İnceleme: Oppo Reno14 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda kısa bir süre önce satışa sunulan ve pek çok kullanıcının heyecanla beklediği Oppo Reno14 Serisinin en üst modeli olan Reno14 Pro’yu inceleyeceğiz.

Işıltılı moda trendlerinden ilham alınarak tasarlanan Reno14 Serisi, Oppo’nun genç ve dinamik tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Seride Reno14 Pro, Reno14 ve Reno14 F modelleri yer alıyor ve tüm serideki telefonlar 5G uyumlu olarak geliyor.

Yapay zeka ve tasarım inovasyonunda öncü…

Oppo Reno Serisi, yapay zeka ve tasarım inovasyonunda her zaman öncü olmuştur ve Reno14 Pro bu geleneği sürdürerek kamera kalitesi, pil performansı ve oyun deneyiminde önemli iyileştirmelerle geliyor. Ancak, benim için en dikkat çekici yanlarından biri doğal olarak hem görüntüleme hem de üretkenlik alanındaki kayda değer ilerlemeleriyle içerik üreticilerin ve fotoğrafçıların hayatını nasıl kolaylaştıracağı olacak.

İlk önce serinin bu en iddialı modelinin tasarım anlayışından kısaca bahsetmek istiyorum. Bir içerik üreticisi ya da fotoğrafçı olarak, telefonunuzun sadece iyi fotoğraf çekmesi değil, aynı zamanda hem şık görünmesi hem de zorlu koşullara dayanması önemlidir. Reno14 Pro bu konuda da sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir akıllı telefon. Işıltılı Parlak Denizkızı konseptiyle öne çıkan Reno14 Pro, müthiş bir kasa tasarımına sahip. Zaten bunu telefonu elinize ilk aldığınızda anlıyorsunuz. Benim en sevdiğim yönü ise parmak izi kalmaması oldu. Gerçekten de ne yaparsanız yapın arka kısımda parmak izi falan kalmıyor. Arka yüzey, ipeksi ve pürüzsüz mat bir dokunuş sağlıyor. Tek parçalı arka cam yüzey ve kamera modülü arasında neredeyse kusursuz bir geçiş sağlanmış. Bu da telefonun elde tutuşunu ve genel premium hissini artırıyor.

Zorlu ortamlara tam uyum!

Telefonun alüminyum alaşımlı dış çerçevesi ise sağlamlık ve daha fazla düşme direnci sunuyor. Sağlamlık demişken bu model IP66, IP68 ve IP69 derecelendirme sertifikalarına sahip. İçerik üretirken veya fotoğraf çekerken bazen en iyi kareler zorlu koşullarda ortaya çıkar. Zaman zaman hepimizin başına gelmiştir. Zorlu bir ortamda telefonunuzun sağlamlığına güvenemediğiniz için eliniz boş dönmüş olabilirsiniz. İşte Reno14 Pro iç rahatlığıyla tüm zorlu ortamlarda kullanabileceğiniz bir telefon olmuş onu söyleyebilirim. Suya, toza, yüksek sıcaklığa, basınca ve hatta sıcak suya bile direnç sağlayan bir modelden bahsediyoruz. Hatta USB-C şarj portu bile korozyon koruması için platin kaplanmış.

İnce profil yapısı

Reno14 Pro’nun sıradışı tasarım anlayışını tamamlayan bir diğer özelliği de 7.58mm’lik ultra ince profili… Hem ince yapısı hem de 201 gramlık ağırlığıyla Reno14 Pro kendi kategorisindeki en ince ve en hafif modellerden biri olarak öne çıkıyor. Hassas tarımı sayesinde uzun süreli tutuşlarda bile konforlu bir deneyim sunuyor ki bunu fotoğraf-video çekimlerinde uzun süreler elde tuttuğum için söyleyebiliyorum.

6.83 inçlik AMOLED Ekran

Ekran-gövde oranı %93.6. 6.83 inçlik 120 Hz yenileme hızı sunan 1272×2800 piksellik AMOLED ekran, 1200 nit maksimum parlaklığa sahip. 10 bit renk derinliği ile bu ekran bize amiral gemisi düzeyinde görseller sunuyor. Fotoğraf çekerken ve sonrasında düzenleme esnasında sunduğu canlı ve doğru renkleri sevdiğimi belirtmeliyim. Gayet doğal ve gerçekçi bir ekran deneyimi sunuyor.

Güçlü işlemci ve Verimli Soğutma Sistemi

Hepinizin bildiği gibi çekimler ve düzenlemeler sırasında kesintisiz bir deneyim için güçlü performans ve uzun pil ömrü de kritik öneme sahip. Reno14 Pro’ya güç veren MediaTek Dimensity 8450 işlemci, performansta artış sağlarken, güç tüketiminde de tasarruf elde ediyor. Böylece uzun video çekimlerinde ve video düzenlemelerinde akıcılık sağlanıyor. Güçlü işlemciyi desteklemek için yenilikçi bir soğutma sistemi bulunuyor. Nano-akışkan ultra ince Buhar Odası hızlı ısı dağılımı sağlıyor. Bu sayede telefon yoğun kullanımda ve uzun video çekimlerinde bile serin kalarak performans düşüşü yaşamıyor.

