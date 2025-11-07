Canon EOS R6 Mark III

Canon, yaratıcılığını bir üst seviyeye taşımak isteyen hikâye anlatıcılarına hitap eden EOS R6 Mark III aynasız fotoğraf makinesini duyurdu.

Heyecan verici modellerden biri olan EOS R6 Mark III, spor ve vahşi yaşamdan düğün ve portre fotoğrafçılığına kadar geniş bir konu yelpazesini kapsayan çekimlerde olağanüstü kalite ve kontrol sunan, geliştirilmiş video özelliklerine sahip güçlü bir fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. EOS R6 Mark II’nin üzerinde konumlanan EOS R6 Mark III; çözünürlük, takip ve bağlantı açısından önemli yükseltmeler sunarak mevcut EOS R5 ve EOS R6 modellerinin yanında kullanıcılara ek seçenekler sağlıyor.

EOS R6 Mark III, çözünürlük, hız ve güvenilirlik arasında olağanüstü bir denge kurarak çok çeşitli fotoğrafçılık tarzlarına uygun çok yönlü bir araç sunuyor. Yeni geliştirilen 32,5 megapiksel tam kare sensör ve 40 kare/sn’ye kadar kesintisiz çekim özelliğiyle, EOS R6 Mark II’den daha fazla ayrıntı yakalarken etkileyici hızını koruyor. CFexpress kartları kullanıldığında tek bir seride 150 adet RAW görüntüye kadar işlem yapabilen genişletilmiş tampon belleği, akıllı otomatik odaklanma takibi ve gelişmiş video özellikleriyle, EOS R6 Mark III aksiyon için ideal bir seçenek haline geliyor. Ayrıca özelleştirilebilir kontrolleri ve hava koşullarına dayanıklı gövdesi sayesinde spor ve vahşi yaşamdan etkinlik, manzara ve portre çekimlerine kadar her türlü yaratıcı iş akışına sorunsuz şekilde entegre olabiliyor.

Düşük ışıkta yüksek performans

Bununla birlikte EOS R6 Mark III, düşük ışıkta da üstün performans sergiliyor; 64.000’e kadar genişletilmiş ISO aralığı sayesinde zorlu koşullarda bile temiz ve ayrıntılı görüntüler elde etmeye olanak tanıyor. Kamera içi kırpma modları, özellikle vahşi yaşam ve spor çekimleri için odak uzaklığını etkili biçimde uzatırken, 8,5 stop’a kadar birleşik görüntü sabitleme özelliği elde çekimlerde keskin ve sabit sonuçlar veriyor. Bu model, EOS R5 serisine göre daha az depolama alanı gerektiriyor; dosya boyutu ile performans arasında dengeli bir oran sunuyor. Hızlı iş akışlarını desteklediği gibi depolama gereksinimlerini azaltıyor ve kullanıcıların beklentisi olan yüksek görüntü kalitesini koruyor.

Anı kaçırmayın

EOS R6 Mark III spor etkinlikleri, düğünler ve kırmızı halı organizasyonları gibi yoğun tempolu çekimlerde güvenilir bir yol arkadaşı oluyor ve önceki modellere göre birçok yeni ve geliştirilmiş özellikle geliyor. Geliştirilen izleme algoritmaları, trenler, uçaklar ve atlar dahil hareketli konuları çok daha kolay şekilde takip ederken, Kayıtlı Kişi Önceliği işlevi kullanıcıların önceden 10 yüzü öncelikli takip için seçmesine olanak tanıyor. Ek güvenlik için, ön kayıtlı kesintisiz çekim özelliği deklanşöre basılmadan önce H+ modunda 20 kareyi tam RAW, JPEG veya HEIF formatında kaydediyor.

İçinizdeki film yapımcısını keşfedin

Fotoğrafçılıktan videoya yönelen kullanıcılar için EOS R6 Mark III, film yapımına sorunsuz ve güvenli bir geçiş sunmayı da ihmal etmiyor. Fotoğraf makinesi, 60p’ye kadar 7K RAW Light videoları etkileyici bir ayrıntı düzeyinde kaydediyor, sinema tarzı hareket sunan yüksek hızda örneklemeli 4K 60p görüntüler oluşturuyor ve daha yavaş, daha dramatik sahneler için 4K 120p desteği sağlıyor. Full HD 180 kare/sn kayıt seçeneği ise yaratıcılığa yönelik ağır çekim efektleri için kullanılabiliyor.

Open Gate işlevi, sensörün tamamını kullanarak içeriğin farklı platformlara kolayca uyarlanmasını sağlıyor; bu da kadrajlama, sabitleme ve post-prodüksiyon aşamalarında esneklik kazandırıyor. Kamera ayrıca dalga biçimi monitör, proxy kaydı, metadata etiketleme, tam boyutlu HDMI çıkışı ve 4 kanallı ses kaydı gibi profesyonel düzeyde araçları da destekliyor.

Daha akıcı bir iş akışı için üretildi

EOS R6 Mark III, daha akıllı ve hızlı bir iş akışını destekleyen çok sayıda yeni ve geliştirilmiş özellikle birlikte geliyor. Çift en/boy işaretçileri, tek çekimde birden fazla platform için uygun kadrajlama sağlıyor; yeniden tasarlanan kontrol sekmesi ise kullanıcıya tamamen özelleştirilmiş bir çekim deneyimi sunuyor. Daha iyi düzenleme ve güvenlik için, çift kart yuvası hem yüksek hızlı, yüksek kapasiteli CFexpress Tip B hem de yaygın olarak kullanılan UHS-II SD kartlarını destekliyor. En son 5 GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 bağlantılarıyla donatılmış dahili kablosuz bağlantı sayesinde dosya aktarımlarını da hızlı ve güvenli şekilde hallediyor.