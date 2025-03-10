Canon imagePROGRAF PRO-310 Fotoğraf Yazıcısı

Geniş formatlı mürekkep püskürtmeli yazıcı serisinin yeni ürünü Canon imagePROGRAF PRO-310, fotoğraflarının baskılarını almak ve uzun yıllar boyunca sanat eseri olarak sergilemek isteyen fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılayan bir yazıcı olarak öne çıkıyor. Yeni geliştirilen pigment mürekkep LUCIA PRO II’nin kullanıldığı PRO serisi, son derece detaylı renkler ve derin siyahlar gibi olağanüstü fotoğraf kalitesine ulaşırken, basılan malzemelerin ışığa ve aşınmaya karşı direncini önemli ölçüde artırarak ifade zenginliğine sahip yüksek kaliteli eserlerin üretilmesini ve uzun süreli saklanmasını sağlıyor.

Üst düzey modellerde kullanılan yeni LUCIA PRO II mürekkeplerde, UV ışınlarına karşı dayanıklı ve kolay bozulmayan bir pigment kullanılıyor. Bu sayede, basılı malzemelerin ışığa dayanıklılığı 200 yıla kadar ulaşarak uzun süreli, arşiv amaçlı saklanabiliyor. Üstelik parlak kağıda baskı yaparken mürekkebe balmumu eklendiği için baskı yüzeyi pürüzsüzleşiyor ve basılı malzemeler aşınmaya karşı son derece dirençli hale geliyor. Aynı zamanda, çerçeveleme ve taşıma gibi baskı sonrası işlemler sırasında çizilmeleri önleyerek basılan malzemelerin kullanım kolaylığını artırıyor.

Ayrıca Şeffaf Chroma Optimiser mürekkep, parlak kağıda baskı sırasında yansıyan ışığı bastırıyor ve parlaklığı eşitleyerek ışık, görüş açısı veya diğer çevresel koşullar ne olursa olsun fotoğrafların orijinal renkleriyle, aslı gibi üretilmesine olanak tanıyor. Işık ve çizilme direncini artırırken, renk zenginliğini ve konu dokularını olduğu gibi yansıtan etkileyici eserler yaratıyor.

Her zaman olduğu gibi Canon, sürdürülebilirlik konusunda da gelişme kaydederek önceki modelde ürün paketlemede kullanılan straforu, geri dönüştürülebilir oluklu mukavva ve kağıt hamur kalıbıyla değiştirerek tek kullanımlık plastik miktarını azaltıyor.