6200mAh’lik büyük pil

Reno14 Pro’nun ince yapısına rağmen içerisinde 6200mAh’lik büyük bir pil kullanılmış. Normal bir kullanımda size iki güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Yoğun içerik üretme seanslarınızda da priz aramanıza gerek kalmıyor böylece… Kutudan 80W’lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Yaklaşık 50 dakikada tam şarj edebiliyorsunuz. Hatta sadece 10 dakikalık şarj ile saatlerce telefon görüşmesi yapabilir, yine saatlerce Youtube videoları izleyebilirsiniz. Bu modelin 50W hızlı kablosuz şarjı desteklediğini de hemen belirtelim.

Reno14 Pro’da yapay zeka destekli bir çok özellik bulunuyor. Bunlardan birisi de AI LinkBoost 3.0 teknolojisi… Bu özellik, ağ performansını akıllıca analiz ediyor ve daha hızlı bir alternatife sorunsuz bir şekilde geçiş yaparak, önemli veri akışlarına öncelik veriyor. Bu da içeriklerinizi yüklerken veya canlı yayın yaparken kesintisiz bağlantı anlamına geliyor.

Oppo Reno14 Pro kameraları…

Reno14 Pro, kamerası ve yapay zeka destekli fotoğraf-video yetenekleri ile öne çıkıyor diyebilirim. Bu modelde ön kamera dahil toplamda 4 adet 50MP’lik kamera yer alıyor. Arka kamera yerleşiminde en üstte 50MP’lik f/2.8 diyafram değerini sunan ve 3.5x optik zoom yapabilen telefoto kamera var. Onun altında 24mm 50MP’lik ana kamera bulunuyor. Ana kameranın diyafram değeri ise f/1.8. Her iki kamera yapısında da iki eksenli optik görüntü sabitleyici kullanılmış.

Ana kameranın düşük ışık şartlarında bile gayet güzel bir görüntü kalitesi sunması çok hoşuma gitti. Özellikle 85mm eşdeğeri 3.5x optik zoom performansı çarpıcı çekimler ve yaratıcı portreler çekebilmenizi sağlıyor. Optik görüntü sabitleyici burada çok işe yarıyor. Böylece uzaktaki nesnelerin net fotoğrafları yakalanabiliyor. Tasarımda sağ tarafta f/2 diyafram değeri ve 16mm odak uzaklığı olan 50MP’lik ultra geniş açı kamera konumlandırılmış. Genellikle pek çok modelde ultra geniş açı kameranın çözünürlüğü daha düşük bırakılır. Reno14 Pro’da bu kameranın da yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz.

Ön kamera tarafında da yine 50MP’lik bir kamera yer alıyor. Ön kamera daha net selfie’ler ve yüksek kaliteli vlog çekimleri için otomatik odaklama özelliğine sahip. Reno14 Pro ile hem gündüz hem de gece farklı ortamlarda çekimler yaptım. Gece performansını da gayet yeterli bulduğumu söylemeliyim. Gece çekimlerinde ana kamerayı kullanmanızı önerebilirim. Gece manzara çekimleri için yanınızda küçükte olsa bir tripod bulundurmanız daha iyi sonuçlar elde etmenizi de sağlayacaktır.

Yaptığım gece çekimlerinin hepsini elde otomatik modda yaptım. Ancak daha fazla zaman harcayarak Pro modda çok daha kontrollü ve pek çok ayarı manuel yaparak gece fotoğraflarınızın görselliğini yükseltebilirsiniz.

Reno14 Pro’da 4K 30 ve 60fps video kaydı da yapabilirsiniz. Video çekimlerinde elektronik görüntü sabitleyici kullanılıyor. Slow motion çekimler de bir hayli ilginç görünüyor. Orada da 1080p 480fps kullanabilirsiniz.

AI Flaşlı Fotoğrafçılık

Reno14 Pro için anlatmadan geçemeyeceğimiz bir diğer özellik ise AI flaşlı fotoğrafçılığı… Reno14 Pro, 50MP kameralarının yanı sıra çığır açan üçlü flaş sistemine sahip. Ana ve ultra geniş kameralar, yakın mesafeli aydınlatma için çift flaş ünitesi kullanıyor. Üçüncü ünite ise, telefoto kamera için endüstride bir ilk olan özel odak flaşı. Bu yenilikçi sistem, önceki nesle göre 10 kata kadar daha parlak bir aydınlatma sunarak, yakınlaştırılmış çekimlerde bile etkili konu aydınlatması sağlıyor.

