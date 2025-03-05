ASUS ProArt Display 5K PA27JCV Profesyonel Monitör 

Advertorial

ASUS, çarpıcı görüntüler için inç başına 218 piksel (ppi) sunan 5K (5120×2880) monitör ProArt Display 5K PA27JCV’yi satışa sundu. Calman Verified sertifikalı bu monitör Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Ürünle birlikte renk kalibrasyon testi raporu da geliyor. PA27JCV, DCI-P3 renk alanının %99’unu, Adobe RGB ve sRGB renk alanlarının %100’ünü kapsıyor. ASUS Light Sync çözümü, güvenilir renk performansı sağlamak için dahili ortam ışığı ve arka ışık sensörlerinden yararlanıyor.

LuxPixel teknolojisinin dahil edilmesiyle de panele kağıt benzeri bir ekran efekti için yansıma önleyici, düşük yansımalı (AGLR) bir kaplama ekleniyor. Görüntüyü yumuşatan geleneksel mat panel kaplamalarının aksine LuxPixel teknolojisi, her pikselde mükemmel renkler ve görüntülerde keskin ayrıntılar sunarak dikkat dağıtan yansımaları en aza indiriyor. Dahili Otomatik KVM özelliği, tek bir klavye ve fare ile bağlı iki dizüstü veya masaüstü bilgisayar arasında zahmetsiz geçiş imkanı veriyor. PA27JCV, 96 watt güç dağıtımı özellikli USB‑C® üzerinden DisplayPort™, DisplayPort, HDMI® ve bir USB bağlantı merkezinden oluşan geniş bağlantı seçenekleri sunuyor.

PA27JCV, cep telefonlarından tabletlere dizüstü bilgisayarlardan AR ve VR gibi gelişmekte olan teknolojilere kadar çok sayıda cihazda içerik üreten günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Herhangi bir içerik üreticisi, gelecekteki cihazlara ve yazılımlara hazır, yüksek çözünürlüklü, renk doğruluğu yüksek bir monitörden faydalanabilir; böylece, bundan sonra ortaya çıkacak gelişmelere sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir ve uyum sağlayabilir.

Etkileyici 5K HDR görseller

PA27JCV’nin 5K (5120×2880) çözünürlüklü HDR paneli, 27 inç FHD ekranın 2,6 katından daha fazla olan 218 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Yüksek piksel yoğunluğu, metinlerin keskin ve kolay okunur olmasını sağlarken, gelişmiş görsel netlik, karmaşık ve ayrıntılı projeler üzerinde çalışan içerik oluşturucular için önemli avantajlar sunuyor. HDR10 ve VESA DisplayHDR™ 500 uyumluluğu, olağanüstü kontrast için en parlak beyazları ve en koyu siyah tonlarını sağlayarak dijital sanatçıların yaratıcı vizyonlarını tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için zengin, gerçekçi görüntüler sağlıyor. Dahası, PA27JCV aynı boyuttaki bir 4K monitöre kıyasla %77 daha fazla çalışma alanı sunarak içerik oluşturucuların birden fazla uygulama ve pencere arasında zahmetsizce ve verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

Üstün renk doğruluğu

Renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. PA27JCV, %99 DCI-P3, %95 Adobe RGB ve %100 sRGB renk kapsamının yanı sıra fotoğraflardaki en ince ayrıntıları ortaya çıkarmak için 1,07 milyondan fazla ekran rengini sergilemek üzere 10 bit renk derinliğine sahip. Her ProArt ekran, Calman Verified standardını karşılamak ve Delta E<2 renk doğruluğuna ulaşmak için fabrikada kalibre ediliyor.

Dahili ASUS Light Sync teknolojisi, son derece parlak görseller ve doğru renk sıcaklığı sağlamak için tasarlanmış iki sensöre yer veriyor. Arka aydınlatma sensörü, başlangıçta ekranı otomatik olarak aydınlatarak parlak görüntüler ve güvenilir renk performansı sağlıyor. Ortam ışığı sensörü, her ortamda gerçek renkler için monitörün renk gamını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor.

LuxPixel teknolojisi, panele kağıt benzeri bir ekran efekti için yansıma önleyici, düşük yansımalı (AGLR) bir kaplama ekliyor. Daha yumuşak görüntüler gösteren geleneksel mat yüzeyli panellerin aksine LuxPixel teknolojisi, kullanıcının yalnızca en doğru renkleri ve en keskin ayrıntıları görmesini sağlamak için yansımaları en aza indiriyor.

Üretkenliği artıran modeller

Dahili otomatik KVM özelliği, aynı anda birden fazla işi halledebilmek için tek bir klavye ve fare ile bağlı iki dizüstü veya masaüstü bilgisayar arasında zahmetsiz geçiş imkanı veriyor.

PA27JCV; DisplayPort, HDMI, USB hub ve süper hızlı veri aktarımı sunan USB-C bağlantı noktası gibi bağlantı seçeneklerinin yanı sıra 96 watt Güç Dağıtımı özellikli bir DisplayPort sunarak çok çeşitli cihaz ve medya kaynaklarıyla uyumlu çalışıyor. USB-C bağlantısı, kullanıcıların tek bir kabloyla tüm USB-C işlevlerine erişmek için bir dizüstü bilgisayara bağlanmasını sağlıyor. Bu da modeli, MacBook ve Windows dizüstü bilgisayar kullanan yaratıcı profesyoneller için ideal bir monitör haline getiriyor. Ekranın altından kolayca ulaşılabilen yerleşik USB 3.2 bağlantı yuvasında ise bir adet USB Type-A ve bir adet USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Bu sayede monitöre çeşitli cihazlar ve çevre birimleri takılabiliyor, uyumlu cihazlar şarj edilebiliyor.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud Aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ASUS ProArt monitör satın alan kullanıcılar, üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238,47 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor. Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Üyeliği başlatma süresi 31 Ağustos 2025’te sona eriyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV hakkında detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-5k-pa27jcv/