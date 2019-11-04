Tamron’dan 3 Yeni Objektif

Tamron, uzun zamandır merakla beklenen Sony full frame aynasız kameralar için tasarladığı 3 yeni prime lensi sonunda bütün özellikleriyle kamuoyuna sundu: 20mm f/2.8 Di III OSD M1:2, 24mm f/2.8 Di III OSD M1:2 ve 35mm f/2.8 Di III OSD M1:2.

Aileye yeni katılan 3 üye de benzer çok fazla özelliğe sahip. Lensler aynı boyutta ve aynı ağırlığa (yaklaşık 215g) sahipler ve serideki diğer Tamron lensler gibi 67mm filtre boyutunu kullanıyorlar. Minimum odak mesafeleri 11 ila 15 cm arasında değişirken, üçünün de maksimum büyütme oranı 0.5x.

Kompakt ve hafif yapısıyla taşınması kolay bir kullanım sunarken, minimum odak noktası sayesinde günlük çekimlerde ve makro fotoğrafçılıkta ideal bir seçim haline geliyorlar.

Parlamayı ve gölgelenmeyi azaltmak için “BBAR” kaplaması, neme dayanıklı yapısı, parmak izlerini ve kiri iten hidrofobik flor kaplaması ise göz dolduran diğer özellikleri. Fast Hybrid AF ve Eye AF dahil olmak üzere Sony fotoğraf makinelerine özgü çeşitli özelliklere de tamamen uyumlu.

Lenslerin fiyatı yaklaşık 349 dolar olarak belirlenirken, 2019 yılı sonuna doğru Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.