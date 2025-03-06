İnceleme: Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Huawei geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansmanda Huawei MatePad Pro 13.2 modelini duyurdu. PaperMatte ekran teknolojisine sahip olan yeni tablet, profesyoneller ve içerik üreticileri için geliştirilen ileri düzey teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Biz de bu yeni tableti sizler için deneyimleme fırsatı bulduk.

Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte, ince ve hafif yapısı, gelişmiş ekran özellikleri, bilgisayar seviyesinde üretkenlik araçları, güçlü donanımı ve tabi uzun pil ömrüyle üst düzey bir tablet deneyimi sunuyor. 13.2 inçlik ekran büyüklüğü ile dikkat çeken bu yeni tablet, hem iş hem eğlence hem de üretkenlik amaçlı kullanımlar için ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei MatePad Pro 13.2’nin öne çıkan özelliklerine gelin şimdi hep birlikte yakından bakalım. İlk başta, içerik üretimi ve fotoğrafçılıkla uğraşan amatör-profesyonel herkes için en önemli konulardan biri olan ekran detaylarıyla başlayalım.

Renk doğruluğu sunan yansımasız ekran

Zaten tabletin model adından da anlaşıldığı gibi ekran boyutu 13.2 inç. Yüzde 94 ekran-gövde oranına sahip Esnek OLED PaperMatte ekran, ultra ince çerçeveleri sayesinde neredeyse tamamen çerçevesiz bir deneyim sunuyor. Tabletin çözünürlüğü 2.8K (2880×1920 piksel) 262ppi ve maksimum parlaklık değeri 1000 nit. 1 milyar renk desteği ve P3 geniş renk gamını destekleyen tablet, 10-bit renk derinliği ve 1’in altındaki Delta E değeriyle profesyonel seviyede renk doğruluğu sağlıyor. HDR Vivid sertifikalı ekran, yüksek dinamik aralık desteğiyle hem içerik tüketimi hem de profesyonel kullanım için uygun bir çözüm sunuyor. Bu sayede fotoğraf ve video düzenleme aşamalarında da mobil üretkenlik için en büyük yardımcılarımızdan biri haline geliyor.

Yeni MatePad Pro 13.2 PaperMatte, Huawei tarafından geliştirilen nano-seviye aşındırma teknolojisi sayesinde %99 yansıma engelleme, güneş ışığında bile net ve konforlu bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Esnek OLED PaperMatte ekran, açık havada veya karmaşık ışıklı ortamlarda parlamaları azaltarak daha verimli bir çalışma ortamına yardımcı oluyor. Doğal Işık Algılama özelliği, ekranın parlaklığını ve kontrastını ortam ışığına göre otomatik olarak optimize ederek uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu da azaltıyor. Böylece uzun saatler boyunca yapacağınız fotoğraf, video düzenlemelerinde ve izlemelerde hem doğru renkleri görebilir hem de göz yorgunluğunu en aza indirebilirsiniz.

Fotoğraf çantalarınızın ayrılmazı olabilir!

Bu devasa ekran boyutuna rağmen tabletin ağırlığı sadece 580 gram ve inceliği ise 5.5mm. Şık bir tasarım, havacılık sınıfı magnezyum alaşımlı orta çerçeve ve Golden Silk arka kaplamaya sahip olan tablet, çizilmeye karşı dayanıklı olarak üretilmiş. İnce yapısı sayesinde fotoğraf çantalarınızda da rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Böylelikle seyahatlerde ağır bilgisayarları taşımanıza da gerek kalmayabilir. Seyahatlerinizin her anında yüksek performansı ile üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Mobil fotoğrafçılık ve video üretimi için en sık kullanılan uygulamaları bu tablette de kullanabilirsiniz. Harici SSD ve hafıza kartı okuyucularıyla da uyumlu olarak çalışabilir.

Üretkenliğinizi üst seviyeye taşıyın!

Huawei MatePad Pro 13.2, bilgisayar düzeyinde üretkenliği en üst seviyeye taşımak için Akıllı Manyetik Klavye ve M-Pencil (3. nesil) ile entegre çalışıyor. Akıllı Manyetik Klavye tableti bir dizüstü bilgisayar rahatlığıyla kullanmanıza imkan tanıyor. 1.5 mm tuş hareket mesafesi, geniş dokunmatik yüzey ve manyetik bağlantı desteğiyle kullanım kolaylığı sunan klavye, üç farklı mod ile farklı çalışma ortamlarına uyum sağlıyor. Klavye 6 sıra ve 79 tuşla PC klavye düzenine çok yakın bir kullanım sağlıyor. Klavyeyle kısa bir süre çalıştıktan sonra kolayca alışabilirsiniz. Ayrıca yazma hissiyatını çok seveceğinizi düşünüyorum. Geniş ve tam dokunmatik yüzey sayesinde harici bir mouse kullanmaya da gerek kalmıyor. Parmaklarınız için oldukça geniş bir hareket alanı sunan bu alanda üç parmak hareketleri ile esnek ve daha hızlı bir kullanım imkanı yakalayabilirsiniz.

