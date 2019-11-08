Epson’dan Ultra Kısa Mesafeli Projeksiyon EH-LS500

Görüntü kalitesi kadar şık tasarımıyla da dikkat çeken EH-LS500, beyaz ve siyah renk alternatifleriyle Türkiye’de satışta.

Şık tasarım, 4K PRO-UHD lazer görüntü kalitesi ve ultra kısa mesafe gösterim teknolojisiyle alan rahatlığı Epson’un yeni projeksiyon modeli EH-LS500’de birleşiyor.

Görüntü kalitesi kadar şık tasarımıyla da dikkat çeken EH-LS500, beyaz (EH-LS500W) ve siyah (EH-LS500B) renk alternatifleriyle Türkiye’de satışta. Lazer görüntü kalitesini uygun bir bütçeyle sunmakla da iddialı olan model en yakın mesafe konumunda 130 inçlik büyük ekran keyfini evlere taşıyor.

Parlaklığıyla iddialı, maksimum renk deneyimi sunan yeni EH-LS500; aynı zamanda ‘Ayrıntı Zenginleştirme’ teknolojisine de sahip. Belirgin gölge ayrıntılarını ve derin siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla sunan model, ayarlanabilir HDR ayarları ile daha fazla çok yönlülük sağlıyor.

Kolay kurulumlu ve çift renk alternatifli Epson EH-LS500; üç HDMI girişi, iki dahili 10w hoparlör ve ön tarafta akış cihazını saklamak için gizli bir bölmeye sahip. Projeksiyonu, birlikte verilen uzaktan kumanda veya iProjection uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz.

Temel Özellikler:

4K PRO-UHD ultra kısa mesafeli lazer: 4K içerik izleyin ve bu şık modeli görüntüleme alanının önüne koyun

Filmler, kutu setler ve oyunlar: İzlediğiniz içeriğe uygun olması için görüntünün büyüklüğünü 65 – 130 inç arasında ayarlayın

Kolay kullanım: Üç HDMI girişi ve akış cihazı için alan

Parlak renkler: Eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı (CLO)

10 yıl boyunca her gün bir film izleyin: Ekonomik modda 20.000 saatlik uzun bir ömre sahip lazer ışık kaynağı

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 16.990 TL (KDV dahil)