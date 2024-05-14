ASUS ProArt Display PA32UCXR

Advertorial

ASUS, ProArt Display OLED PA32UCXR modelini duyurdu. Yeni model 2024’ün ikinci çeyreğinde satışta olacak. 32 inç boyutundaki bu 4K monitörde 2304 bölge yerel ışık kısma özellikli mini LED arka aydınlatma bulunuyor. 1600 nit maksimum parlaklık sunabilen bu monitör kısmı bölüm sınırlaması olmadan 1000 nite kadar sürekli parlaklık sağlayabiliyor. PA32UCXR ayrıca %99 Adobe RGB ve %97 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Post prodüksiyon iş akışları için tasarlanan bu monitörlerin her biri Delta E < 1 renk doğruluğu vermeleri için fabrikada önceden kalibre ediliyor. Yerleşik motorlu katlanan renkölçer, Otomatik Kalibrasyon ve Kendi Kendine Kalibrasyon özellikleriyle rahatlık sağlıyor. PA32UCXR modeli, ProArt Kalibrasyon yazılımının yanı sıra Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS gibi üçüncü taraf yazılımlarla uyumlu çalışarak profesyonel seviyede renkler sunuyor. İki Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve çeşitli bağlantı seçenekleriyle iş akışlarını kusursuz ve verimli hale getiren bu monitör içerik üreticileri için ideal çözüm sunuyor.

Doğal Görüntüler

Maliyetleri düşürmek için, mini LED teknolojisinin yer verildiği çoğu yerde daha az sayıda entegre devre kullanılır, birbirine bağlı bölgelerde veri taraması yoluyla merkezi bir kontrol sistemi tercih edilir. Bu yaklaşımla uygun performans elde edilebilmesi için görüntülerin daha parlak olması gerekir, bu da ekran titreşimine, düzensiz parlaklığa ve daha kısa LED ömrüne yol açabilir.

Bunun aksine ProArt Display PA32UCXR modelinde 2034 yerel ışık kısma bölgeli bir yaklaşım benimseniyor. Arka aydınlatma bölgelerini bağımsız yönetmek için çok sayıda entegre devre kullanılan bu model, geçişlerde ekran titreşimini minimuma indiriyor ve yüksek sürekli parlaklık sunuyor. PA32UCXR bu sayede tutarlı parlaklık sağlıyor, ısıyı verimli bir şekilde dağıtıyor ve HDR görüntü kalitesini artırıyor.

ProArt Display PA32UCXR modelindeki 1600 nit maksimum parlaklık ve sektörde lider 1000 nit tam ekran sürekli parlaklık sayesinde en koyu siyahlar ile en parlak beyazlar arasında mükemmel kontrast yakalanıyor.

Gerçekçi Renkler

PA32UCXR sunduğu %99 Adobe RGB, %97 DCI-P3, %100 sRGB, %100 Rec. 709 ve %87 Rec. 2020 renk gamıyla post prodüksiyon için ideal bir model. 1,07 milyar renk verebilen gerçek 10 bit IPS panel, içerik üreticilere çalışabilecekleri geniş bir tayf sunuyor.

Her bir ProArt monitör, sektör lideri renk doğruluğu sunmak için üç ölçekli yeni bir yöntem kullanılarak fabrikada önceden kalibre ediliyor. Bu monitör ardından ASUS’un gelişmiş gri ölçek takip teknolojisi kullanılarak sıkı testlerden geçiriliyor. Bu sayede, çok daha akıcı renk geçişleri, daha yüksek homojenlik ve delta E (△E) < 1 seviyesinde renk farkı elde ediliyor. Her bir gri ölçek düzeyi özenle ölçüldü ve tıbbi amaçla kullanım için DICOM standardına uyum sağlanıyor.

Kullanışlı ve Akıllı Kalibrasyon

ProArt Display PA32UCXR’nin yerleşik motorlu renkölçeri kullanım kolaylığı için kalibrasyon sırasında katlanıp yerine yerleştirilebiliyor. Cihazda ayrıca kendi kendine kalibrasyon yapmayı sağlayan yenilikçi bir özellik bulunuyor. Tüm işletim sistemleriyle uyumlu olan bu özellik için ekstra kalibrasyon yazılımına ihtiyaç duyulmuyor. Kullanıcılar ekran menüsü üzerinden kalibrasyon işlemini istedikleri zaman başlatabiliyor veya çalışma saatlerinin dışında kalibrasyon programlayabiliyor.

