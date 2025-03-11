TECNO CAMON 40 Serisi

TECNO, yeni amiral gemisi görüntüleme ve şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka akıllı telefonu olan yeni CAMON 40 Serisinin global lansmanının MWC Barcelona 2025’te tanıttı. TECNO AI Ekosistemi Ürün Lansmanı etkinliğinde tanıtılan dört model (CAMON 40 Premier 5G, CAMON 40 Pro 5G, CAMON 40 Pro ve CAMON 40), dünya çapında gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılar için görüntüleme, yaratıcılık ve verimlilikte sektör lideri performans ve gelişmiş deneyimler sunan en son AI görüntüleme teknolojisiyle ve pratik AI özellikleriyle donatıldı. Özellikle CAMON 40 Pro 5G, DXOMARK’tan 138 kamera puanı alarak Global Fotoğrafçılıkta segmentinin en iyi telefonu olarak DXOMARK sıralamasında 1. sırada yer aldı ve 2025 yılında DXOMARK’ın Akıllı Seçim Etiketini alan ilk akıllı telefon oldu.

CAMON 40 Serisinin öne çıkan bir özelliği de devrim niteliğindeki yapay zeka destekli görüntüleme yeteneği. TECNO AI’nın gelişmiş görüntüleme algoritmalarının son teknoloji donanım ve yenilikçi Tek Dokunuş Düğmesi ile kusursuz entegrasyonu sayesinde kullanıcılar artık her anı benzersiz bir kolaylıkla yakalayabilirler. Akıllı algoritmaları üst düzey görüntüleme donanımıyla birleştiren TECNO, akıllı telefon fotoğrafçılığının sınırlarını zorlamaya devam ederek kullanıcıların mükemmel çekimleri asla kaçırmamasını sağlıyor.

AI Tek Dokunuşla FlashSnap Mükemmel Anlık Fotoğrafçılığı Sağlıyor

CAMON 40 Serisi, yapay zekanın gücüyle mobil anlık fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor. Özünde yapay zeka odaklı FlashSnap modu, güçlü bir kamera ve kullanışlı bir One-Tap Button Düğmesi ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bu sistem kullanıcıların hayatın en canlı anlarını anında yakalamasına olanak tanıyor.

Seri, FlashSnap teknolojisi sayesinde mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratmak için yapay zekadan yararlanıyor. FlashSnap ile AI, anında çekimler için çekim başlangıcını ve sürekli çekimi optimize ederken, AI destekli çoklu kare işleme gürültüyü azaltıyor ve daha keskin görüntüler için ayrıntıları geliştiriyor. Ayrıca BestMoment AI algoritması hareket modellerini akıllıca analiz ederek dinamik senaryolarda hassas çekimler sağlamak için en iyi kareleri otomatik olarak belirleyip seçerek kullanıcılara benzeri görülmemiş bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Yapay zeka odaklı görüntüleme inovasyonu

CAMON 40 Premier 5G’nin 50 MP Sony LYT-701 Ultra Gece Kamerası, rakiplerinden %56,25 daha fazla ışık topluyor ve kristal netliğinde çekimler ortaya koyuyor. Süper ayarlı deklanşör, hızlı aksiyon için insan göz kırpma hızından 2 bin 600 kat daha hızlı çekim yapıyor.

CAMON 40 Serisi, Tek Dokunuşla FlashSnap özelliğinin ötesinde genel görüntüleme deneyimini de kapsamlı bir şekilde geliştiriyor. CAMON 40 Premier 5G, yeni bir 50MP Ultra Geniş Açılı Kamera, 50MP Periskop Telefon Kamerası ve 50MP AF Ön Kameraya sahip ve bağımsız görüntüleme çipi ile 4K 60fps Pre-ISP Ultra Gece Videosu yeteneği sunarken, tüm seri 50MP eye-track selfie ile yepyeni geniş açılı kameralarla donatıldı.

CAMON 40 Serisi, TECNO’nun bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekalı akıllı telefonu ve yapay zeka odaklı üretkenlik, yaratıcılık ve verimlilik için yeni bir standardı belirliyor. Seri, TECNO AI aracılığıyla pratik AI uygulamaları sunarak sorunsuz bir AI kullanıcı etkileşimi deneyimi için daha akıllı ve daha yerelleştirilmiş yenilikler sunuyor. MediaTek’in Dimensity Ultimate İşlemcisinden güç alan CAMON 40 Serisi, TECNO’nun bugüne kadarki en akıllı ve yetenekli serisi olarak konumunu sağlamlaştırıyor. CAMON 40 Premier 5G, birinci sınıf MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI İşlemcisini piyasaya süren ilk ürün ve AI performansında %330’luk şaşırtıcı bir artış sağlıyor.

CAMON 40 Serisi, yapay zeka destekli 360° Yapay Zeka Çağrı Asistanına sahip dünyanın ilk telefonu ile yapay zeka odaklı iletişimi yeniden tanımlıyor. Bu özellik, gelişmiş netlik için sektörde bir ilk olan TECNO’nun öncü Aramada Gürültü Engelleme özelliğinin yanı sıra gerçek zamanlı çok dilli iletişim için Arama Çevirisi, kullanıcıların önemli çağrıları kaçırmasını önlemek için Otomatik Yanıtlama ve çağrıları metne dönüştürmek için Arama Özeti özelliklerini içeriyor.

CAMON 40 Serisi, küresel kullanıcıların görüntüleme ihtiyaçlarına yönelik yerel içgörülere dayanan olağanüstü AI Görüntüleme Oluşturma özellikleriyle yaratıcı ve profesyonel görüntüleme üretiyor. Bu, TECNO’nun güncellenmiş Evrensel Ton teknolojisine sahip ilk ürünü ve kullanıcıların farklı tonları daha da gerçekçi ve kapsayıcı temsillerle yakalayan portreler çekmesine olanak tanıyor. CAMON 40 Serisi için yeni olan AI Görüntü Genişletici de kullanıcıların fotoğrafları genişletmesine ve karmaşık sahnelerdeki ayrıntıları geri yüklemesine imkan sağlıyor. Daha kolay düzenleme için seride ayrıca görüntülerin yaratıcılığını ve netliğini daha da artıran yükseltilmiş AI Silgi 2.0, AIGC Portre 2.0, AI Mükemmel Yüz ve AI Görüntü Netleştirici Plus bulunuyor.