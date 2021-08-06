OPPO Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı

OPPO, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni nesil ekran altı kamera (USC / Under-screen Camera) teknolojisini tanıttı. En iyi donanım inovasyonları ile OPPO’nun tescilli yapay zeka algoritmalarını bir araya getiren yeni ekran altı kamera çözümü, hem kullanım sırasında hem de bekleme modundayken ön kamerayı akıllı telefon ekranının altına gizlice yerleştiriyor. Tutarlı bir ekran kalitesi ve kamera görüntüsü arasında bir denge sağlayan bu teknoloji, hiçbir alandan ödün vermeyen bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Yeni ekran altı kamera çözümü, ekran altı kamera teknolojisinin gelişiminin başından itibaren karşılaşılan teknik ve üretime dair birçok soruna çözüm getiriyor. Çığır açan yenilikler arasında, ekran altı kameranın üzerindeki ekrana denk gelen alandaki tutarsız görüntü kalitesi, kameranın ekran tarafından engellenmesinden kaynaklanan düşük görüntü kalitesi, çözümün güvenilirliği ve kullanım ömrü gibi birçok sorunun giderilmesi yer alıyor. Bu alanlarda kaydedilen ilerlemeler sayesinde OPPO, uçtan uca tam ekran deneyimini yeni seviyelere taşıyan geliştirilmiş bir ekran altı kamera çözümü sunmayı başarıyor.

OPPO’nun yeni nesil ekran altı kamera çözümü, yapısal tasarım ve yapay zeka algoritmalarında çeşitli inovasyonlar sunuyor:

Yenilikçi piksel geometrisi: Yeni çözüm, 400-PPI’lık bir görüntü sağlamak için her pikselin boyutunu küçültürken piksel sayısını azaltmıyor.

Şeffaf kablolama ve yeni tasarım: OPPO, geleneksel ekran kablolarını yenilikçi şeffaf kablolama malzemesiyle değiştirdi. Bu çözüm kablo genişliğini %50 azaltan çok hassas bir üretim süreciyle birleştiğinde daha pürüzsüz bir görsel deneyim ve çok daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.

Ekran doğruluğunun, renginin ve parlaklığının iyileştirilmiş kontrolü: Kameranın üzerindeki ekran alanında 2 pikseli (“1’e 2”) yönetmek için 1 piksel devresi kullanan mevcut sektör standardının aksine OPPO, her piksel devresi yalnızca 1 piksel (“1’e 1”) kullanan tescilli ekran teknolojisiyle yeni bir çözüm sundu. Bu çözüm, OPPO’nun hassas algoritmik geri kazanım teknolojisiyle birleştiğinde, renkte ve parlaklıkta yaklaşık %2’lik bir sapmayla tüm ekranın hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. OPPO’nun yeni nesil ekran altı kamera teknolojisi, e-kitap okumak, haberlere göz atmak veya haritalarda gezinmek gibi kullanımlarda daha küçük yazıların doğru görüntülenmesine, ayrıntıların ve renklerin daha iyi gösterilmesine olanak tanıyarak sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Geliştirilmiş güvenilirlik ve kullanım ömrü: “1’e 1” piksel devresi ve özel optimizasyon algoritmasıyla OPPO’nun yeni nesil ekran altı kamera çözümü, ekran altı kameraya denk gelen alanda görüntünün telafisini sağlıyor ve ekranın ömrünü %50’ye kadar artırıyor.

Kamera tarafında ise OPPO’nun ABD’deki Araştırma Enstitüleri, net olmayan görüntüler ve görüntü parlaması gibi ekran altı kameralarda tipik olarak gözlenen bazı olumsuz yan etkileri gidermek için bir dizi yapay zeka algoritması geliştirdi. OPPO ayrıca, ışık kaynağındaki kırılmanın neden olduğu sorunları kontrol altına almak için on binlerce görüntü kullanarak yapay zekadan güç alan kırılma azaltma modelinin üzerinde çalıştı ve kullanıcıların daha net ve daha doğal görüntüler yakalayabilmesini sağladı.

Daha yüksek ekran-gövde oranlarına ve yeni akıllı telefon formlarına yönelik tüketici talebi arttıkça, OPPO bu alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ciddi yatırımlar yaptı. Bu teknolojiyi geliştirmeye başladığı 2018 yılından itibaren OPPO, bu alanla ilgili 200’den fazla patent başvurusunda bulunarak şimdiye kadar üç nesil ekran altı kamera çözümü tanıttı. 2020’de OPPO, ekran altı kamera teknolojisi için önerdiği ilk standartları Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’na (IEC/ International Electrotechnical Commission) sunarak bu teknolojinin geliştirilmesine daha fazla katkıda bulundu. OPPO, dünya çapındaki kullanıcılara daha sürükleyici ve gerçek bir tam ekran sunan ekran altı kamera sistemi getirme hedefiyle Ar-Ge çalışmalarını sürdürecek.