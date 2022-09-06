İnceleme: Sandmarc Dolly Kaydırıcı

Ürettiği kaliteli ürünler ve iPhone aksesuarları ile tanınan Sandmarc, taşınabilir bir dolly kaydırıcı modelini geçtiğimiz günlerde satışa sunmuştu. Ülkemizde de Türkiye distribütörü Nar Teknoloji aracılığıyla satışa sunulan yeni kompakt dolly kaydırıcı modeli, Apple iPhone marka akıllı telefonlar için üretilse de piyasadaki birçok telefonla uyumlu olarak kullanılabiliyor. Biz de bu yeni dolly kaydırıcı ürünü inceleme fırsatı bulduk.

Sandmarc dolly kaydırıcı, akıllı telefonlarla manuel olarak hareket ettirebileceğiniz, video çekimlerinize profesyonel hava katacak bir aksesuar. Dayanıklı endüstriyel alüminyumdan üretilen ürün, çekeceğiniz konuya bağlı olarak hem düz bir çizgi üzerinde hem de dairesel hareketler yapabilecek şekilde ayarlanabiliyor. Günümüzde içerik üreticilerinin büyük bir kısmı anlık paylaşımlara önem veriyor ve video çekimleri için akıllı cep telefonları kullanıyor. Siz de her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bu ürünle çok yönlü ve farklı çekimler yapabilirsiniz.

Dolly kaydırıcı ile çekeceğiniz içeriğin tüm kontrolü sizde… Görsel hikaye anlatımınızı destekleyecek olan bu ürünü kullanırken hızınızı ve açınızı ayarlamak başlangıçta biraz alıştırma yapmanızı gerektirebilir. Ürünü tamamen manuel olarak hareket ettirdiğiniz için sürekliliği sağlamak dediğim gibi biraz deneyim gerektiriyor. Tabi bir de ürünü hareket ettirdiğiniz zemin çok önemli… Ürünü pürüzlü ve girintili çıkıntılı bir yerde kullanırsanız ister istemez çekeceğiniz videoda da sarsıntılar ve istenmeyen atlamalar söz konusu olabilir. Bu yüzden temiz ve düz bir zemin ürünü kullanmak için en iyi seçenek…

Ürün kutusundan tekerlekli ana bölüm, top başlı bağlantı aparatı, telefon tutacağı ve GoPro tutacağı çıkıyor. Ana parçanın iki tekerlekli üst bölümünün açısı değiştirilebiliyor. Böylece sadece düz bir çizgide değil, dairesel hareketlerle de çekim yapılması sağlanabiliyor. Çekim yapacağınız obje ya da alanın büyüklüğüne göre bu açıyı değiştirerek akıcı çekimler sağlanabiliyor. Tabi yine tüm hareketleri manuel olarak kontrol ettiğinizi ve çekimlerden önce mutlaka birkaç deneme yapılmasının önemini hatırlatmak isterim. Kullanımı kolay ve oldukça sağlam olan bu ürün, farklı çekim senaryolarında size esneklik ve yeni bir tarz sağlayacaktır.