İnceleme: OM SYSTEM OM-1

Yazı ve Fotoğraflar: Cenk Gençdiş

Om Sytem’in yeni modeli OM-1, 2022 yılı Şubat ayında duyurulmuş ve Nisan 2022 itibariyle Türkiye piyasasına sunulmuştu. Son 8 yıldır Uluslararası Marka Elçisi olarak birçok çalışmayla destek olmaya çalıştığım Olympus ve OM System’in bu yeni modelini birkaç aydır kullanarak özelliklerini test etmeye çalışıyorum.

Aynasız makinelerin gün geçtikçe gelişen tasarımlarına da örnek olan bu modeli İstanbul içinde farklı koşullarda ve Kayseri – Kapadokya fotoğraf yolculuğunda farklı konularda test etme şansım da oldu. Portre, sokak, doğa, gece gibi farklı fotoğraf konularında kullanma imkânı bulduğum makine hakkındaki izlenimlerimi birkaç başlık altında toparlamak istedim.

Tasarım – Kullanım

OM System OM-1 modeli 135x92x73 mm’lik ebatlarıyla oldukça ergonomik bir yapıya sahip. 599 gram ağırlığa sahip bu gövde gün boyunca taşınması durumunda da fotoğrafçıyı hiç rahatsız etmiyor. Çekimlere çıktığımda günde ortalama 8-10 saat makineyi taşıdığımı düşünürsek bunun önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu noktada genelde makinelerimi orijinal askıları yerine çapraz askı denilen bir ekipman ile taşıdığımı da vurgulamalıyım. En küçük modelleri de aynı askı sistemiyle taşımak oldukça konforlu bir yöntem, herkese öneriyorum.

Elbette makinenin tek özelliği bu kadar küçük olması değil. Ayrıca OM-1, dünyanın tek IP53 uyumlu fotoğraf makinesi… IP ibaresi, sızma koruması anlamına gelen Ingress Protection terimini temsil ediyor. Uluslararası kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan International Electrotechnical Commission (IEC) tarafından yaratılan IP kodu, kullanıcılara cihazlarının dış etkenlere karşı dayanıklılık seviyesini göstermeyi amaçlıyor. Bahsedilen kodun açılımı da şöyle:

5 – Toz Korumalı

Yoğun miktarda maruz kalmadığı sürece tozlara karşı koyabilir.

3 – Püskürtülen Su

60 dereceye kadar eğimli püskürtülen su cihazınıza ciddi bir zarar vermeyecektir.

Bu özellikleri de ilerleyen günlerde kış mevsiminde zor koşullarda ve baharda Hindistan’da Holi festivalinde deneme şansım olacak. Sonuçları o zaman da paylaşacağım.

Pil Kullanımı – Çift Hafıza Kartı

Aynasız makinelerin gövdelerinin küçük olması pillerinin de küçük olması sonucunu doğurmuştu. Bu nedenle de DSLR makinelerde bir pil ile 600-700 kare fotoğraf çekebilirken bu rakam aynasız makinelerde 300 kare civarına düşmüştü. OM System OM-1 modeli BLX-1 pil kullanıyor ve 520 kareye kadar fotoğraf çekimi yapabiliyor. Ayrıca makine kabloyla direkt şarj edilebiliyor, PD standart uyumlu bir powerbank ile şarj edilirken de kullanılabiliyor.

OM-1 modelinde yine çift hafıza kartı yuvası bulunuyor ve bu iki kartı da yüksek hızlı olanlardan kullanabiliyoruz. Yüksek Hızlı Çekim özelliği de bu modelde saniyede 120 kareye çıkmış durumda. Makine gövdesinde çift kart bulunması yine yolculuklarda fotoğraf çeken bizler için büyük avantaj. Gün boyunca kart değiştirmeden rahatlıkla çalışma şansımız oluyor.

