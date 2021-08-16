ViewSonic’ten iş verimliliğini artıran yeni monitör: VG2456

ViewSonic tarafından tasarlanan VG2456 Docking monitörü, masaüstünü modern bir çalışma alanına dönüştürürken entegre yazılımı ile ekran üstünden kolay kontrol olanağı sunuyor.

ViewSonic, birden fazla kablo, adaptör ve pahalı bağlantı istasyonuna olan ihtiyacı ortadan kaldıracak Full HD (1920×1080) çözünürlüğe sahip 24 inç IPS VG2456 Docking monitörünü tanıttı. Bir iş istasyonu komuta merkezi olarak tasarlanan VG2456; yerleşik giriş ve bağlantı noktaları ile ekran üstü görüntüleme ayarlarına kolayca erişilebilen entegre vDisplay yazılımıyla dikkat çekiyor.

Yerleşik bir Ethernet RJ45 bağlantı noktasına ve en yeni USB 3.2 Tip-C bağlantısına sahip olan ViewSonic VG2456, kullanıcıları kablo fazlalığından kurtarıyor. Tip C veya DP bağlantı noktalarını kullanarak papatya dizilimi biçiminde başka monitörler de bağlayabilmeyi olanlı kılan bu ekran çözümü, yerleşik USB Tip C bağlantı noktası sayesinde hızlı veri, ses ve video aktarımına ek olarak tek bir kablo üzerinden 60W hızlı şarj olanağı da sağlıyor. Ayrıca, üründe yer alan Ethernet RJ45, hızlı ve stabil ağ bağlantısı sunuyor. DisplayPort, HDMI 1.4 ve üç adet USB Tip A bağlantı noktasına da sahip olan monitör, iş verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

VG2456 Docking monitör, üç kenarı çerçevesiz tasarımıyla birden fazla monitör kullanılan sistemlerde içerikleri kesintisiz bir şekilde izlemeyi sağlıyor. Kurulumu son derece kolay olan monitör, gelişmiş ergonomik tasarımıyla; 40 derece eğilme ve çift yönlü pivot özelliğinin yanı sıra döndürme ve yükseklik ayarına da sahip.