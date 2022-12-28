DJI Osmo Action 3 ve Osmo Mobile 6

Drone ve gimbal sektörünün lideri DJI, özellikle manevra yeteneği yüksek ve en hafif drone modelleri ve teknolojik donanımları ile öne çıkan gimbal modelleri ile sektörü domine etmeye devam ediyor.

Macera ve aksiyon sevenlere DJI Osmo Action 3

Sevdiğiniz kişi macera ve aksiyon seven biri aynı zamanda en iyi görüntünün peşinde ise ona alınabilecek en heyecan verici oyuncak DJI Osmo Action 3… Maceraseverler için en iyi aksiyon kamerası alternatifi olan DJI Osmo Action 3, güvenilir, sağlam ve kullanımı kolay özellikleriyle en zorlu koşullarda bile çekim yaparken konfor sunuyor. Yalnızca bir aksiyon kamerası değil, giyilebilir bir aksesuar da olan DJI Osmo Action 3, gidonlara, kasklara ve daha fazlasına anında ve güvenli bir şekilde klipsleyen yerleşik bir montaj sistemine sahip. Kameranın sahip olduğu yeni Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve, çekilen görüntülerin sosyal medya kanallarında anında dikey olarak paylaşılmasını sağlıyor. DJI Osmo Action 3, çarpmalara, taklalara ve devasa dalgalara dayanan sıkı, güvenilir tutuş ile en hareketli anlarda bile kullanıcılarını aksiyonun merkezinde tutuyor. Daha derine dalmak isteyen kullanıcılar için DJI Osmo Action 3, herhangi bir ek muhafazaya ihtiyaç duymadan 16 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle sualtı maceralarında da en iyi yol arkadaşı oluyor.

DJI Osmo Mobile 6, akıllı telefon kameralarının sınırlarını zorluyor

Osmo Mobile serisine en son eklenen DJI Osmo Mobile 6 akıllı telefon sabitleyici, kullanıcılara her gün yanlarında taşıdıkları telefon kameraları üzerinde eksiksiz bir yaratıcı kontrol sağlıyor. Akıllı telefon fotoğraflarının veya videolarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran avuç içi boyutunda, taşınabilir bir cihaz olan DJI Osmo Mobile 6, geliştirilmiş ergonomisi ve daha büyük telefonlarla uyumluluğunun yanı sıra DJI’ın 3 eksenli stabilizasyonuna sahip olması sayesinde yüksek kaliteli görüntüler sunuyor. DJI Osmo Mobile 6, Quick Launch (Hızlı Başlatma) özelliği ile zaman kaybetmeden çekime başlamanızı sağlıyor. Kamp, seyahat veya sokak çekimi; tüm çekim konseptlerinde, DJI Osmo Mobile 6, Active Track 5.0 özelliği sayesinde otomatik olarak nesneyi ilgi odağında tutarak hikaye tadında çekimler yapma olanağı sunuyor.