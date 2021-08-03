Western Digital’den Cep Boyutunda Taşınabilir SSD

Western Digital, cep boyutundaki tasarımı performansla birleştiren yeni taşınabilir depolama çözümü WD Elements SE SSD‘yi duyurdu. Bu kompakt cihaz, dosyaları hızlı bir şekilde taşımak için taşınabilir bir sürücüye ihtiyaç duyan tüm kullanıcıların tam aradığı çözüm. WD Elements SE SSD ile kullanıcılar, hem dizüstü bilgisayarları hem masaüstü bilgisayarları hem de diğer cihazlarda ister iş ister eğlence amaçlı olsun tüm içerikler üzerinde tam kontrole sahip.

400 MB/sn’ye varan okuma hızları ve 2 TB’a varan kapasitelerle bu yeni taşınabilir SSD, kullanıcıların her gün daha fazlasını yapabilmeleri için büyük dosyaları hızla taşımalarına olanak tanıyor. Sürücünün tak-ve-çalıştır özelliği, kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır olduğu ve herhangi bir iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre olabileceği anlamına geliyor.

WD Elements SE SSD, 2 metreye kadar düşmeye dayanıklı kompakt, taşınabilir bir tasarıma sahip ve tüm bu özellikleri de bu yeni sürücüyü sürekli hareket halinde olanlar için mükemmel bir çözüm haline getiriyor. Western Digital’in depolamada herkesçe bilinen dayanıklılık mirasını sürdüren bu yeni sürücü, dünya çapında üç yıllık sınırlı bir garanti süresi ile destekleniyor.