Huawei Pura 80 Serisi tanıtıldı

Huawei’nin estetik ve teknolojiyi birleştirdiği yeni Pura 80 Serisi, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modelleriyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatıyor. Serinin zirvesindeki Huawei Pura 80 Ultra, bağımsız değerlendirme kuruluşu DXOMARK tarafından 175 puanla dünyanın en iyi mobil kamerası olarak tescillendi. Bu başarıyı, sektörde bir ilk olan Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemine borçlu. Bu sistem, 3.7x ve 9.4x optik zoom arasında akıllıca geçiş yaparak en uzak detayları bile netlikle yakalıyor. 1 inçlik Ultra Aydınlatma HDR ana kamerası ve f/1.6-f/4.0 arasında değişebilen fiziksel diyafram açıklığı, her ışık koşulunda profesyonel kalitede sonuçlar sunarken, cihazın dayanıklılığı ise İkinci Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ile güvence altına alınıyor.

Serinin diğer güçlü üyesi Huawei Pura 80 Pro ise Türkiye’de ön satışa çıktığı ilk günden itibaren oldukça ilgi gördü. 1 inçlik Ultra Aydınlatma Kamerası ve değişken diyafram açıklığı ile özellikle düşük ışık koşullarında olağanüstü bir performans sergileyen model, “Parlak Kırmızı” rengiyle stokları eriterek gücü ve zarafeti bir arada arayanların tercihi oldu.

DXOMARK test raporunun özetinde, HUAWEI Pura 80 Ultra’nın farklı ışık koşullarında tutarlı ve canlı renkler, keskin detaylar ve doğal pozlama sunduğu belirtildi. Raporda ayrıca, portre modunun başarılı cilt tonu reprodüksiyonu ve doğal arka plan bulanıklığı sağladığı, ultra geniş ve telefoto kameraların ise yakınlaştırma yapıldığında dahi yüksek görüntü netliğini koruduğu ifade edildi.

Fotoğrafçılık Performansı ve Teknik Özellikler

HUAWEI Pura 80 Ultra’nın aldığı yüksek puan fotoğraf performansı, teknik donanım özelliklerine dayanmaktadır. Cihaz, 1 inç boyutundaki Ultra Aydınlatma HDR ana kamerası ile 16EV’lik geniş bir dinamik aralık sunarak yüksek kontrastlı sahnelerde hem aydınlık hem de gölgeli alanlarda detayların korunmasına olanak tanır.

f/1.6 ile f/4.0 arasında fiziksel olarak değişebilen değişken diyafram açıklığı, kullanıcılara alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunar. Bu özellik, grup fotoğraflarında tüm öznelerin net kalmasını sağlarken, portrelerde konuyu arka plandan ayırmak için kullanılabilir.

Cihaz, sektörün ilk Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemine sahiptir. Bu sistem, 3.7x optik ve 9.4x optik zoom sağlayan iki ayrı telefoto lensi tek bir modülde birleştirerek farklı mesafelerdeki çekimlerde netlik ve detay kaybını en aza indirir.

Video ve Renk Doğruluğu

166 puanla değerlendirilen video yetenekleri, fotoğraf performansını destekleyen donanımlardan güç alır. Ultra Aydınlatma HDR sensörü, videolarda da geniş bir dinamik aralık sunarak zorlu ışık koşullarında dengeli pozlama sağlar. Geliştirilmiş görüntü sabitleme teknolojisi, hareketli çekimlerde dahi akıcı ve net videolar elde edilmesine yardımcı olur.

Ultra Chroma XMAGE kamera sistemi, 1,5 milyon çok spektrumlu kanalı kullanarak renklerin doğru bir şekilde yeniden üretilmesini hedefler. Bu teknoloji, farklı ışık kaynakları altında bile cilt tonlarının ve çevresel renklerin doğal görünmesini sağlar.

Tasarım ve Diğer Özellikler

HUAWEI Pura 80 Ultra, görüntüleme yeteneklerinin yanı sıra tasarım özellikleriyle de öne çıkıyor. Cihazın Prestij Altın ve Prestij Siyah renk seçenekleri, İleri Sembol Tasarımı olarak adlandırılan bir estetik anlayışını yansıtıyor.

Ekran koruması için kullanılan İkinci Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam, standart camlara kıyasla düşmelere karşı 25 kat daha fazla dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazda ayrıca, sık kullanılan uygulamalara veya özelliklere hızlı erişim için programlanabilen bir Yapay Zeka Akıllı Kontroller Düğmesi bulunmaktadır.