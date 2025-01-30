Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM

Canon, minimalist yapısının ardında güçlü bir yaratıcılık barındıran yeni ultra geniş tam kare lensi RF 16-28mm F2.8 IS STM’yi kullanıma sundu.

RF 16-28mm F2.8 IS STM, ultra geniş aralığı ve hızlı f/2,8 diyafram değeriyle yaratıcılıkta yeni bir seviye belirliyor. Bunun yanı sıra 5,5 stop’lu optik görüntü sabitleme ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklılık sayesinde ödül aldıracak olağanüstü fotoğraf ve videoların altına imzasını atıyor.

Performansı ve pratikliği temel alan bir tasarıma sahip olan RF 16-28mm F2.8 IS STM, kareye daha fazlasını sığdıran bir perspektifle hem etkileyici seyahat ve manzara çekimleri hem de çarpıcı mimari ve iç mekân görünümleri yakalayabiliyor. Geniş diyaframı ayrıca fotoğraf ve videolarda kullanıcıları daha yaratıcı bir yaklaşım benimsemeye yönlendirerek, f/2,8’de bir konuyu izole edilmesine veya ışık seviyeleri düştüğünde dahi çekime devam edilmesine olanak tanıyor. Seyahat fotoğrafçılığı için hafif ve kompakt bir yol arkadaşı olan lens, bagaj alanı sınırlı olduğunda 91 mm’ye kadar geri çekilebiliyor.

Tüm bu yenilikleri, EOS R serisi fotoğraf makineleri arasında daha hızlı iletişim sunan Canon RF yuvası mümkün kılıyor. Canon’un en yeni kompakt, özelliklerle dolu RF lensi olan RF 16-28mm F2.8 IS STM, kullanıcılara hızlı diyafram performansı arasındaki boşluğu dolduran iki lens seçeneği sunmak için RF 28-70mm F2.8 IS STM’nin yanında yerini alıyor.

RF 16-28mm F2.8 IS STM – Temel Özellikler: