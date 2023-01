İnceleme: Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un hafif ve kompakt boyutlara sahip telefoto zoom objektifi RF 100-400mm’yi inceledik. Bu objektif Canon’un R sistem aynasız fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Biz de bu objektifi Canon EOS R6 modeliyle birlikte kullandık.

Özellikle yaban hayat, kuş, doğa ve spor fotoğrafçılarının ilgisini çekebilecek bu kompakt telefoto zoom objektif sadece 635 gram ağırlığa sahip. Bu sayede uzun yürüyüşler ve uzun bekleme sürelerinde hem elde hem de fotoğraf çantanızda çok rahat taşınabiliyor.

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, telefoto performansının yanı sıra, 0,88 m’lik minimum netleme mesafesine ve 0,41x maksimum büyütme oranına sahip. Bu sayede fotoğrafçılar bir konunun tüm detaylarını daha yakın bir mesafeden yakalayabilme imkanına sahip oluyor. RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, lens içi optik görüntü sabitlemesinde 5,5 stop seviyelerine ulaşıyor, bu değer “Gövde İçin Görüntü Sabitleme” (IBIS) özellikli fotoğraf makineleriyle koordineli kullanıldığında 6 stop’a çıkıyor. Hız ve hassasiyet için tasarlanan RF 100-400mm F5.6-8 IS USM’de Nano USM odak motoru ve lens kontrol halkası yer alıyor. Böylelikle kullanıcılar daha akıcı ve hızlı odaklama elde ederken AV, TV, pozlama ve ISO ayarları üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor.

Bu objektif ile amatör ve orta seviyedeki fotoğrafçıların doğa ve seyahat türü fotoğraf çekimlerinde oldukça memnun kalacaklarını düşünüyorum. Hem büyüklüğü hem de sunduğu kullanım imkanları ve kaliteli sonuçları ile dikkat çekiyor.

Objektifte ışık lekeleri ve mercek parlamalarını azaltarak net ve detaylı görüntüler sunan Super Spectra Kaplama dahil Canon’un geliştirilmiş optik teknolojileri yer alıyor. Aynı zamanda yüksek görüntü kalitesi elde etmek ve bir görüntüyü bozabilecek sapmaların varlığını azaltmak için tek bir asferik lens kullanıyor. Objektif, 12 eleman ve 9 gruptan oluşuyor. Diyafram yaprak sayısı ise 9. Minimum diyafram açıklığı 100mm’de f/32, 400mm’de ise f/45.

Objektif her ne kadar doğa, yaban hayat ve seyahat fotoğrafçılığı için önerilse de toz ve nem geçirmezlik özelliği bulunmuyor. Ön eleman filtre çapı ise 67mm.

Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM Öne Çıkanlar:

* Esnek 100-400 mm netleme aralığı

* Sadece 635 ağırlığındaki lens, benzer teknik özelliklere sahip lenslerden daha hafif

* 200mm’de 0,88 m minimum netleme mesafesi

* Akıcı ve hızlı odaklanma için Nano USM odaklanma motoru

* 5,5 stop’lu Optik Görüntü Sabitleyici / Gövde İçin Görüntü Sabitleyici (IBIS) ile uyumlu.