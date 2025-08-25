İnceleme: Sony FE 50-150mm F2 GM

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Sony bir süre önce heyecan verici yeni bir telefoto zoom objektifini satışa sundu. Ben de bu yeni objektifi Sony’nin Antalya’da düzenlediği Pro Konferansında deneyimleme fırsatı buldum. Burada gördüğünüz fotoğrafları Gloria Sports Arena’da Sony 50-150mm ile çektim. Ayrıca bu buluşmayla aynı tarihlere denk gelen Avrupa Dalış Şampiyonası da yine bu tesislerde düzenlendi. Ben de Antalya’ya gitmeden önce bu şampiyona için akredite olmuştum ve yarışmada da biraz fotoğraf çekebildim. Daha fazla fotoğraf örneğini “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımdaki objektif incelemesinde bulabilirsiniz.

Sony’nin üst düzey G Master serisinin en yeni üyelerinden biri olan bu telefoto zoom objektif özellikle spor, portre, düğün ve etkinlik fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için büyük potansiyel taşıyor. Tabi sadece fotoğraf için değil video çekiminde de oldukça kaliteli sonuçlar alınmasını sağlıyor. Bu incelemede objektifi muay thai, koşu, yüzme ve voleybol gibi farklı sporcuların antrenmanlarında kullanarak test ettim. Tahmin edersiniz ki bu tarz bir objektifi her yönüyle test etmek çok kolay bir şey değil. Daha doğrusu sadece bir günde yapılacak iş değil. O yüzden bu yazıyı genel bir değerlendirme ve kullanıcı deneyimi paylaşımı olarak görebilirsiniz.

Sabit F2 diyafram değeri!

Gelin şimdi bu objektifin detaylarına ve öne çıkan özelliklerine yakından bakalım. Bu objektifin bence en dikkat çekici özelliği, sabit 2 diyafram değerine sahip olması. Bu etkileyici diyafram açıklığı her odak uzaklığında aynı kalıyor. Böylece özellikle düşük ışık koşullarında ve iç mekanlarda çok yönlülük sağlıyor. Konuya göre farklı mesafelerden çekim yaparken lens değiştirmeye gerek kalmaması sürekli çekim imkanı tanıyor ve bu da aksiyonu kaçırmamak için çok önemli. Ayrıca, telefoto sıkıştırma ile F2 diyaframın sunduğu sığ alan derinliği, sporcuları arka plandan ayırarak yaratıcı portreler elde etmenize olanak tanıyor.

Sürekli spor fotoğrafları çeken bir fotoğrafçı değilim. Ancak Sony’nin bu konferansında dünyanın farklı yerlerinden gelen onlarca profesyonel spor fotoğrafçısı vardı ve bu objektiften oldukça etkilenmişlerdi. Bu objektifi kullanan hemen herkesi etkileyen birkaç özelliğin öne çıktığını söylemeliyim. Ancak tüm açılarda sunduğu yüksek görüntü kalitesi verdiğiniz parayı bence hak edecek cinsten… Objektifin G Master serisinde yer aldığını ilk başta söylemiştim. Yüksek çözünürlük, yumuşak dağılan arka plan bokehi bu objektifin titiz bir tasarım ve üretim aşamasından geçtiğini bize gösteriyor.

Bu objektifi Sony A1 II gövdeyle birlikte kullandım. A1 II’de gerçekten çok başarılı ve yüksek performans sunan bir makine olmuş. Bu gövdeyi de ilk kez deneme fırsatı buldum ve çok beğendiğimi belirtmeliyim. Öyle ki A1 II ve üzerine taktığım 50-150mm kolay taşınabilir bir ikili oldu. Gün boyunca boynumda ve omuzumda taşıdım. Bir tripod ya da monopod kullanmadan elde binlerce fotoğraf çektim.

Kompakt ve kolay taşınabilir gövde yapısı…

Hazır tasarımından bahsetmeye başlamışken ağırlığını da söyleyeyim. Tripod yuvası takılı değilken ağırlığı 1340 gram ve uzunluğu 200mm. Bu ağırlık ve boyut, geniş diyafram açıklığına rağmen elde stabil tutmayı mümkün kılıyor. Bu objektifin zoom mekanizması da dahili. Yani objektifin boyu zoom yaptığınızda uzayıp kısalmıyor. Tabi buda sahada hareket ederken veya farklı açılardan çekim yaparken denge ve tutuş kolaylığı sağlıyor.

Pürüzsüz dairesel bokeh

Objektifin filtre çapı 95mm. Diyafram değeri f2 ile 22 arasında kullanılabiliyor. Yuvarlatılmış 11 kanatlı diyafram, pürüzsüz, dairesel bokeh kalitesi sağlıyor. Kutudan dairesel, pimli ve çok kolay takıp çıkarılan birde parasoley çıkıyor. Bu tarz objektiflerin optik tasarımları hiçte kolay olmuyor. Verilen para miktarı arttıkça kullanıcıların beklentileri de doğal olarak artıyor. Bu objektifin içyapısında verdiğiniz parayı hakeden birçok geliştirme olduğunu söyleyebilirim.

Optik tasarımında, son teknolojiye sahip iki hassas XA ekstrem asferik lens kullanılmış. Bunlar, F2 dahil tüm diyafram açıklıklarında sıradışı çözünürlük sağlamak için bozulmaları özenle kontrol ediyor. Yine içyapıda kullanılan iki Süper ED Ekstra Düşük Dağılımlı ve üç ED cam lens, renk bulanıklığını en aza indiriyor. Nano AR Kaplama II ise parlama ve gölgelenmeleri bastırarak zorlu ışık koşullarında bile net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Görüntü kalitesi çok önemli ve bu konuda gördüğünüz gibi gayet iyi bir tasarım kullanılmış. Ancak spor fotoğrafçılığında hız ve hassasiyette hayati önem taşıyor.

Hızlı ve sessiz netleme

Bu objektif, hızlı, hassas ve sessiz netleme sağlamak için dört hassas XD dinamik doğrusal motor kullanıyor. Bu motorlar, modern fotoğraf makinesi gövdelerinin AF performansı potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor. Özellikle aksiyonu takip etmek ve seri çekim hızına ayak uydurmak hiçte kolay bir şey değil. Ben de yaptığım çekimlerde bu objektifin AF hızına ve doğruluğuna tam puan verdim. Objektif üzerinde zoomu ve diyafram halkasını kilitleyebileceğiniz düğmeler bulunuyor. Ayrıca netleme tutma ve özelleştirme yapılabilen tuşlar da eklenmiş. Böylece profesyonel kullanım için güvenilirlik ve kontrol özellikleri sağlanmış. Tabi bu objektif profesyonel kullanım için tasarlandığından toza ve neme karşıda dayanıklı… Zorlu saha koşullarında maksimum güvenirlilik sağlıyor.

Özetle, Sony FE 50-150mm F2 GM, F2 gibi geniş bir diyafram açıklığını, keskin G Master çözünürlüğünü ve hızlı AF takip performansını bir araya getiren, en az 4bin dolar parası olan profesyonelleri memnum edecek bir telefoto zoom objektif.

Objektif, spor başta olmak üzere pek çok alanda dinamik ve zorlu sahnelerde, hızlı, hassas netlemesi, güvenilir AF takibi, esnek odak aralığı ve sabit F2 diyaframı sayesinde hem fotoğraf hem de video için inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Sony FE 50-150mm F2 GM incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.