Apple iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

Apple, en gelişmiş Pro ürün serisini oluşturan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’i duyurdu. Her iki model de iPhone’u deneyimlemenin yenilikçi bir yolunu sunan yeni Dynamic Island tasarımına ve Hep Açık ekrana sahip. Gücünü bir akıllı telefonda bulunan en hızlı çip olan A16 Bionic’ten alan iPhone 14 Pro, pro kamera sistemini yeni bir seviyeye taşıyor. Yeni sistemde iPhone’da ilk kez sunulan ve bir dört pikselli sensöre sahip 48 MP Ana kamera ve loş ışıkta çekilen fotoğrafları çarpıcı bir şekilde iyileştiren geliştirilmiş bir görüntü kanalı olan Photonic Engine bulunuyor. Bu ilerlemeler iPhone’u gündelik görevlerde, yaratıcı projelerde ve şimdi uydu üzerinden Acil SOS ve Trafik Kazası Algılama gibi özelliklerle acil durumlarda bile vazgeçilmez hale getiriyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max dört yeni göz alıcı renk seçeceğiyle sunuluyor: koyu mor, gümüş rengi, altın rengi ve uzay siyahı.

En Gelişmiş Ekran

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max göz alıcı dört renk seçeneğiyle sunulan cerrahi sınıf paslanmaz çelik ve dokulu mat cam tasarıma sahip. 6.1 inç ve 6.7 inç boyut seçenekleriyle sunulan her iki modelde de ProMotion teknolojisine sahip yeni bir Super Retina XDR ekran bulunuyor. iPhone’da ilk kez sunulan Hep Açık ekran özelliğine de sahip olan bu ekran, yeni 1 Hz yenileme hızından ve enerji verimli teknolojilerden güç alıyor. Hep Açık ekran saati, araç takımlarını ve Canlı Etkinlikleri bir bakışta görmenizi sağlayarak yeni Kilit Ekranı’nı daha da kullanışlı hale getiriyor. Gelişmiş ekran, Pro Display XDR ile aynı maksimum HDR parlaklığına da sahip. Ayrıca 2000 nite kadar parlaklıkla bir akıllı telefondaki en yüksek maksimum dış mekan parlaklığını sunuyor ve iPhone 13 Pro’nun parlaklığını ikiye katlıyor.

Önceki modeller gibi iiPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max de tüm diğer akıllı telefon camlarından daha sağlam olan dayanıklı Ceramic Shield ön yüzeye sahip. Ayrıca suya ve toza dayanıklılık özelliğiyle dökülmelere ve kazalara karşı korunuyor.

Dynamic Island: İnteraktif Bir Kullanıcı Deneyimi

Dynamic Island, donanımla yazılım arasındaki sınırı belirsizleştiren tasarımı ve gerçek zamanlı adaptasyonla önemli uyarıları, bildirimleri ve aktiviteleri göstermesi sayesinde iPhone’la etkileşime geçmenin yeni yollarını sunuyor. Dynamic Island özelliğinin kullanıma sunulmasıyla, TrueDepth kamera da ekranda daha az yer kaplayacak şekilde yeniden tasarlandı. Dynamic Island, ekrandaki içeriği engellemeden aktif durumda kalarak kullanıcıların sadece dokunup basılı tutma hareketiyle denetimlere daha kolay erişmesini sağlıyor. Arka planda yürütülen Harita, Müzik veya bir zamanlayıcı gibi aktiviteler görünür ve interaktif kalıyor. Canlı Etkinliklerle maç sonuçları ve araç paylaşımı gibi bilgiler sağlayan iOS 16’daki üçüncü taraf uygulamaları da Dynamic Island özelliğinden yararlanabiliyor.

