameralarını tabi ki sorunsuz taşıyacaktır.

K&F Concept tripodun bir diğer kullanışlı yönü ise deveboynu olabilmesi… Bu sayede masaüstü fotoğraf ve video çekimlerinde de üstten bakış açısını kolaylıkla sağlayabiliyor. Ayrıca merkez eksen ters çevrilerek takılabiliyor ve böylece yere çok yakın bir çekim açısı da ayarlanabiliyor. Özellikle makro fotoğrafçılıkta bu özellik büyük esneklik sağlıyor.

Tripodun kapalı uzunluğu 57cm ve ağırlığı yaklaşık 2kg. Şık bir taşıma çantasıyla gelen bu model, her yere kolayca taşınabiliyor. Bu modelin detaylı incelemesini aşağıdaki linkten “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalında da izleyebilirsiniz.