Flaş modunu doldu ışığı olarak kullanabilirsiniz. Tutarlı, yumuşak bir ışı doğal ve dengeli fotoğraflar elde etmenizi sağlar. Özellikle loş ışıklı partilerde canlı ve aydınlık Livephoto’lar çekebilirsiniz. Flaş modunda ise hızlı bir ön flaş ve ardından güçlü bir ana flaş kullanarak düşük ışıkta çekim için anında yeterli aydınlatma sağlanır. Özetle fotoğrafçıların pek sevmediği flaş kullanımı bu modelde ciddi şekilde ele alınmış ve doğal görünecek iyileştirmeler yapılmış.

Su altı fotoğrafçılığı

Reno14 Pro dayanıklı gövdesi sayesinde su geçirmezlik özelliğine de sahip. Bu özelliği 2 metreye kadar derinlikte ve maksimum 30 dakika boyunca su altı görüntüleri çekebilmenize imkan tanıyor. Su altı fotoğrafçılığı için özel bir kamera modu da yapılmış. Bu modu seçtiğinizde ekran kontrolü ve tuşlar değişiyor. Yukarı ses düğmesi ile fotoğraf, aşağı ses düğmesiyle de video çekimi yapabiliyorsunuz. Bu moddan çıkış yapmak için güç düğmesine uzun bastığınızda da titreşimle cihazda kalan su dışarı atılıyor. Su altı fotoğraf modu sadece tatlı suda kullanılmak üzere tasarlanmış bunu unutmayın. Havuzda, akvaryumda ya da su dolu bir vazoda çılgın çekimler yapabilirsiniz. Tabi bir de şakır şakır yağmur altında da yine korkmadan çekim yapabilmeniz mümkün. Bu telefonun bir aksiyon kamerası olmadığını ve yine de dikkat etmeniz gerektiğinin altını çizmek isterim.

AI LivePhoto özelliği…

Bu modelde AI LivePhoto özelliği de gayet ilginç olmuş. Gençlerin bu özelliği çokça kullanacağını düşünüyorum. AI Livephoto, her çekimden önce ve sonra 1.5 saniyelik bir aralığı akıllıca kaydederek mükemmel anı yakalamanızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Ayrıca herhangi bir videodan 3 saniyelik video klibini, orijinal çözünürlüğünü koruyarak, yüksek kaliteli bir Livephoto’ya dönüştürebilirsiniz. Bir ilginç noktada Oppo, Livephoto’ların farklı cihazlar ve platformlar arasında erişilebilir olmasını sağlamış. Reno14 Serisi ile Oppo, Instagram ile iş birliği yaparak Livephoto paylaşımını desteklemiş. Böylece dinamik anlarınızı tüm bağlamlarıyla doğrudan Instagram’da zahmetsizce paylaşabilirsiniz.

AI Düzenleyici

Fotoğraflarınız için AI Düzenleyici kısmında da gerçekten işinize yarayacak eklentiler bulunuyor. AI Yeniden Düzenleme özellikle kadraj yamukluklarında oldukça işe yarıyor. Görüntülerin otomatik olarak en-boy oranlarını yapılandırıp kırparak, bozulmaları düzeltiyor ve çeşitli filtreler uygulayabiliyor.

AI Silgi, istenmeyen nesneleri veya kişileri zahmetsizce kaldırabiliyor. AI Yansıma Giderici, dikkat dağıtıcı istenmeyen yansımaların çoğunu bulup, düzeltebiliyor. Her fotoğrafta aynı sonucu alamayabilirsiniz. Ancak pek çok fotoğrafta güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sonra mesela aklıma gelen AI Bulanıklık Giderici ile hafif netsiz fotoğraflar daha keskin ve canlı hale getirilebiliyor. Kısaca Reno14 Pro, AI Düzenleyici alanındaki eklentilerle fotoğraflarınızın görsel gücünü bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı oluyor.

Fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için sadece çekim yapmak değil, aynı zamanda düzenleme, planlama ve organizasyon yapmakta önemlidir. Reno14 Pro’nun AI üretkenlik özellikleri bu konuda da size yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak…

Gördüğünüz gibi, OPPO Reno14 Pro 5G, sadece şık bir telefon değil; aynı zamanda yapay zeka destekli kamera yetenekleri, gelişmiş düzenleme araçları, güçlü performansı, uzun pil ömrü ve yenilikçi üretkenlik özellikleriyle fotoğrafçılar, fotoğraf severler ve içerik üreticiler için renkli bir dünyanın kapısını aralıyor.

İster düşük ışıkta büyüleyici portreler çekin, ister yüksek çözünürlüklü videolar kaydedin, ister profesyonel seviyede düzenlemeler yapın veya çektiğiniz manzaraları sosyal medyada sorunsuz bir şekilde paylaşın, Reno14 Pro size ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Eğer sizde içeriklerinizi bir üst seviyeye taşımak, yaratıcı akışınızı hızlandırmak ve her anı kaliteli bir şekilde yakalamak istiyorsanız, Oppo Reno14 Pro kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir telefon modeli olmuş.

OPPO Reno14 Pro 5G incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.