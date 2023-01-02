Tecno Yeni Ürünleri Metaverse Lansmanında Tanıttı

TECNO, gece çekimi uzmanı yeni akıllı telefonları CAMON 19 Neo, CAMON 19 ve CAMON 19 Pro’yu Decentraland’de düzenlenen Metaverse etkinliğinde tanıttı.

Yenilikçi yaklaşımları ile tanınan ve Türkiye’deki teknoloji severler tarafından ilgiyle takip edilen TECNO, dünyada ilk defa RGBW sensörü ve G+P lens ile donatılan 64MP kamerasıyla gece portre çekimlerini kristal parlaklığında işleyebilen CAMON 19 Serisi’ni Türkiye’de görücüye çıkardı. CAMON 19 Serisi, gece yapılan portre çekimlerinde gösterdiği yüksek performansın yanında, diğer pek çok yeteneğiyle de üstün bir deneyim vaat ediyor.

CAMON 19 Pro: Gece Portresi Uzmanı

64MP bir kamerada ilk RGBW sensörü: CAMON 19 Serisi’yle beraber 64MP’lik bir kamerada ilk kez TECNO tarafından kullanılan RGBW sensörü geleneksel RGB tipi sensörlerin yerini alırken, G+P lens teknolojisi de alışılageldik plastik lensleri, yüksek netlikteki kristal lensler ile değiştirerek kameraya ışık girişini %208 oranında artırıyor. Böylece, 64MP gece kamerası ile gece çekimleri ve düşük ışıklı ortamlarda hem videoların hem de çekilen fotoğrafın parlaklığı ciddi oranda iyileşiyor.

TECNO CAMON 19 Pro, sahip olduğu 50MP portre kamerası ve 50mm’de altın oranı yakaladığı odak uzunluğu ile “gerçek görüntünüze en yakın” portre çekimine olanak sağlıyor. Ayrıca aksiyon sahnelerine taş çıkartan videolar çekmek istediğinizde de CAMON 19 Pro’nun HDR + OIS + EIS stabilizasyon destekli lazer odak kamerası yardımınıza koşuyor ve her durumda son derece keskin video çekimleri yapabilmenizi sağlıyor.

Kendi başınıza olduğunuz anlarda da CAMON 19 Pro yanınızda. 32MP Pro selfie kamerası sayesinde ışık yeterli değilken bile mükemmel netlikte selfieler çekebilmeniz mümkün. Dörtlü piksel birleştirme (Tetracell) teknolojisine sahip 32MP Pro selfie kamerası sayesinde, daha iyi renkli görüntüler yakalamak ve düşük ışıklı ortamlarda eşit derecede etkileyici fotoğraflar çekmek CAMON 19 Pro ile mükemmel netlikte mümkün.

Gün boyu yol arkadaşınız: 5000mAh bataryası ve 33W hızlı şarj özelliği ile de gün boyu çekim yapabileceksiniz. Laboratuvar testlerindeki sonuçlara göre tam şarj için 70 dakika yeterli!

Yüksek performans: MediaTek Helio G96 işlemcisi ile size her türlü deneyimde yüksek performans vaat eden CAMON 19 Pro, 0,98mm kalınlığındaki incecik çerçevesi, gökyüzünün ışıltısını hissettirecek arka kaplaması, 6.8 inçlik 120Hz FHD+ LCD IPS ekranı, 8+5GB (Sanal) RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 8999 TL fiyatla, teknoloji marketlerde satışa sunuldu.

CAMON 19: Erişilebilir Performans ve Aydınlık Gece Çekimleri

Dilerseniz selfie, dilerseniz portre çekimi, dilerseniz video.

Düşük ışıkta ve gece çekimlerindeki yeni yol arkadaşınız olan CAMON 19, tıpkı CAMON 19 Pro gibi, 64MP kameralarda ilk defa TECNO tarafından kullanılan RGBW sensör teknolojisine sahip. 16MP selfie kamerasıyla da düşük ışıkta dahi harika selfie çekimlerini mümkün kılıyor.

6.8 inçlik LCD IPS ekranı, 6GB RAM depolama alanı ve MediaTek Helio G85 işlemcisiyle yüksek performans ve ince çerçeveli kasasıyla görsel şölen vaat eden CAMON 19, 5000mAh bataryası ve 18W hızlı şarj desteğiyle de yüksek bir pil dayanımı sunuyor.

Düşük ışıklı ortamda keyifle çekim yapmak isteyenlerin tercih edeceği CAMON 19’un satış fiyatı yakında açıklanacak.

CAMON 19 Neo: CAMON Performansından Geri Kalmayın

CAMON 19 ailesinin ilk görücüye çıkan modeli CAMON 19 Neo, teknoloji severlerden aldığı yüksek notlarla kendini ilk andan itibaren sevdirdi. Daha Net, Daha Parlak, Daha Renkli mottosunun altından başarıyla kalkan CAMON 19 Neo’nun 48 MP ultra net kamerasına 2 MP Bokeh lens eşlik ederken, ön tarafta 32 MP süper yüksek çözünürlüklü kamera ile çift flaş ışığı kullanılıyor. CAMON 19 gibi 18W hızlı şarj desteği ve 5000mAh bataryaya sahip CAMON 19 Neo, işlemci olarak MediaTek Helio G85’ten güç alıyor. 128 GB ve 6+5GB (Sanal) RAM seçeneği ile 6599 TL fiyatla raflarda satışta bulunuyor.

TECNO MEGABOOK T1: Ultra-ince Yapı, Mega Performans!

2019 yılında TECNO AIoT cephesinde TECNO’nun akıllı telefonlarına eşlik etmek üzere oluşturacağı ekosistemin ilk örneği olan laptop cihazları duyurulmuştu.

Sadece 14,8mm’lik kalınlığı ve 1,48kg’lık ağırlığı ile MEGABOOK T1’in bulunduğu her yer artık sizin ofisiniz!

Alüminyum-metal kasası ve son derece şık Startrail Phantom tasarımıyla sunulan MEGABOOK T1, genç Z kuşağının kendini ifade etme beklentilerini karşılamak için 7 renk seçeneğiyle sunuluyor. 350-nit parlaklığa sahip 15.6 inç FHD IPS ekrana sahip MEGA ekran, uzun süreli kullanımda konfor sunması adına %100 sRGB ve TUV göz korumasını da barındırıyor. 8GB/12GB/16GB RAM seçenekleri ve 512GB/1TB depolama alanı ile donatılan MEGA performans, Intel Core serisi i3 ve i5 işlemciler ile son derece yüksek performans vaat ediyor.

Ayrıca MEGABOOK T1, 70Wh pil kapasitesi ve ebat olarak oldukça ufak olan 65W GaN tip hızlı şarjı ile şarj etme süresinde %50 daha hızlı sonuç alırken, 17.5 saate kadar çıkan pil ömrüyle iş seyahatleriniz ya da uzun mesailerde size eşlik etmek üzere tasarlandı. Üstelik tüm bunları, son derece geniş bağlantı seçenekleri yelpazesi ile sahip olduğunuz iş ekipmanlarına maksimum düzeyde uyum sağlayarak yapabiliyor.