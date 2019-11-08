Epson’dan Ultra Kısa Mesafeli Projeksiyon EH-LS500

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Görüntü kalitesi kadar şık tasarımıyla da dikkat çeken EH-LS500, beyaz ve siyah renk alternatifleriyle Türkiye’de satışta.

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Şık tasarım, 4K PRO-UHD lazer görüntü kalitesi ve ultra kısa mesafe gösterim teknolojisiyle alan rahatlığı Epson’un yeni projeksiyon modeli EH-LS500’de birleşiyor.

Görüntü kalitesi kadar şık tasarımıyla da dikkat çeken EH-LS500, beyaz (EH-LS500W) ve siyah (EH-LS500B) renk alternatifleriyle Türkiye’de satışta. Lazer görüntü kalitesini uygun bir bütçeyle sunmakla da iddialı olan model en yakın mesafe konumunda 130 inçlik büyük ekran keyfini evlere taşıyor.

Epson EH LS500B görsel 1 - Epson’dan Ultra Kısa Mesafeli Projeksiyon EH-LS500

Parlaklığıyla iddialı, maksimum renk deneyimi sunan yeni EH-LS500; aynı zamanda ‘Ayrıntı Zenginleştirme’ teknolojisine de sahip. Belirgin gölge ayrıntılarını ve derin siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla sunan model, ayarlanabilir HDR ayarları ile daha fazla çok yönlülük sağlıyor.

Epson EH LS500B lifestyle görsel 2 - Epson’dan Ultra Kısa Mesafeli Projeksiyon EH-LS500

Kolay kurulumlu ve çift renk alternatifli Epson EH-LS500; üç HDMI girişi, iki dahili 10w hoparlör ve ön tarafta akış cihazını saklamak için gizli bir bölmeye sahip. Projeksiyonu, birlikte verilen uzaktan kumanda veya iProjection uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz.

Temel Özellikler:

4K PRO-UHD ultra kısa mesafeli lazer: 4K içerik izleyin ve bu şık modeli görüntüleme alanının önüne koyun

Filmler, kutu setler ve oyunlar: İzlediğiniz içeriğe uygun olması için görüntünün büyüklüğünü 65 – 130 inç arasında ayarlayın

Kolay kullanım: Üç HDMI girişi ve akış cihazı için alan

Parlak renkler: Eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı (CLO)

10 yıl boyunca her gün bir film izleyin: Ekonomik modda 20.000 saatlik uzun bir ömre sahip lazer ışık kaynağı

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 16.990 TL (KDV dahil) 

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