İnceleme: Canon PowerShot G5 X Mark II

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon, kompakt dijital fotoğraf makinesi ürün portföyüne gelişmiş özelliklere sahip PowerShot G5 X Mark II modelini ekledi. Biz de bu yeni modeli Dalyan ve çevresine yaptığımız kısa bir gezide test etme imkanı bulduk.

Cep telefonu kameralarının geçtiğimiz senelerde yakaladığı ivme ve gelişmelerle daralan kompakt fotoğraf makinesi pazarında şu günlerde ciddi bir hareketlenme olduğunu söylemek mümkün. Canon ve diğer bazı büyük fotoğraf makinesi üreticileri çıkardıkları gelişmiş modellerle kompakt fotoğraf makinesi pazarının peşini bırakmadıklarını net bir şekilde gösterdiler. Canon’da ikonik PowerShot serisine eklediği bu yeni model ile 4K çekim kalitesini yüksek performansla birlikte sunuyor.

Her zaman yanınızda…

PowerShot G5 X Mark II, vlog çekenler, küçük ama güçlü bir makine tercih edenler ve seyahatlerinde fotoğraf çekmeyi sevenler için ideal bir seçenek. Hatırlarsanız, cep telefonları kameralarını bu kadar yaygın kullanmadan önce hemen herkesin cebinde ya da çantasında kompakt bir fotoğraf makinesi de olurdu. Özellikle Canon’un efsanevi G10, G12 gibi modellerini ben de epey kullanmıştım. Şu günlerde kullanıcılar artık daha büyük sensörlü ve daha kaliteli makinelerle içerik üretmek istiyor. Bu konuda incelediğim PowerShot G5 X Mark II modeli, her türlü içerik ihtiyacını tam olarak karşılamaya yetecek güçlü özelliklere sahip.

5x optik zoom ve açılır EVF

Makine, yeni 5x optik zoom objektife sahip. Zoom aralığı, 24-120mm’ye denk geliyor. Normalde de en çok 24-70mm veya 24-105mm objektifleri tercih ettiğim için bu zoom aralığını gayet kullanışlı buldum. En düşük diyafram aralığı ise, f/1.8-2.8 arasında… Bu makinede benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi, yüzde 100 kapsamlı ve 2,36 milyon noktalı açılır OLED elektronik vizör (EVF) oldu. Sol üst tarafta yer alan açılır vizörü basit ve hızlı bir şekilde açmak ve kullanmak mümkün. Öyle ki çekim yaptığım Dalyan’da güneş çok parlaktı ve LCD’de konuyu görmem neredeyse imkansız hale geliyordu. Hem video hem de fotoğraf çekiminde bu küçük EVF gerçekten hayat kurtarıcı oldu. Bu arada hareketli eğilebilir LCD de çekimleri farklı açılardan yapabilmenize imkan tanıyor.

Sadece 340 gram!

Çoğu kullanıcı hafif bir fotoğraf makinesi arayışıyla aynasız modellere geçti. Ancak şu bir gerçek ki APS-C veya Full Frame bir aynasız fotoğraf makinesi, objektiflerle birlikte ağırlık konusunda çok az avantaj sağlıyor. Gerçekten hafif bir makine kullanmak istiyorsanız 340 gram ağırlığındaki bu minik devi incelemenizi öneririm.

PowerShot G5 X Mark II, güçlü DIGIC 8 görüntü işlemcisi ile geliyor. Sensör boyutu 1” ve çözünürlük değeri ise 20 milyon piksel.

Dikey format ile sosyal medya paylaşımları

Yeni model, dijital görüntü sabitleme özelliği sayesinde video çekimlerinde titremeleri en aza indiriyor. Tabi gerçek anlamda kaliteli videolar çekmek istiyorsanız mutlaka bir tripod ya da gimbal kullanmanızı tavsiye ederim. HDR video işlevi, detay kaybını en aza indirirken, güçlendirilmiş dinamik aralık video tutkunlarının yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve doğal görünümlü çekimler yapmalarına imkan sunuyor. Video ve fotoğraflarını sosyal medyada kullanmak isteyenler için dikey çekim modu da bulunuyor.

Fotoğraflarınızı istediğiniz yerden paylaşın

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde çektiğiniz fotoğraf ve videoları hemen bilgisayarlarınıza, telefonlarınıza veya sosyal medya hesaplarınıza gönderebiliyorsunuz. Bu da özellikle sosyal medya için içerik üreten kullanıcıların en büyük ihtiyaçlarından biri…

iPad Pro’ya direkt bağlantı

PowerShot G5 X Mark II’yi yeni iPad Pro modellerine hiçbir adaptöre gerek kalmadan direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede çektiğiniz fotoğraflarınızı anında iPad Pro’ya kaydetmek ve yazılımı ile bu fotoğraflar üzerinde gerekli düzenlemeleri en profesyonel şekilde yapmak mümkün.

PowerShot G5 X Mark II Temel Özellikler:

* 1” sensör boyutu

* 20MP çözünürlük değeri

* DIGIC 8 görüntü işlemcisi

* 4K video

* 120 kare/sn Full HD video çekimi

* 5x optik zoom / 24-120mm

* f/1.8-2.8

* Açılabilir OLED EVF

* 3” TFT LCD

* Sürekli modda 30fps çekim hızı

* Stereo mikrofon

* USB 3.1 bağlantı

* Dahili Wi-Fi

* Ağırlık: 340 gram

* Boyutları: 111x61x46mm