ASUS ProArt Kalibrasyon teknolojisi, tüm renk parametre profillerini bilgisayara değil PA32UCXR’nin dahili ölçekleme devresine kaydediyor. Kullanıcılar monitörü kalibre ettikten sonra taramalı tabloyu yeniden yazdırabiliyor. Böylece yeniden ayar yapmadan farklı işletim sistemlerine veya uygulamalara sahip cihazlara monitörü bağlayabiliyorlar. PA32UCXR, ProArt Color Center tarafından destekleniyor. Bu sayede kullanıcıların tek bir noktadan önemli görevleri yerine getirmelerini sağlayan uzaktan kontrol ve kalibrasyon araçlarından yararlanılabiliyor. Kalibrasyon programları ve özel renk parametreleri tutarlı kalabiliyor ve profesyonel seviyede hassaslık elde edilebiliyor. ProArt Kalibrasyon teknolojisiyle ayrıca belirli aralıklarla kalibrasyon planlanabiliyor. Yerleşik renkölçer ayrıca üçüncü taraf Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS profesyonel donanım tabanlı kalibrasyon yazılımlarıyla da kullanılabiliyor.

Canlı HDR görüntülerle içerik üretin

ProArt Display PA32UCXR, özel ASUS Smart HDR Teknolojisi ile Dolby Vision, HLG ve HDR10 gibi birden fazla HDR biçimine destek veriyor. Dolby Vision parlaklık, kontrast ve renk düzeyleriyle izleme deneyiminde dönüşüm gerçekleştiriyor. HLG ile kullanıcılar BBC iPlayer, Japan NHK TV ve DirecTV gibi yayın ve uydu TV platformlarını izleyip bunlar için içerik üretebiliyor. HDR10 desteği ile mevcut video yayın servisleri ve sayısı giderek artan HDR özellikli oyunlara uyum sağlanıyor.

Daha rahat ve verimli iş akışları

Çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası, DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktasıyla ekranlar ve çevre birimleri için uzun vadeli uyumluluk sağlanıyor. Thunderbolt 4 bağlantı noktalarından biri 90 W’a kadar güç dağıtımı yapabiliyor ve bu sayede cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Ayrıca bu tek bağlantı noktası üzerinden bir yuvaya veya anahtara gerek kalmadan papatya dizilimi şeklinde birden fazla ekran bağlanabiliyor. PA32UCXR’de bir kulaklık jakı ve USB bağlantı yuvası da var. PA32UCXR’deki ortam ışığı sensörü ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca, monitörün önünde kullanıcı olup olmadığını algılayan yakınlık sensörü de duruma göre ekranın parlaklığını kısabiliyor.

Ürünle birlikte gelen siperlik, etraftaki ışıklardan kaynaklanan yansımaların azaltılmasına yardımcı oluyor, kullanıcıların stüdyoda veya çekim yerinde güvenle çalışmasını sağlıyor.

PA32UCXR’nin ergonomik standı öne arkaya yatırma, eksen etrafında dönme, eğme ve yükseklik ayarı imkanları sunarak kullanıcıların kendileri için ideal pozisyonu belirlemelerini sağlıyor. Ekran saat yönüne ve tersine 90 derece döndürülebiliyor. Bu özellik sayesinde posterler, afişler ve başka büyük formatlı projeler üzerinde çalışmak daha rahat bir hale geliyor. Hızla çıkarılabilen monitörü VESA montaj aparatı sayesinde duvara monte edip masanın üzerinde alandan tasarruf etmek de mümkün.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud Aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. Belirli bölgelerde, ProArt Display PA32UCXR satın alanlara ücretsiz üç aylık Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D ve Adobe Acrobat (397,44 ABD doları değerinde) aboneliği hediye ediliyor. Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Üyeliği başlatma süresi 31 Ağustos 2024’de sona eriyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud adresini ziyaret edebilirsiniz.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display PA32UCXR hakkında detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucxr/