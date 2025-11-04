İnceleme: Sandmarc Probe Lens

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

iPhone ile çekebileceğiniz fotoğrafları ve videoları bir adım öteye taşıyacak çılgın bir lensten bahsedeceğiz sizlere. Anlatacağımız ürünün adı Sandmarc Probe Lens.

Amerikalı bir firma olan Sandmarc, gezginler, fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için aksesuarlar geliştiriyor. Ancak tasarladıkları ürünlerin büyük çoğunluğunu iPhone’lar için yapıyorlar. Yani kafayı biraz iPhone’lara takmış durumdalar. Tasarladıkları ürünler arasında iPhone lensleri, filtreleri, kılıflar, çantalar, ışıklar, telefon tutucuları, tripodlar, sliderlar ve daha pek çok ürün bulunuyor. Sandmarc’ın bazı lenslerini, tripod ve aksesuarlarından bazılarını daha önce test etmiştik. Sandmarc ürünlerini ülkemize Türkiye distribütörü Nar Teknoloji getiriyor.

Sandmarc Probe Lens, temel olarak geniş açılı bir makro lens. Bu ürünün benzerlerinin DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri için tasarlandığını görmüşünüzdür. Ancak lens bu kez mobil görüntüleme dünyasında karşımıza çıktı. Uzun ve ince lens yapısı sayesinde ulaşılması zor yerlerde fotoğraf ve video çekilebiliyor. Lens özel bir taşıma çantasıyla geliyor. Çanta içerisinde çizilmemesi için bir kılıf daha bulunuyor.

Lensin uzunluğu 346mm. Ağırlığı 258 gram. Dış kaplaması ve kullanılan malzeme gayet iyi. Sağlam bir yapısı olmasına karşın ürünün hassas bir ekipman olduğu unutulmamalı tabi… 16mm eşdeğeri bir odak uzaklığı sunuyor. Geleneksel makro lenslere göre biraz geniş bir alan derinliği var. Bu bazı çekimlerde faydalı oluyor. Ama klasik bir makro lens gibi arka plan kaybolmuyor. Büyütme katsayısı ise 2.1x.

Lensin kalın kısmında dahili bir ayar tekerleği yer alıyor. Böylece çekim yaparken netlik alanı manuel olarak belirlenebiliyor. Lensin içerisindeki çoklu elemanlar kaliteli camdan yapılmış. Hassas bir mühendislik ile tasarlandığı ortada… Bu sayede keskin görüntüler, doğru renkler ve minimum bozulma vaat ediliyor. Ama unutmayın ki tüm bunları mobil bir görüntüleme aracı için söylüyoruz.

Sandmarc Probe lensin en iyi özelliklerinden biri de ucundaki dahili LED ışık. Bu ışık, yetersiz aydınlatılmış veya ışığın ulaşamadığı yerlerde çekim yaparken çok işe yarıyor. Lensin üzerindeki USB-C girişinden şarj ediliyor ve iki farklı parlaklık modu sunuyor. Bu LED ışığın kullanımında bazı parlamalar olabiliyor. Çekim esnasında kontrollü kullanmakta fayda var.

Bu ilginç lensin tasarımından ve genel özelliklerinden bahsettik. Bu lensi hangi telefonlarla kullanabilirsiniz onun da cevabını verelim. Sandmarc Probe Lens, iPhone 13, 14, 15, 16 ve 17 serisi gibi geniş bir iPhone model yelpazesiyle uyumlu. Sadece şöyle bir sorun var. Diğer Sandmarc lenslerini bir mandal yardımıyla diğer telefon modellerinde de kullanabilirken bunu sadece özel telefon kılıfı ile uyumlu iPhone’larda kullanabilirsiniz. Lensi satın alırken kullandığınız telefon modeline göre seçim yapmanız gerekiyor.

Lens, beraberinde verilen özel kılıfa vidalanarak kullanılıyor ve iPhone ana kameraya takılıyor. İlk taktığınızda makro modu devreye giriyor ve sizin onu kapatmanız gerekiyor. Lens oldukça özel bir tasarıma sahip. Eğer kafanızda yaratıcı fikirler varsa farklı çekim senaryolarını sadece bir iPhone ile gerçekleştirmeniz mümkün. Sadece konuya odaklanmak yerine, çevresel bağlamı da çekime dahil ederek hikaye anlatan makro çekimler yapabilirsiniz.

Mesela, bir böceği çekerken çevresindeki çiçekleri de net bir şekilde göstererek daha zengin bir görsel dil oluşturabilirsiniz. Küçük ürünlerin, kitap sayfalarının, takıların, el sanatlarının detaylı videolarını yakalayabilirsiniz. Eğlenceli yemek videoları da hazırlayabilirsiniz. Yiyeceklerin detayları ve dokuları yakın çekimlerle ilginç görünecektir.

Özetle bu lens, sizi yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamaya teşvik edecek gibi görünüyor. Ne kadar da güzelmiş dediğinizi duyar gibiyim. Ama gerçek hayatta her şey bu kadar kolay olmuyor tabi… Bir iPhone’la çekim yapsanız bile bu uzun arkadaşın kullanımda dikkat edilmesi gerekenler de var.

Öncelikle bu ürünü elde kullanmak çok zor onu hemen belirtmek isterim. Fotoğraf çekecekseniz onda bir sorun olmaz tabi… Ancak video için akıcı hareketleri elle yakalamak pek mümkün olmayacaktır. Yaptığınız çekimler titrek çıkabilir. Bu yüzden bir slider kullanmanızı öneririm. Manuel veya motorlu sliderlar kullanılabilir. Manuel slider kullanacaksanız epeyce pratik yapmanız lazım. Eliniz belli bir hassaslığa gelmesi kolay olmayabilir. Motorlu sliderlar ise daha iyi sonuçlar almanızı ve sinematik bir akıcılık yakalamanıza yardımcı olacaktır. Sliderlara bağlayacağınız telefon tutucusu bile önemli diyebilirim. Lensin yapısı uzun olduğu için sağlam bir tutuş titremelerin önüne geçecektir. Gevşek bağlantılar ve basit tutucular hareket anında sarsıntıya yol açabilir.

Çekimlerde iPhone’nun standart kamera uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak, Black Magic Pro Camera gibi profesyonel bir kamera uygulaması kullanmak, ayarlarınızı daha kolay kontrol etmenizi ve en yüksek kalitede çekimler yapmanızı sağlar. Bir diğer konuda ışık… Lensin ucunda dahili bir LED ışık olsa da, genel olarak çekim yaptığınız alanda yeterli ışık olması daha kaliteli sonuçlar almanızı sağlar.

Sonuç olarak Sandmarc Probe Lens kesinlikle oyun değiştirici bir ürün. Her ne kadar kullanımı çok kolay olmasa da az önce söylediğim gibi iyi bir fikir ve yaratıcılık neticesinde güzel işler ortaya çıkabilir. Eğer mobil cihazınızla film yapımcılığında veya yaratıcı fotoğrafçılıkta sınırları zorlamak istiyorsanız bu lens, ekipmanlarınız arasında yer alabilir. Size daha önce hiç denemediğiniz çekim açılarında ilham vererek, içeriğinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilir.

Sandmarc Probe Lens incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.