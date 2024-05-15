Canon EOS R1 geliyor!

Canon; son teknolojilerini bir araya getirerek üst sınıf performans, güçlü dayanıklılık ve yüksek güvenilirlik sunan EOS R1’i profesyonellere yönelik aynasız bir fotoğraf makinesi olarak tanıtıyor. EOS R1; hem fotoğraf hem de video performansı ile spor, habercilik ve video prodüksiyonu gibi birçok farklı alanda profesyonellerin üst düzey cihaz ve işlev gereksinimlerini karşılamaya geliyor.

Mevcut DIGIC X işlemcisine ek olarak yeni geliştirilen görüntü işlemcisi DIGIC Accelerator kullanan EOS R1; yeni bir CMOS sensörden oluşan görüntü işleme sistemiyle yüksek hacimli verilerin en hızlı şekilde işlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda, Otomatik Odaklama (AF) ve diğer işlevleriyle birlikte ileri düzey geliştirmeler sunuyor.

Canon, bununla birlikte yeni görüntü işleme sistemi ve derin öğrenme teknolojisini en üst düzeyde birleştirerek yüksek hız ve doğrulukta konu tanıma başarısına ulaşıyor. Örneğin, karede birden fazla sayıda konunun kesiştiği takım sporlarında, başka bir sporcu doğrudan önlerinden geçse dahi hedef konunun sürekli olarak izlenebilmesi için konu izleme doğruluğu iyileştiriliyor. Ayrıca AF “Aksiyon Önceliği” işlevi, konunun durumunu hızla analiz ederek hareketleri algılıyor. Bu işlev spor müsabakalarında, bir sonraki adımın tahmin edilmesinin zor olduğu durumlarda, topa vurmak gibi belirli bir eylemi gerçekleştiren oyuncuyu otomatik olarak ana konu olarak belirleyerek AF çerçevesini anında kaydırıyor. Böylece, oyunun belirleyici anlarının yakalanmasını sağlıyor.

Canon bu yeni geliştirme ile ayrıca daha önce bilgisayarlarda yazılımın bir parçası olan görüntü paraziti azaltma işlevini, görüntü kalitesini daha da yükseltmek ve kullanıcının yaratıcılığına katkıda bulunmak amacıyla bir fotoğraf makinesi işlevi olarak kullanıma sunuyor.

Canon, EOS R1 için saha testleri sonuçları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla gelecekte düzenlenecek olan uluslararası spor etkinliklerinde kullanıcıların, anları kesin ve etkili bir şekilde yakalayabilecekleri bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Canon gelecekte EOS R Sistemi fotoğraf makinesi ve RF lens serisini genişletmeye devam ederek kullanıcı yelpazesinin taleplerini karşılamayı, fotoğraf ve video kültürünün gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceğini belirtiyor.