3.Nesil M-Pencil ile hassas çizimler…

MatePad Pro 13.2 ile kullanabileceğiniz M-Pencil (3. nesil), sinyali güçlendiren, gecikmeyi azaltan ve paraziti uzak tutan NearLink kablosuz kısa mesafeli iletişim teknolojisine sahip. Her uygulamada rahatlıkla kullanabileceğiniz kalem, 16.384 seviyede basınç hassasiyetine sahip. Bu sayede en ince detayları bile gerçek kağıt hissi vererek çizmek veya yazım deneyimini daha da mükemmelleştirmek mümkün hale geliyor. Daha önceki Huawei tablet incelemelerimizde de anlattığımız GoPaint uygulamasıyla da benzersiz çizimler yapabilirsiniz. Hatta çizim konusunda biraz deneyiminiz varsa yapabileceklerinize inanamayabilirsiniz. Huawei tarafından geliştirilen GoPaint uygulamasıyla yapılan çizimleri incelemenizi öneririm, eminim bu tableti sadece bu uygulama için alan birçok sanatçı da olacaktır.

Huawei Not Defteri uygulaması

Tabi M-Pencil’ı sadece çizim yapmak için kullanmıyoruz. En verimli kullanım alanlarından biri de Huawei Not Defteri uygulaması… Bu uygulama tüm planlamalarınızı, notlarınızı, çizim ve diğer düzenleme süreçlerini daha verimli hale getiriyor. İster bir toplantıda notlar alın, ister ders notlarının özetini çıkarın, isterseniz de video çekim planlarınızı ve kurguları düzenleyin. Tüm bunları yaparken bölünmüş ekran deneyimini de kullanabilirsiniz. Gelişmiş Note Replay özelliği ise, ses kaydı ve el yazısını senkronize ederek toplantı notlarını daha etkin bir şekilde almayı ve tekrar gözden geçirmeyi sağlıyor.

Güçlü donanım özellikleri

Huawei MatePad Pro 13.2, 12GB RAM ve 512GB depolama alanıyla geliyor. Diğer donanım özellikleriyle de performans açısından üst düzey bir deneyim sunuyor. İş, oyun, eğlence ya da üretkenlik alanlarında bu yüksek performans, yenilikçi 3D Isı Dağıtım Mimarisi ile destekleniyor. Bu sayede işlemci ve grafik performansını en üst seviyeye taşırken aşırı ısınmayı engelleyen özel bir soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımda bile maksimum verimlilik sağlanıyor. Altı katmanlı ısı dağıtım teknolojisi, magnezyum alaşımlı orta çerçeve ve yüksek iletken grafit levha ile desteklenerek tabletin sıcaklık seviyesini optimize ediyor.

Uzun pil ömrü

Huawei tabletlerin en güçlü olduğu konulardan birisi de uzun pil ömrü. Bu modelde de kullanıcılara uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği sunuluyor. Huawei MatePad Pro 13.2, 10.100 mAh bataryaya sahip. SuperCharge Turbo modu sayesinde sadece 10 dakikada yüzde 25, 40 dakikada yüzde 80 ve tam dolumda 65 dakikada şarj olabilen tablet, akıllı güç koruma teknolojisi ile pilin uzun vadede daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

Yenilenen 50MP’lik kamera

Tabletlerdeki kameraları genellikle çok konuşmayız ya da üzerinde durmayız. Ancak bu modelde kamera tarafında da güzel geliştirmeler görüyoruz. Arka tarafta yer alan dairesel kamera bölümünde 50MP ve 8MP’lik çift kamera yer alıyor. Bu kameralarla belge tarama, fotoğraf ve video çekimleri çok daha iyi hale getirilmiş. 16MP + ToF ön kamera ise video konferanslar için kaliteli bir görüntü sunuyor. Yapay zeka destekli ekran koruma özelliği, birden fazla kişi ekrana baktığında hassas bilgileri otomatik olarak gizleyerek özel görüşmelerde maksimum güvenlik sağlıyor.

Hızlı erişim, yüksek ses teknolojisi ve artırılmış sinyal gücü

Huawei MatePad Pro 13.2, gelişmiş güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yan parmak izi tanıma sistemi, hızlı ve güvenli erişim sağlarken aynı zamanda parmak iziyle ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor.

MatePad Pro 13.2’de 6 hoparlör kullanılmış. Huawei SOUND sertifikalı hoparlörler, 82 dB maksimum ses seviyesi ve gelişmiş dijital amplifikasyon teknolojisi ile derin baslar ve kristal netliğinde tizler sunuyor. AI destekli gürültü engelleme algoritmaları ise video görüşmelerde ve toplantılarda üst seviye ses kalitesi sunuyor.

Özellikle bir film ya da dizi izlerken modeme biraz uzaksanız internetin kesilip tekrar bağlanması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı için bu yeni tablette çift Wi-Fi frekansı ile akıllı veri optimizasyonu sağlanmış. 360 derece çevresel anten sistemi sayesinde sinyal gücü artırılarak daha düşük gecikme ve daha hızlı internet bağlantısı sağlanmış.

Sonuç olarak yeni Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte, güçlü donanımı, yenilikçi ekran teknolojisi, uzun pil ömrü, akıllı manyetik klavyesi, 3. nesil M-Pencil kullanımı, geliştirilen kamerası ve profesyonel üretkenlik araçları ile her seviyede kullanıcıya üstün bir tablet deneyimi sunuyor.

Avantajlı kampanyalar

Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte ön sipariş döneminde (19 Şubat-10 Mart) pek çok avantajla birlikte satılıyor. Klavye, M-Pencil, FreeBuds 5 (5999TL değerinde) ve 100W şarj cihazı hediye ediliyor. Ayrıca 6 ay “Ekran Hasarı Garantisi” de yine hediye ediliyor.

Mobil üretkenliği bir üst seviyeye taşıyan Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte, tabletle gelen akıllı klavye ve M-Pencil ile bilgisayar verimliğine ulaşıyor. Detaylar ve tüm kampanyalarla ilgili bilgiyi Huawei web sitesinde bulabilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-pro-13-2/