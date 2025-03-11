Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS

Sony, yeni FE 400-800mm F6.3-8 G OSS modelini piyasaya sürerek ilk 800 mm süper telefoto zoom G Lensi’ni kullanıcılarla buluşturuyor. Bu yenilikçi Alpha lens, tüm zoom aralığında uygun çözünürlük performansı, göz alıcı bokeh efekti ve hızlı, hassas otomatik netleme (AF) özelliği sunuyor. Merkez ağırlık değişimini en aza indiren iç zoom mekanizması, stabil kadrajlama imkanı sağlıyor. Ayrıca, ayrı olarak satılan 1.4x ve 2x telekonvertörlerle uyumlu olması, maksimum odak uzaklığını 1600 mm’ye kadar çıkartarak bu lensi kuş, vahşi yaşam, spor, uçak ve manzara çekimleri için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS, 400 mm’den 800 mm’ye kadar geniş bir süper telefoto aralığı sunuyor ve 2x telekonvertör ile maksimum 1600 mm’ye kadar genişletilebiliyor. İç zoom mekanizması, lensin uzunluğunu sabit tutarak merkez ağırlık dengesinin korunmasını ve daha stabil bir kullanım sağlıyor. Pürüzsüz ve hassas bir zoom halkası, kolay kullanım imkanı sunarken, yanlışlıkla odak uzaklığı değişimlerini önleyen akıllı bir tasarıma sahip.

Tüm Zoom Aralığında Uygun Görüntü Kalitesi ve Doğal Bokeh

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS, 11 bıçaklı dairesel diyafram açıklığı ile yumuşak ve doğal bir bokeh efekti oluşturuyor. Altı adet ED (Ekstra Düşük Dağılım) cam elemanı, kromatik sapmaları en aza indirerek her karede olağanüstü netlik sunuyor. Ters ışık koşullarında parlamayı ve gölgelenmeyi önleyen özel kaplama, fotoğrafçılara her koşulda mükemmel görüntüler yakalama şansı tanıyor.

Hızlı ve Hassas Otomatik Netleme

İki adet hassas doğrusal motor, FE 400-800mm F6.3-8 G OSS’in netleme mekanizmasını çalıştırarak hızlı ve yüksek hassasiyetli odaklama sağlıyor. Alpha 9 III’ün 120 fps’lik maksimum seri çekim hızına uyum sağlayan gelişmiş takip performansı, hareketli nesneleri net bir şekilde yakalamaya olanak tanıyor. (FULL/10m-YAKIN/∞-8m) odak mesafesi anahtarı, farklı çekim koşullarına göre esnek kontrol imkanı sunuyor. Odak soluması (focus breathing) en aza indirildiği için video çekimlerinde de akıcı ve profesyonel bir görüntü elde edilebiliyor.

Elde veya Tripod ile Kullanım İçin Güçlü Destek

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS, dahili Optical SteadyShot görüntü sabitleme sistemi sayesinde el titremesinden kaynaklanan bulanıklıkları engelliyor. Sony’nin gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahip Alpha fotoğraf makineleriyle birlikte kullanıldığında, stabilizasyon performansı daha da güçleniyor. Dayanıklı bileşenler, optimize edilmiş denge ve sabit tripod ayağı, lensin hem elde hem de tripod ile kullanımda üstün performans sergilemesini sağlıyor. Tripod montaj ayağı, hızlıca yatay veya dikey yönlendirme için döndürülebiliyor ve farklı çekim ihtiyaçlarına uyum sağlıyor.

Her Koşulda Üst Düzey Kontrol ve Güvenilirlik

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS’in gövdesinde 90° aralıklarla yerleştirilmiş üç adet netleme tutma tuşu bulunuyor, böylece çekim yaparken her pozisyonda kolay erişim sağlanıyor. Kullanıcılar, bu tuşlara farklı işlevler atayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor. İç zoom mekanizması ve toz ve neme dayanıklı tasarım, lensin uzun ömürlü kullanımını desteklerken, flor kaplamalı ön element, lensin kolay temizlenmesini sağlıyor. Full-time DMF özelliği, netleme halkası döndürüldüğünde manuel netlemeyi anında devreye sokarak hassas odak ayarlarına olanak tanıyor. Lens kapağı ise kilit tuşu ve filtre açıklığı içeren yeni bir tasarıma sahip.