Sarsıntı Engelleyici

Eski Olympus makinelerde olduğu gibi OM System OM-1’de de 5 eksenli sarsıntı engelleyici özelliği oldukça başarılı. Makine 7,5 stopa kadar düşük enstantane değerleriyle çekim yapma şansı veriyor. Kişisel olarak IS menüsü içerisindeki farklı alternatiflerden IS-1 (All Direction- Her Yön) basamağını kullanıyorum. Bu sayede ani olarak yaptığım kadraj ve hareket değişimlerinde de IS (Image Stabilizer-Sarsıntı Engelleyici) özelliği devrede oluyor. Bu özellik sayesinde 8-10 saniyelik pozlama değerlerinde dahi elde çekim yapmak mümkün oluyor.

AF (Auto Focus) Performansı ve Seri Çekim

OM-1 dünyanın en hızlı AF motorlarından birine sahip. Sensörden gelen renk ve kontrast bilgileriyle birlikte 4 yönlü faz algılama verileri makinenin özneyi çok hızlı algılamasını ve netliği yakalamasını sağlıyor. Kayseri yılkı atlarından yaptığımız çekimlerde gerek direkt ışıklarda gerekse ters ışıklarda netliği kolaylıkla yakalama şansım oldu.

Elbette bu tarz konuları çalışırken seri çekim de önem kazanıyor. Seri çekimde saniyede 10 kare çalışırken Pro Capture High (Yüksek Hızlı Seri Çekim) özelliğiyle AF-S (Auto Focus Single) kullanımında saniyede 120, AF-C (Auto Focus Continious) seçeneğinde saniyede 50 kare çekim yapılabiliyor.

Dahili ND Filtre

Yolculuklarımızda uzun pozlama çekimleri için yanımızda ND filtre, tripod gibi yardımcı ekipman taşımamız gerekiyor. Ancak OM-1’de dahili ND filtre özelliği sayesinde 6 stop ışığı kırmak ve uzun pozlama çekimleri yapma şansımız oluyor. Öğlen ışığında Eyüp Meydanı’nda bu özelliği kullanarak 1,6 saniyelik bir pozlama yapma imkânım oldu. Elbette IS özelliğinin başarısı sayesinde bu çekimi tripod kullanmadan, elde yapabilme şansım da oldu.

ISO – Noise Performansı

Her ne kadar OM-1’in sarsıntı engelleyici özelliği düşük enstantane değerleriyle çalışma imkânı verse de konu gerektirdiğinde yüksek ISO değerleriyle de çalışmak gerekebiliyor. Örnek fotoğrafı gün doğumunda Göreme’de 1000 ISO ile çalıştım, fotoğraftan kırparak bir bölümünü yaklaştırdığım bölümü incelediğimizde de noise problemiyle karşılaşmadım. Bu da her ışık koşulunda bizlere çekim yapma şansı veriyor.

Sensör – İşlemci – Video Özellikleri

OM-1 Stacked (Yığılmış) CMOS sensör ve TruePicX işlemci kullanıyor. Bu sayede +2 stop noise performansı, +1 stop dinamik aralık ile çekimler yapma ve önceki nesil işlemciye göre 3 kat hızlı kayıt şansı veriyor. Bu da yüksek görüntü kalitesi ve seri çekimlerde kolaylık sağlıyor.

Son günlerde OM-1’in video özelliklerini de denemeye başladım. 4K 60p yüksek çözünürlüklü ve 10 bit H.265 video kaydı özelliği sayesinde çok kaliteli çekimler yapma şansı buluyorum. Aynı zamanda çekimlerden sonra bu görüntüleri işleyerek görüntü kalitesini daha da arttırmak mümkün oluyor.

İlerleyen günlerde “Yol, Yol’dur” YouTube kanalımızda bu videoları paylaşma şansım da olacak.

Sonuç olarak; OM System OM-1 modeli hem fiziksel olarak hem de özellikleri açısından Olympus markası değiştikten sonra piyasaya sürülen çok güçlü ve başarılı bir model… Hepimizi önümüzdeki günlerde çıkacak OM-5 modeli için heyecanlandırıyor.