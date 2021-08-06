Tamron’dan Sony uyumlu 2 yeni zoom objektif

Tamron, Sony full frame aynasız fotoğraf makineleri için tasarladığı 2 yeni zoom objektifi tanıttı. Yeni 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2, önemli ölçüde geliştirilmiş optik ve otomatik odaklama performansı ile yeni işlev özelleştirmesi sunuyor.

Tanıtılan diğer zoom objektif, 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD ise geniş açıdan telefoto aralığına kadar kesintisiz zoom yapabilen hızlı diyafram açıklığına sahip “seyahat zoom lens” olarak tanımlanıyor.

28-75mm f/2.8 Di III VXD G2

28-75mm f/2.8 G2, dünya çapında yüksek değerlendirmeler kazanan popüler bir zoom lensi olan 28-75mm f/2.8 Di III RXD’nin halefidir. Selefinin çok beğenilen kompakt boyutunu koruyan yeni 28-75mm f/2.8 G2, görüntüleme performansını artırmak için yenilenen bir tasarıma dayalı yeni bir optik yapı içerir ve özellikleri, en son model dijital kameralarla uyumludur. Tamron’un VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) lineer motor odak mekanizması olan AF sürücüsü, daha yüksek hassasiyetle daha yüksek otomatik odaklama hızı sağlamak için benimsenmiştir. Geniş uçta 0,18 m MOD (Minimum Nesne Mesafesi) ve 1:2,7 maksimum büyütme oranı ile lens, gelişmiş yakın çekim performansı sunar. Ek olarak, gelişmiş çalışabilirlik ve ergonomik doku arayışında yeni bir tasarıma sahiptir.

Bu lens, Tamron tarafından geliştirilen yeni ‘Tamron Lens Utility’ yazılımı ile uyumludur. Tamron Lens Utility, lensi Konektör Portundan isteğe bağlı TAMRON Bağlantı Kablosu ile bağlayarak kendi bilgisayarınız üzerinden çalıştırılabilir. Kullanıcılar işlevleri özelleştirebilir ve aygıt yazılımını kamera yerine lens aracılığıyla güncelleyebilirsiniz. Kişiselleştirme, fotoğraf veya videografi gibi çekim koşullarına uygun esnek çekim seçenekleri sunar.

35-150mm f/2-2.8 Di III VXD

35-150mm f/2-2.8, geniş açıdan telefotoya kadar olan aralığı kapsayan ve seyahat fotoğrafçılığı için ideal olan bir zoom lensidir. Bu, Sony E-mount tam çerçeve aynasız fotoğraf makineleri için maksimum f/2 diyafram açıklığına sahip ilk zoom lensidir. Bu odak aralığı ile 35 mm’de muhteşem manzaralar ve büyük binalar ve 150 mm’de dinamik yakın çekimler çekmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Seyahat fotoğrafçıları kolayca güzel gün doğumu ve gün batımı fotoğrafları çekebilir, restoran gibi ayırt edici dış binaları ve iç mekanları çekebilir ve alacakaranlık ve gece manzarası fotoğrafları çekebilir. Çok çeşitli çekim koşullarında üst düzey performansa sahip bu yeni hızlı lens, fotoğraf çalışmaları yaratmayı amaçlayan geziler için idealdir. Ek olarak, VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) lineer motor odak mekanizmasını içeren lens, hızlı diyafram açıklığına sahip bir lens için çok yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli bir otomatik odaklama özelliğine sahiptir. Ayrıca, gelişmiş çalışabilirlik ve ergonomik doku arayışında yeni bir tasarım içeriyor. Bu lens, geniş açı, standart, orta telefoto ve telefoto dahil olmak üzere sık kullanılan tüm görüş açılarını destekler ve özneden konumunuzu değiştirmeden mükemmel çekimi oluşturmayı kolaylaştırır.