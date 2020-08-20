İnceleme: Sandmarc Film Rig

Türkiye distribütörlüğünü Nar Teknoloji’nin yaptığı kullanışlı ve ilginç fotoğrafçılık ürünleri tasarlayan Amerikan firması Sandmarc’ın Film Rig adlı ürününü inceledik.

Sandmarc, iPhone, GoPro, DJI ve fotoğraf makineleri için çeşitli fotoğrafçılık aksesuarları tasarlayan bir firma. Özellikle iPhone için geliştirdiği lensler, filtreler ve video çekim ekipmanları ile ilgi görüyor. İlk olarak Film Rig çekim aksesuarını incelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda da iPhone için tasarlanan lenslere yer vereceğiz.

Film Rig, kullanıcıların sarsıntısız ve akıcı videolar çekebilmeleri için tasarlanmış bir aksesuar. Ürünün büyük kısmı alüminyum ve oldukça sağlam bir yapıda üretilmiş. Ürün kutusunda, ana gövde, telefon tutucu, 4 adet kelebek vida ve alyan anahtarı ile birlikte geliyor. Ürünün tasarımı ve kamera ekipmanları ile kullanımı oldukça kolay ve esnek. Çekim esnasında da ergonomik ve kullanıcı dostu yapısı sizi yormuyor.

Film Rig ile akıllı cep telefonları, aksiyon kameralar, kompakt ve bazı aynasız fotoğraf makinelerini kullanmak mümkün. Biz incelememiz sırasında, 3 farklı akıllı cep telefonu ve APS-C sensör kullanan irice bir kompakt fotoğraf makinesini kullandık. En iyi performansı ve kullanım kolaylığını akıllı cep telefonları ile verdiğini belirtmeliyiz. İki elinizle rahatça kavrayarak tutulabilen Film Rig üzerine mikrofonlar ve ışık sistemleri de kolayca takılabiliyor. Orta kısma akıllı telefonunuzu, üst kısma mikrofon ve ışığınızı yerleştirmek mümkün. Ürünün üst, alt ve yarım çapraz kısmındaki bağlantılarda farklı yapılandırma seçenekleri için bolca yuva bulunuyor. Böylece neredeyse sınırsız bir bağlantı seçeneği sunuluyor.

Ürün ile birlikte gelen telefon tutucu da gayet dayanıklı yaylı bir yapıya sahip. Piyasadaki neredeyse tüm telefon modelleri ile uyumlu olan bu tutucuya telefonu takmak ve çıkarmak ise oldukça kolay. Telefon tutucusunu dilerseniz farklı bir ekipman ya da tripod ile de kullanabilirsiniz.

Ürünün uzunluğu 12 cm ve genişliği ise 23,5 cm. Film Rig video çekerken dengeli bir görüntü sağlamak için tasarlanmış bir aksesuar. Ancak tüm çekim ekipmanlarında olduğu gibi bu aksesuarı da kullanmak için video konusunda kendinizi biraz geliştirmenizde fayda var. Kısaca içerik üretimini esasında bu aksesuarlar değil, siz yapıyorsunuz!

Piyasadaki tek elle kullanılabilen telefon gimballerinden farklı olarak bu ürünü iki elle tutabiliyorsunuz. Böylece video çekerken daha stabil kullanım sağlanırken, iki el ile kullanıldığı için daha uzun süre çekim yapılabiliyor. Pil şarj derdi olmadığı için her yerde sınırsızca kullanmak mümkün. Belki en önemli avantajlarından biri de kalibrasyon ve takma çıkarma için vakit harcamıyorsunuz.