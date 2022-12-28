İnceleme: Fujifilm X-H2

Aynasız fotoğraf makineleri pazarında en önemli oyunculardan biri olan Fujifilm’in yeni satışa sunduğu X-H2 modelini inceledik.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Aynasız fotoğraf makineleri pazarında en önemli oyunculardan biri olan Fujifilm’in yeni satışa sunduğu X-H2 modelini inceledik.

Bu yeni makine oldukça gelişmiş bir model… Özellikle video özellikleri açısından içerik üreticilerinin hayallerini süslüyor diyebiliriz. Fujifilm özellikle APS-C sensör kullanan fotoğraf makinelerinde yaptığı teknolojik geliştirmelerle hem fotoğraf hem de video tarafında kayda değer bir ilerleme sağladı. Bunun sonucunda da her kesimden fotoğraf severin Fujifilm makinelerle tanışması hızlandı.

Yeni duyurulan X-H2, 40 MP’lik arkadan aydınlatmalı yeni bir görüntü sensörü kullanıyor. Bu yeni sensörün, X serisi tarihindeki en yüksek görüntü kalitesine sahip olduğu söyleniyor. X-H2 ayrıca 8K/30p ProRes video çekebiliyor. Bu iddialı video özellikleri ile uzun süreli görüntüler çekilmek istendiğinde ise opsiyonel olarak satılan harici bir fan ünitesi makineye takılabiliyor. Bu özel fan, ekran çevrildiğinde makinenin arka tarafına takılabiliyor ve makinenin aşırı ısınmasını aktif bir soğutma sistemi ile engelliyor.

Şimdi dilerseniz X-H2’nin öne çıkan bazı özelliklerine kısaca bakalım. 8K/30p’nin dışında 4K/60p ve Full HD 240p 10-bit video kaydı yapabiliyor. 160MP piksel kaydırmalı çoklu çekim, 5 eksenli görüntü sabitleyici, saniyede 20 kare elektronik / 15 kare mekanik deklanşör hızı, CFexpress ve SD kart yuvası, X Processor 5 işlemci, 1/180.000sn deklanşör hızı, yüksek çözünürlüklü OLED elektronik vizör ve akıllı hibrit otomatik netleme gibi özellikler bu yeni modelin öne çıkanları…

X-H2 sabit objektiflerle dijital zoom da yapabiliyor. Örneğin 4K çektiğiniz bir video da dijital zoom yaptığınızda makine 8K kayıt alıyor ve bunu kayıpsız bir şekilde 4K kaydedebiliyor. Böylece prime lenslerle kaliteli dijital zoom yapılabiliyor.

Yeni geliştirilmiş AF modu ise çok daha kararlı bir şekilde netlik yapabiliyor. X-H2, klasik Fujifilm detaycılığını ve Retro tasarımını sonuna kadar yansıtıyor. Makine gövdesi oldukça sağlam bir yapıya sahip. Makinenin ele oturuşu ve hem video hem de fotoğraf çekerken konforlu bir tutuş sağlıyor. Bu arada unutmadan hemen söyleyelim makine gövdesi X-H2s ile aynı…

Makinenin elektronik vizörü, çok net ve büyük bir görüntü açısı sağlıyor. Gözlükle bile bu vizörü kullanarak rahatça çekimler yapabildim. Arka tarafta 3 inçlik dokunmatik arayüze sahip değişken açılı bir LCD yer alıyor.

Makinenin üst tarafında ise 1.28 inçlik siyah-beyaz bir ekran daha bulunuyor. Bu ekranda da çekim ayarları ve pil durumu hızlıca gözden geçirilebiliyor. Üründe iki hafıza kart yuvası yer alıyor: CFexpress ve SD. Yüksek çözünürlüklü ProRes ve kesintisiz video kaydı için CFexpress kartları kullanmanız daha uygun olacaktır.

Pil ömrü verilen bilgilerde 680 kare olarak belirtiliyor ki bu da gayet iyi bir rakam. Gövdenin ağırlığı ise 660 gram.

Son olarak şunu söyleyebiliriz: X-H2 modeli, küçük ve sağlam gövdesi, profesyonel video çekim modları ve yeni yüksek çözünürlüklü sensörü ile içerik üreticilerinin hayalini kurabilecekleri bir makine olmuş.

Fujifilm X-H2 inceleme videosunu YouTube kanalımızda da izleyebilirsiniz.