Pro Kamera Sisteminde Yeni Bir Seviye

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’teki pro kamera sistemi, sıradan veya profesyonel fark etmeksizin tüm kullanıcılara en iyi fotoğraflarını ve videolarını çekme imkanını vererek bir akıllı telefonda yapılabileceklerin sınırlarını zorluyor.

iPhone 14 Pro donanım ve yazılımı derin bir şekilde entegre ederek tüm kameralarda fotoğraflar için orta ila düşük ışık performansını inanılmaz bir artış sağlayan Photonic Engine ile bilişimsel fotoğrafçılığı daha da ileri boyutlara taşıyor. Böylece performans Ana kamerada 2 kata, Ultra Geniş kamerada 3 kata, Telefoto kamerada 2 kata ve TrueDepth kamerada 2 kata kadar artıyor. Photonic Engine, bu büyüleyici kalite artışını Deep Fusion teknolojisini görüntüleme işleminin daha erken aşamalarında uygulayarak sağlıyor. Böylece olağanüstü detaylar sunuyor, belirgin olmayan dokuları koruyor, daha güzel renklerle sonuç veriyor ve fotoğrafın daha fazla bilgi içermesine imkan tanıyor.

Pro ürün serisinde ilk defa, çekilen fotoğrafa göre adapte olan dört pikselli bir sensöre ve ikinci nesil sensör bazlı görüntü stabilizasyonuna sahip yeni bir 48 MP Ana kamera sunuluyor. Çoğu fotoğraf için, dört pikselli sensör her dört pikseli 2.44µm boyutunda büyük bir dörtlü piksel şeklinde birleştirerek loş ışıkta olağanüstü bir görüntü performansı sağlıyor ve fotoğrafı 12 MP gibi pratik bir boyutta tutuyor. Dört pikselli sensör tam çözünürlükte fotoğraflar ve dijital zoom kullanılmayan 4K videolar için sensörün orta seviyedeki 12 megapikselini kullanan 2 kat Telefoto seçeceğini de mümkün kılıyor. Bu, olağan odak uzaklığında yüksek optik kalite sağlıyor ve Portre modu gibi özellikler için ideal bir çözüm sunuyor. Dört pikselli sensör, ayrıntıları ProRAW formatında optimize ederek pro iş akışlarına fayda sağlıyor. Dört pikselli sensör için özel olarak tasarlanan yeni bir yapay öğrenme modeli sayesinde, iPhone şimdi inanılmaz bir ayrıntı düzeyine sahip 48 MP çözünürlükte ProRAW fotoğraflar çekiyor. Bu da profesyonel kullanıcılara yeni yaratıcı iş akışları sunuyor.

Diğer pro kamera sistemi gelişmeleri ve özellikleri:

1.4µm piksel boyutuyla daha ayrıntılı net fotoğraflar çekerek güçlü makro fotoğraf özelliklerini daha da ileriye taşıyan yeni bir 12 MP Ultra Geniş kamera.

3 kat optik zoom sunan gelişmiş bir Telefoto kamera.

Fotoğraf ve videolar için loş ışıkta daha iyi performans sunan ƒ/1.9 diyaframa sahip yeni ön TrueDepth kamera. Otomatik netlemenin ilk kez kullanıldığı bu kamera, loş ışıkta daha da hızlı netleme ve daha uzaktan grup çekimleri yapabiliyor.

Seçilen odak uzaklığına bağlı olarak yanma düzeni değişen dokuz LED dizilimiyle tümüyle yeniden tasarlanan yeni bir Adaptif True Tone flaş.

Gece modu, Smart HDR 4, Portre Işığı özelliğine sahip Portre modu, Gece modu Portre Fotoğrafları, her fotoğrafın görünümünü özelleştirmek için Fotoğrafik Stiller ve Apple ProRAW gibi güçlü bilişimsel fotoğrafçılık avantajları.

Video hareket halindeyken çekilse bile ciddi sarsıntılara, hareketlere ve titreşimlere uyum sağlayan inanılmaz netlikte videolar için yeni Hareket modu.

Şimdi saniyede 30 kare 4K ve saniyede 24 kare 4K video kaydı yapabilen Sinematik mod.

ProRes ve uçtan uca Dolby Vision HDR gibi pro seviyede video iş akışları

Uydu Üzerinden Trafik Kazası Algılama ve Acil SOS

iPhone 14 ürün serisindeki tüm modeller, en çok ihtiyaç duyulan anda acil yardım sağlayabilen çığır açıcı güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor. 256 G’ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni yüksek dinamik aralıklı jiroskop sayesinde, iPhone’daki Trafik Kazası Algılama özelliği şimdi ciddi trafik kazalarını algılayabiliyor ve kullanıcı bilincini yitirdiğinde veya iPhone’una ulaşamadığında acil çağrı merkezini otomatik olarak arayabiliyor. Bu özellikler; şimdi kabin basıncındaki değişiklikleri algılayabilen barometre, hız değişiklikleri için ek giriş sağlayan GPS ve ciddi trafik kazalarında tipik olarak duyulan yüksek gürültüleri tanıyabilen mikrofon gibi mevcut bileşenleri temel alıyor. Bir milyon saatten fazla gerçek sürüş ve trafik kazası kaydı verileriyle eğitilen Apple tasarımı gelişmiş hareket algoritmaları, daha da yüksek doğruluk sağlıyor. Trafik Kazası Algılama özelliği Apple Watch ile birlikte kullanıldığında her iki aygıtın benzersiz güçlü yönlerinden kusursuz şekilde yararlanarak kullanıcıların yardıma etkili bir şekilde ulaşmalarına imkan veriyor. Ciddi bir trafik kazası algılandığında, kullanıcının yakınında bulunma olasılığı yüksek olan Apple Watch’ta acil çağrı merkezini arama arayüzü gösteriliyor. Ardından olabilecek en iyi bağlantı için erişim alanında bulunuyorsa iPhone üzerinden arama yapılıyor.

iPhone 14 ürün serisinde uydu üzerinden Acil SOS özelliği de sunuluyor. Bu özellik, yazılımla derin bir şekilde entegre edilmiş özel bileşenleri bir araya getirerek antenlerin doğrudan uyduya bağlanmasını sağlıyor. Böylece hücresel ağ veya Wi-Fi kapsamı dışındayken acil çağrı merkezine mesaj gönderme imkanı tanıyor. Uydular düşük bant genişliğine sahip hareketli hedefler olduğu için mesajların ulaştırılması dakikalar sürebiliyor. Her saniye çok önemli olduğu için uydu üzerinden Acil SOS özelliği sayesinde iPhone, kullanıcının durumunu değerlendiren birkaç yaşamsal soruyu önceden yüklüyor ve uyduya bağlanmak için telefonunu ne tarafa yöneltmesi gerektiğini kullanıcıya gösteriyor. Ardından ilk sorular ve takip mesajları, Apple’dan eğitim almış ve kullanıcı adına yardım isteyebilecek uzman çalışanları olan merkezlere iletiliyor. Bu çığır açıcı teknoloji, hücresel bağlantı veya Wi-Fi bağlantısı olmayan durumlarda kullanıcıların Bul özelliğinden yararlanarak bulundukları konumu uydu üzerinden manuel olarak paylaşmalarına da imkan tanıyor. Böylece şebeke sinyalinin olmadığı yerlerde doğa yürüyüşü veya kamp yaparken güvenlik duygusu veriyor. Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, Kasım ayında ABD ve Kanada’daki kullanıcılara sunulacak ve bu servis iki yıl boyunca ücretsiz olacak.

Bir Akıllı Telefondaki En Hızlı Çip: A16 Bionic

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Maxteki rakiplerinden nesillerce ileride olan A16 Bionic çip, Dynamic Island gibi benzersiz deneyimlerin kapılarını açıyor, tüm gün süren pil ömrü sağlıyor ve etkileyici bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. İki adet yüksek performans çekirdeği ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeğiyle yeni 6 çekirdekli CPU rakiplerinden %40’a kadar daha yüksek bir hıza sahip ve zorlu iş yükleriyle kolayca başa çıkıyor. A16 Bionic çip, yoğun grafik performansı gerektiren oyunları ve uygulamaları mükemmel bir şekilde destekleyen, %50 daha fazla bant genişliğine sahip hızlandırılmış bir 5 çekirdekli bir GPU’ya ve saniyede neredeyse 17 trilyon işlem yapabilen yeni bir 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip. Yüksek performansı enerji tasarrufuyla bir arada sunmak için Apple’ın sınıfının en iyisi füzyon mimarisini kullanan çip, rakiplerine göre çok daha düşük güç harcayarak daha fazla performans sağlıyor.

Pro kamera sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan A16 Bionic, inanılmaz bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerine güç veriyor. CPU, GPU, Neural Engine ve görüntü sinyali işlemcisi kusursuz bir uyum içinde çalışarak yeni kamera donanımını destekliyor ve fotoğraf başına 4 trilyona kadar işlem yapıyor.