Sony FE 16mm F1.8 G

Sony, yüksek çözünürlüklü ultra geniş açı ve rahat taşınabilirliği bir araya getiren premium G Lens serisinin yeni üyesi FE 16mm F1.8 G’yi duyurdu. Bu lens, Sony Alpha serisi kameralarla eşleştirildiğinde manzara, mimari ve astrofotografi gibi çeşitli çekim senaryolarında performans sunarak kullanıcılara yaratıcılıklarını ifade etme imkanı sunuyor. Ayrıca optik yapısı sayesinde yüksek görüntü kalitesi, göz alıcı bokeh etkisi ve hassas, sessiz otomatik odaklama sağlıyor.

Çözünürlük ve Geniş Açı Performansı

FE 16mm F1.8 G, ultra geniş açılı perspektifler oluşturmak için mükemmel bir lens olup, her diyafram açıklığında yüksek görüntü keskinliği sunuyor. Optik yapısında bulunan iki Gelişmiş Asferik (AA) element çarpıcı detaylar sağlarken, bir Süper ED (Ekstra Düşük Dağılım) cam element ve üç ED element renk sapmalarını minimize ediyor. Ayrıca, optimize edilmiş kaplama sayesinde yansımalar ve gölgelenme en aza indiriliyor.

Üstün Bokeh ve Yakın Çekim Performansı

Bu yeni G Lens, F1.8 geniş diyafram açıklığı ve 11 kanatlı yuvarlak diyafram yapısı ile etkileyici bir bokeh sunuyor. 0,15 m (AF) ve 0,13 m (MF) minimum odak mesafesi ile yakın çekimlerde de olağanüstü sonuçlar elde ediliyor. Maksimum büyütme oranı AF ile 0,25x, MF ile 0,30x olup, geniş açı perspektifinde derinlikli ve sanatsal kompozisyonlar oluşturulmasını sağlıyor.

Kompakt, Hafif ve Taşınabilir Tasarım

Sony’nin gelişmiş AA lens teknolojisi, 73.8 x 75 mm boyutları ve 304 g ağırlığı ile bu lensi kompakt ve taşınabilir kılıyor. Küçük boyutuna rağmen yüksek optik performans sunarak, doğa çekimlerinden astrofotografiye kadar geniş kullanım alanı sağlıyor.

Hızlı, Hassas ve Sessiz Otomatik Odaklama

İki XD (Extreme Dynamic) lineer motor, hızlı ve doğru AF (otomatik odaklama) performansı sunarak hareketli nesnelerin keskin şekilde yakalanmasını sağlıyor. Sony’nin özel geliştirdiği kontrol algoritması sayesinde motor titreşimi ve gecikmesi minimum seviyeye indiriliyor. Bu sayede, lens son derece sessiz çalışıyor ve düşük titreşimli bir çekim deneyimi sunuyor.

Video için Rafine ve İstikrarlı Performans

FE 16mm F1.8 G’nin gelişmiş lens teknolojisi, akıcı video çekimleri için odak solumasını (focus breathing) azaltıyor. Ayrıca, uyumlu Alpha gövdelerinde sunulan solunum telafisi işlevini destekler ve gövdedeki Aktif Mod görüntü sabitleme özelliği, yürürken bile stabil geniş açılı videolar çekmeyi kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra, yeni lens standart 67 mm ön filtreyi destekliyor ve bir gimbal üzerinde kolayca dengelenebiliyor.

Kapsamlı Kontrol ve Sağlam Güvenilirlik

Lens; bir odak halkası, odak tutma tuşu, odak modu anahtarı, diyafram halkası ve iris kilidi anahtarı ile donatılmıştır. Ayrıca, odak tutma tuşuna alternatif işlevler atanabiliyor. Diyafram halkası, manuel kontrol imkânı sunarken, klik ON/OFF anahtarı esneklik sağlar ve odak modu anahtarı, anında otomatik/manuel odak geçişine olanak tanıyor. Son olarak, toz ve neme dayanıklı tasarım ile ön element üzerindeki flor kaplama, güvenilirliği ve dayanıklılığı en üst düzeye çıkarıyor.