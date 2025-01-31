İnceleme: Sandmarc Prolight RGB LED

Prolight RGB LED, oldukça fazla ışık tonu sağlayarak size fotoğrafçılık ve film yapımı için çok yönlü bir renk yelpazesi sunuyor.

Mobil ekipmanlar ve aksesuarlar tarafında yenilikçi pek çok ürün geliştiren Sandmarc’ın Prolight RGB LED ışığını denedik.

Prolight RGB LED, 16 milyondan fazla ışık tonu sağlayarak size fotoğrafçılık ve film yapımı için çok yönlü bir renk yelpazesi sunuyor. Cebinize sığabilecek kadar küçük ve hafif olan bu LED ışık sayesinde esnek bir kullanım senaryosu hazırlanabiliyor. Bu kompakt boyut, ürünü herhangi bir yere yerleştirmeyi kolaylaştırarak özellikle portre, makro ve ürün fotoğrafçılığında oldukça işe yarıyor. Video çekimlerinde de sinematik bir hikaye anlatımı için kullanılabiliyor.

LED’in kullanımı oldukça kolay. Açma düğmesine uzun basılınca açılıyor. Sağ tarafındaki düğmeye bastığınızda da modlar arasında geçiş yapıyor. Aynı düğme yukarı-aşağı yönde de hareket ediyor. Böylece seçimlerinizi ve örneğin ışığın parlaklığını azaltıp artırabiliyorsunuz. LED, RGB ve beyaz ışığın yanı sıra çeşitli sinematik ışık efektlerini de yapabiliyor.

96+ renk oluşturma indeksi (CRI) ve 1000-10000K arasında değişen renk sıcaklığı ile Prolight RGB, her çekim için doğru renkler üretebiliyor. Ürün neredeyse bir akıllı telefon boyutunda… Maksimum parlaklık 630 Lux (0.5metrede) olarak verilmiş. Güç olarak yaklaşık değeri 15W.

Pil ömrü konusu epeyce değişken. Ürün için %100 parlaklıkta yaklaşık 90 dakikaya kadar pil ömrü sunduğu yazılsa da bu süreye ulaşmak pek mümkün değil. Ama gücü sonuna kadar açmazsanız daha uygun bir kullanım süresi verecektir. Bu arada ürün oldukça hızlı şarj olabiliyor ve tabi bir powerbank yardımıyla da kullanılabiliyor. Işık içerisinde 3000mAh’lik li-polimer pil kullanılmış.

Işığın ağırlığı 190 gram ve boyutları 112x71x13.5mm. Bu kompakt boyut sayesinde az önce de söylediğimiz gibi kolayca taşınarak hem iç hem de dış mekan çekimlerinde oldukça işe yarıyor. Sandmarc bu tür ekipmanlarını genellikle mobil fotoğrafçılık aksesuarları olarak tanımlıyor ve özellikle de iPhone modelleri için tasarlıyor. Ancak elbette bu ve diğer benzeri LED ışıkları sadece mobil fotoğrafçılık tarafında değil, fotoğraf makinesi ile yapılan tüm çekimlerde de sorunsuz kullanmak mümkün. Kutu içerisinden LED ışık, silikon difüzör, flaş kızağı bağlantısı aparatı, USB-C şarj kablosu ve taşıma kılıfı çıkıyor.

Sandmarc Prolight RGB LED sadece taşıma kolaylığı ve hafifliği ile ön plana çıkmıyor. Bu LED’i fotoğraf makinenizin üzerine, bir masaya ya da tripoda kolayca bağlayarak farklı açılardan aydınlatma sağlayabilirsiniz. Farklı montaj ekipmanları da kullanarak çekim ortamınıza göre en uygun yeri seçebilirsiniz. Işıkğın parlaklık derecesini %1 il %100 arasında oldukça hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Renk sıcaklığı konusunda da yine aynı şekilde hassas bir derecelendirme yapılabiliyor. Bu tür LED ışıklarda geleneksel ışık kaynaklarına göre daha az ısı ortaya çıktığı için özellikle makine üzerindeki kullanımlar için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Sandmarc Prolight RGB LED, hem fotoğraf hem de video için taşınabilir ve esnek kullanım senaryolarına uyumlu, kolay kullanımlı bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkıyor.