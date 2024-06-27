Acer, SpatialLabs 3D cihaz yelpazesine en son eklenen SpatialLabs Eyes Stereo Kamerayı piyasaya sürdüğünü duyurdu. Kompakt 3D kamera, SpatialLabs ürün serisiyle tamamen entegre olduğu için fotoğrafçılar tarafından çarpıcı ve stereoskopik görüntüler yakalamak ve bunları etkileyici 3D olarak görüntülemek için kullanılabiliyor.

Modern Tasarımla Her Yerde Sezgisel Bas-Çek (Point and Shoot)

Her bir göz başına 8 megapiksel çözünürlüğü, dahili selfie aynası ve hava koşullarına dayanıklı dış yüzeyiyle cep boyutundaki Acer SpatialLabs Eyes Stereo Kamera, açık havada ve maceraseverler için outdoor’da önemli anları yakalamak için harika bir yol arkadaşı oluyor. Kusursuz ayarı dikkatle kalibre edilmiş lens hizalaması ile çekim deneyimlerini geliştirirken gelişmiş optik sistem ise konuları daha fazla 3D derinlik ve detayla fotoğraflamayı sağlıyor.

Zahmetsiz görüntü kaydı için otomatik ve dokunmatik odak yetenekleriyle donatılan SpatialLabs Eyes, sorunsuz ve titreşimsiz kayıtlar için Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliğiyle deneyimi daha da geliştiriyor. Çekim sonrası ortaya çıkacak sonucun daha profesyonel olması açısından kullandıkları cihazda daha yüksek kontrol arayan deneyimli fotoğrafçılar, ISO, beyaz ayarı ve enstantane hızı gibi değerleri ayarlayabilme esnekliğini sağlayan manuel mod seçeneğinden de memnun kalacak.

Kameranın siyah bir kaplama ile parlatılmış dış malzemesi, lens kapağı ve selfie aynası muhafazaları sofistike bir görünüm ve his sunmak için alüminyum kaplamayla kaplandı. Şık görünümü ve yenilikçi özellikleriyle tasarım uzmanlarının övgüsünü kazanan Acer SpatialLabs Eyes Stereo Kamera, prestijli 2024 Red Dot ve iF Design Ödülleri’nin sahibi oldu.

Fotoğrafların Ötesinde: 3D Streaming ve Gerçek Zamanlı Görüntülü Aramalar

SpatialLabs 3D Kamera, sadece çarpıcı 3D görüntü ve videolar çekmenin ötesine geçiyor. Yeni Acer SpatialLabs Player 3.0 ile kullanıcıların 3D içeriklerini canlı olarak YouTube ve diğer streaming platformlarında paylaşmalarına imkan tanıyor ve gerçek zamanlı 3D streaming ve hikaye anlatımını mümkün kılıyor. 2024 yılının 3’üncü çeyreğinde gelecek olan SpatialLabs görüntülü görüşme widget’ı üzerinden video sohbetleri destekleyecek olan cihaz ile Teams (1080p), Zoom (720p) ve Google Meet (1080p) gibi uygulamalarda daha ilgi çekici, yüksek çözünürlüklü 3D video konferanslar yapılabilecek ve aramalara daha fazla gerçekçilik katmak için özelleştirilebilir derinlik özellikleri kullanılabilecek.

Kullanıcılar içerikleri ister Acer SpatialLabs dizüstü bilgisayarlarında veya ekranlarında, ister VR/AR başlıklarında, isterse de 3D projektörlerde görüntülesin; SpatialLabs Eyes, 3D içeriklerin zenginliğini ve etkisini olması gerektiği gibi sunmaya yardımcı oluyor. Kamera ayrıca, kullanıcıların 3D portföylerine geri dönüp sürükleyici 3D yolculuklarını yeniden deneyimlemelerini sağlayan indirilebilir bir galeri özelliği ile birlikte geliyor.

3D İçerik ve Uygulamalar için Yeni Geliştirici Araçları Serisi

Acer aynı zamanda SpatialLabs Unreal 5.3 ve Unity 2021.3 LTS ve 2022.3 LTS eklentileri de dahil olmak üzere genişletilmiş bir geliştirici araçları serisini de duyurdu. Bu araçlar haziran ayı itibariyle 3D içerik üreticiler için erişime açık olacak.

Ek olarak SpatialLabs Pro cihazlarıyla tam uyumlu yeni SpatialLabs Model Viewer Pro uygulamasının da kullanıma sunulması planlanıyor. Uygulama, ticari kullanılabilirlik için özel olarak tasarlanmış yeni özelliklerle 3D içerik iş akışını ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek üzere tasarlandı.