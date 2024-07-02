Canon’dan Apple Vision Pro uyumlu RF-S 7.8mm F4 STM Dual

Yeni RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lens, en zorlu aydınlatma koşullarında bile üç boyutlu videolar kaydedilmesini sağlıyor.

Canon, EOS R7 fotoğraf makinesi için RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lensini geliştirdi. Bu yeni lens, kullanıcıların hayatlarının en değerli anlarını üç boyutlu video formatında kaydederek Apple Vision Pro’da yeniden yaşamalarına olanak tanıyor.

Profesyonel kullanıcıların göz alıcı üç boyutlu videolar çekmelerini sağlayan ve özel, değiştirilebilir bir lens sunan ilk fotoğraf makinesi üreticisi Canon, EOS VR Sistemi’nin en son üyesi olan yeni DUAL lensi bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yeni RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lens, en zorlu aydınlatma koşullarında bile muhteşem üç boyutlu videolar kaydedilmesini sağlıyor. Ayrıca EOS VR Utility uygulamasıyla da çekilen videoları Apple Vision Pro’da izlenebilecek bir formata dönüştürüyor.

Bir insanın görüş alanına benzer bir alan açısı sunan RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lens, videografların unutulmaz anları doğal bir şekilde yakalamasına olanak tanıyor. Bununla birlikte lensin yüksek hızlı otomatik odaklama mekanizması, her seviyeden kullanıcının harika üç boyutlu videolar çekmesini mümkün kılıyor.

Canon, 2021 yılında kuşatıcı ve Sanal Gerçeklik (VR) video çekimleri için eğlence, turizm ve eğitim gibi farklı alanlarda video prodüksiyonu ihtiyaçlarını karşıladığı EOS VR Sistemini kullanıma sundu. Çift lens donanımına sahip EOS VR Sistemi, sol ve sağdaki lensleri kullanarak olağanüstü derinlik ve boyutta göz alıcı güzellikte içerikler üretiyor. Video prodüksiyonu iş akışını hızlandırmak için ilgili lenslerden giren ışık, tek bir CMOS sensörüne kaydediliyor; bu şekilde çekimden önce makine konumu ayarlama, senkronizasyon ihtiyacı veya çekimden sonra görüntüleri bir araya getirme süreci ortadan kalkıyor.

RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lens, Canon’un hikâye anlatımının yeni yollarını keşfederken dikkat çekici ve etkileyici videolar üretmeye çalışan profesyonel kullanıcıların yaratıcı ihtiyaçlarını karşılama çabalarının son örneği olarak öne çıkıyor.