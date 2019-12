İnceleme: WD My Passport Go SSD

WD My Passport Go SSD, 2 metreden düşmeye karşı dayanıklı, dahili USB bağlantı kablosu bulunan, hareketli bir parça barındırmayan mini bir harici SSD.

WD’nin ödüllü My Passport ailesinin en yeni üyelerinden biri olan My Passport Go SSD, 1TB’a kadar hafıza seçeneği sunuyor. Bizim incelediğimiz model ise 500GB kapasiteye sahipti. Çoğu taşınabilir hard diskten 2.5 kata kadar hızlı aktarım sağlayabilen bu mini SSD’nin USB kablosu cihaza bağlı. Çoğu kez sizin de başına gelmiştir. Çantanızın içerisinde ya da koyduğunuz yerde USB bağlantı kabloları kaybolup karışabiliyor. İşte bu üründe böyle bir problem yaşamanız mümkün değil. Kısa USB kablosu cihazın arka tarafındaki yuvasına oturuyor. Ürünün dış kısmı sert plastik bir malzemeye sahip. Ayrıca cihazın etrafı sarı veya mavi renklerde kauçuk farklı bir materyal ile kaplanmış. Ürünü elinize ilk aldığınızda bu sert plastik yapı insanı biraz rahatsız edebiliyor.

Sık seyahat edenler için tasarlanan My Passport Go, SSD performansına hareket halindeyken bile erişmek mümkün. Hareketli bir parça içermeyen My Passport Go, hem Windows hem de MAC platformlarında kolayca çalışabiliyor. 300MB/s okuma hızı olan cihazın boyutları 95x67x10mm ve ağırlığı ise yaklaşık 55 gram.