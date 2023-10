Canon RF 10-20mm F4L IS STM

Canon, fotoğraf ve video profesyonellerine yönelik RF 10-20mm F4L IS STM modelini kullanıcılarının beğenisine sundu.

Canon, fotoğraf ve video profesyonellerine yönelik L serisi ürün ailesinin yeni üyesi RF 10-20mm F4L IS STM modelini kullanıcılarının beğenisine sundu. RF 10-20mm F4L IS STM, kompakt boyutta ekstrem ultra geniş açılı çekim olanağı sağlayarak kullanıcılara sınırsız olanaklar sunuyor.

Ultra geniş çekim

RF 10-20mm F4L IS STM, 130°’ye varan görüş açısıyla tam kare fotoğraf makineleri için şimdiye kadar üretilmiş en geniş AF zumu özelliğiyle öne çıkıyor. Hem sahip olduğu 20 mm geniş açı ile hem de ultra genişlikte 10 mm odak uzaklığı arasında değişen bir zum aralığı ile olağanüstü ve benzerlik çekimleri mümkün kılıyor.

Bununla birlikte kareye daha fazlasını sığdırmak, dramatik panoramalar yakalamak açısından kullanıcılara yeni perspektifler sağlıyor. Fotoğrafçılar, ön planı daha da ilgi çekici hale getirebiliyor, dar iç mekanları ve mimari özellikleri etkili biçimde yakalayabiliyor ve manzaralara derinlik katabiliyor. Film yapımcılarının daha yaratıcı çalışmasına olanak tanıyan RF 10-20mm F4L IS STM, hayranlık uyandıran temel çekimler yapabilmelerine yardımcı oluyor.

Her detay tam olması gerektiği gibi

En yüksek standartlarda tasarlanan RF 10-20mm F4L IS STM, zorlu çekim koşullarında veya tripod kullanımı mümkün olmadığında bile kusursuz netlikte, sarsıntısız görüntüler üreten en yeni Periferi Kontrolü Görüntü Sabitleme (IS) teknolojisine sahip olmasıyla fark yaratıyor. Yeni IS sarsıntısız görüntüler üretiyor ve 5 stop’lu optik sabitleme veya gövde içi sabitlemeli bir makineyle 6 stop’lu sabitleme sunuyor. Geliştirilmiş doğrusal optik tasarımı, net ve doğru sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Böylece düz çizgiler, karenin kenarlarında dahi düz kalıyor.

Ayrıca Sabit f/4 maksimum diyafram açıklığı, tüm zum ayarlarında tutarlı pozlama sağlıyor ve son teknolojili optik kaplamalar, ultra geniş çekimlerde oluşma olasılığı yüksek olan ışık lekelerini ve mercek parlamalarını en aza indirgiyor.

Ultra kompakt, ultra taşınabilir

Kullanıcılar, kullanım kolaylığından ödün vermeden geliştirilmiş teknolojinin tüm avantajlarından kolayca faydalanabiliyor. RF yuvası, fotoğraf makinesi ve lens arasında son derece yüksek iletişim hızı ve bant genişliği sağlayarak kompakt bir tasarımdan olağanüstü görüntü kalitesi elde edilmesine olanak tanıyor.

Sadece 570 g ağırlığındaki RF 10-20mm F4L IS STM, fotoğrafçıların çekim takımı çantasında kalıcı bir yer edinmeyi hak ediyor. EF 11-24mm f/4L USM’den yüzde elliden yüksek oranda daha hafif (610 g daha hafif) ve uzunluk olarak 2 cm daha kısa yapısıyla öne çıkıyor. Hafifleyen yapısının ardında geniş bir görüş açısı ve ek olarak IS teknolojisini sunuyor. Böylece sınırlı alanda çekim yapmak kolaylaşmakla kalmıyor, çekim çantaları da hafifliyor.

Profesyoneller için üretildi

RF 10-20mm F4L IS STM, üstün görüntü kalitesi, geniş açılı fotoğraflar ve videolara uygun yüksek kapasitesi ve hafif tasarımı sayesinde, yeteneklerini bir üst seviyeye taşımak isteyen fotoğrafçılar ve videograflar için değerli bir yükseltme olarak öne çıkıyor. Manzara veya mimari fotoğrafçılık için ideal olan bu lens, spor veya belgesellerde de farklı bir bakış açısı yakalanabilmesine yardımcı oluyor.

RF 10-20mm F4L IS STM, profesyonel kullanıma uygun toz girişi ve nemlenmeye karşı dayanıklılığı ile en zorlu hava koşullarına dahi sorunsuz kullanım sunuyor.

Temel özellikler: