ViewSonic 4K Ultra Kısa Mesafeli Lazer Projeksiyon Cihazı

Dünyanın önde gelen görüntüleme çözümleri sağlayıcısı ViewSonic, ilk ultra kısa mesafeli akıllı lazer projeksiyon cihazını, siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sundu. Gerçek 4K UHD çözünürlük, HDR/HLG desteği, %100 Rec.709 sinematik renkler ve Dolby/DTS ses desteği ile X2000B-4K ve X2000L-4K projeksiyon cihazları, kullanıcılarına görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.

ViewSonic’in yeni X2000B-4K ve X2000L-4K projeksiyon cihazları, sade ve şık tasarımının yanında yerden tasarruf sağlayan mükemmel çözümler sunuyor. Siyah ve beyaz olarak tasarlanan ve 0,22 ultra kısa yansıtma açısı oranıyla duvardan yalnızca 23 cm’lik mesafeye yerleştirilebilen projeksiyonlar sayesinde kullanıcılar, duvarda 100 inçlik bir ekrana sahip olabiliyor.

4K HDR ile üstün kalite izleme deneyimi

Yeni projeksiyon cihazları; doğal 4K Ultra HD çözünürlüğü, cihaza entegre olan özelleştirilmiş Harman Kardon hoparlörleri, Dolby ve DTS ses desteği ile her yönüyle kullanıcılara sinematik bir deneyim vadediyor. Ekrana yansıtılan 8,3 milyon piksel projeksiyonla; tüm 4K filmler, oyunlar, spor ve yayın içerikleri hayat buluyor.

X2000B-4K ve X2000L-4K, standart projeksiyon cihazlarının kullanıcısını bekleten uzun başlama süresini kısaltarak adeta bir devrim yarattı. Projeksiyonlar tıpkı normal bir TV’de olduğu gibi tek bir tıklamayla hızlıca açılıyor ve kullanıcılar dinamik görsellerin net ayrıntılarının keyfini anında çıkarmaya başlıyor.

Mükemmel biçimli görüntüleri zahmetsizce elde edin

Dört köşe ayarı sayesinde kurulumu çok kolay olan X2000B-4K ve X2000L-4K, yaşam alanlarına esnek bir şekilde yerleştirilebiliyor ve görüntüleri herhangi bir açıdan zahmetsizce yansıtıyor. Yansıtılan yüzey kavisli veya küresel bile olsa, cihazın 60 noktalı düzeltme özelliği yansıtılan görüntünün doğru bir şekilde orantılanmasını sağlıyor.

Güvenilir, uzun soluklu performans

2.nesil lazer fosfor teknolojisiyle üretilen X2000B-4K ve X2000L-4K, lambasız 20.000 saatlik kullanım ömrüyle zaman içinde parlaklığında herhangi bir bozulma olmadan sürekli olarak canlı görüntüler sağlıyor.

Bluetooth bağlantısı ile daha esnek ses ihtiyaçları

X2000B-4K/X2000L-4K, birer Bluetooth ses çubuğu olarak kullanılabiliyor ve mekan bir akustik cennete dönüşüyor. Ayrıca ses alternatif olarak kullanıcıların kendi Bluetooth kulaklığına da bağlanabiliyor. Böylece kullanıcı, başkalarını rahatsız etmeden tamamen kendi büyük ekranın keyfini çıkarabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, akıllı cihazlarındaki görüntüyü projeksiyon cihazlarının 5 GHz hızlı Wi-Fi bağlantısı sayesinde, kablosuz olarak büyük ekranda yayınlayabiliyor veya aynalayabiliyorlar.

X2000B-4K/X2000L-4K Özellikler: