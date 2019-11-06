İnceleme: Joby TelePod Pro Kit

Ödüllü tripod üreticisi Joby’nin TelePod ürün ailesi içerisinde yer alan modellerinden TelePod Pro Kit’i inceledik.

Joby bugüne kadar geliştirdiği pek çok model ile hem fotoğrafçı hem de video içerik üreticilerinin en değerli yardımcılarından biri oldu. Yakın zamanda yenilediği TelePod ürün ailesi de yine içerik üreticilerinin ilgi duyduğu ürünlerden… İncelediğimiz TelePod Pro Kit, 1 kg’a kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip. Kompakt veya aynasız fotoğraf makineleri, aksiyon kameralar ve 360 derece kameralar için ideal bir çözüm sunan bu model çok yönlü bir kullanım sunuyor. Esasında TelePod Pro Kit sadece fotoğraf makineleri ve kameralar ile kullanılmıyor. LED ışıklar, flaşlar ve mikrofonlarla da uygun bir şekilde kullanılabiliyor. İsteğe bağlı Joby GripTight One ya da herhangi bir akıllı cep telefonu bağlantısıyla telefonlarla da kullanılabiliyor. TelePod Pro, farklı cihazlarla birçok ortamda ve özellikle de vlog çekimlerinde esnek bir kullanım sağlıyor.

Ürün bir masa üstü tripod olarak kullanılabileceği gibi teleskopik olarak uzayarak monopod olarak da iş görebiliyor. TelePod Pro Kit’i ayrıca bir selfie çubuğu olarak kullanmakta mümkün. Ürünün ağırlığı yaklaşık 244 gram. En açık halinin uzunluğu yaklaşık 70 cm ve kapalı halde ise 25 cm.

Rahat ve güvenli bir kullanım için kauçuk bir malzemeden yapılmış tutuşa sahip. Böylece elinizde kayması ve düşmesi pek kolay değil. Ürünün diğer yerlerinin malzeme kalitesi de çok iyi…

Tripodun ayakları iki farklı açıda açılarak yine farklı kullanım imkanı sunuyor. Bu ayakları tamamen düz olarak en açık pozisyonda kullanarak daha sarsıntısız çekimler yapmak mümkün. Bacaklar, her biri iki tıklama adımında bağımsız olarak açılarak düz olmayan yüzeyler için de farklı şekilde konumlandırmanıza olanak tanıyor.

Orta kutupta, bilye kafasının takıldığı 1/4 “-20’lik bir montaj vidası bulunur. Bilye kafası, 360 ° pan ve 90 ° eğim ayarı sağlıyor. Böylece takılacak ekipmanlar için herhangi bir modda optimum konum bulunabiliyor.

Bazı kullanıcılar sonuca direkt katkısı bulunan bu tarz ürünleri pek önemsemezler. Şunu söylemeliyiz ki TelePod Pro Kit, Joby kalitesi ve esnekliği ile size çekimlerinizde gerçek anlamda yardımcı olacaktır.